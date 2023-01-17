https://crimea.ria.ru/20230117/v-simferopole-i-kerchi-otklyuchat-vodu-grafik-i-adresa-1126427432.html

В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса

В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса - РИА Новости Крым, 17.01.2023

В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса

В Симферополе, Керчи и прилегающих селах во вторник адресно отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T10:54

2023-01-17T10:54

2023-01-17T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Керчи и прилегающих селах во вторник адресно отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Вода Крыма".В Симферополе из-за аварии на сетях без воды останутся дома на улице Джанкойская, Пехотинцев, Беркет, Генчлик, а также прилегающих улицах и переулках. Восстановить подачу обещают к 14 часам.До 18 часов от водоснабжения отключат улицу Енисейская, Обская, Иртышская, Ленская, Валдайская, Амурская, М. Донского (частично), а также прилегающие улицы и переулки. Дополнительно будет размещена информация о подвозе.Также адресные отключения воды будут в селах Малореченское, Ильичево и Красногвардейское, сообщили в предприятии. Подачу возобновят к 14 часам.В Ленинском районе (село Чистополье, улицы Мира и братьев Хомко) подачу ресурса ограничат до 17 часов. В это же время воды не будет в селе Фурмановка и Верхняя Кутузовка.До 16 часов ограничат водоснабжение в Приветном по улицам Фронсилер и Хадыра.Отключения также затронут Керчь. Здесь до полудня воды не будет в доме 43 по улице Кирова, до 18 часов на улице Сакко, Ванцетти, Славы и частично 12 Апреля.

https://crimea.ria.ru/20230114/pritoki-umenshilis-zhdat-li-defitsita-vody-v-krymu-1126389582.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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