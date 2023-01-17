https://crimea.ria.ru/20230117/v-simferopole-i-kerchi-otklyuchat-vodu-grafik-i-adresa-1126427432.html
В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса
В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса - РИА Новости Крым, 17.01.2023
В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса
В Симферополе, Керчи и прилегающих селах во вторник адресно отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T10:54
2023-01-17T10:54
2023-01-17T10:54
вода в крыму
крым
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0a/1118923260_0:51:960:591_1920x0_80_0_0_f62c124cdfac6ab9807b889acac9ff1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Керчи и прилегающих селах во вторник адресно отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Вода Крыма".В Симферополе из-за аварии на сетях без воды останутся дома на улице Джанкойская, Пехотинцев, Беркет, Генчлик, а также прилегающих улицах и переулках. Восстановить подачу обещают к 14 часам.До 18 часов от водоснабжения отключат улицу Енисейская, Обская, Иртышская, Ленская, Валдайская, Амурская, М. Донского (частично), а также прилегающие улицы и переулки. Дополнительно будет размещена информация о подвозе.Также адресные отключения воды будут в селах Малореченское, Ильичево и Красногвардейское, сообщили в предприятии. Подачу возобновят к 14 часам.В Ленинском районе (село Чистополье, улицы Мира и братьев Хомко) подачу ресурса ограничат до 17 часов. В это же время воды не будет в селе Фурмановка и Верхняя Кутузовка.До 16 часов ограничат водоснабжение в Приветном по улицам Фронсилер и Хадыра.Отключения также затронут Керчь. Здесь до полудня воды не будет в доме 43 по улице Кирова, до 18 часов на улице Сакко, Ванцетти, Славы и частично 12 Апреля.
https://crimea.ria.ru/20230114/pritoki-umenshilis-zhdat-li-defitsita-vody-v-krymu-1126389582.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0a/1118923260_0:0:844:632_1920x0_80_0_0_5d9126a613ce8f6aa4468736c8118781.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, крым, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, общество
В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса
График отключений водоснабжения в Крыму на вторник, 17 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Керчи и прилегающих селах во вторник адресно отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Вода Крыма".
В Симферополе из-за аварии на сетях без воды останутся дома на улице Джанкойская, Пехотинцев, Беркет, Генчлик, а также прилегающих улицах и переулках. Восстановить подачу обещают к 14 часам.
До 18 часов от водоснабжения отключат улицу Енисейская, Обская, Иртышская, Ленская, Валдайская, Амурская, М. Донского (частично), а также прилегающие улицы и переулки. Дополнительно будет размещена информация о подвозе.
Также адресные отключения воды будут в селах Малореченское, Ильичево и Красногвардейское, сообщили в предприятии. Подачу возобновят к 14 часам.
В Ленинском районе (село Чистополье, улицы Мира и братьев Хомко) подачу ресурса ограничат до 17 часов. В это же время воды не будет в селе Фурмановка и Верхняя Кутузовка.
До 16 часов ограничат водоснабжение в Приветном по улицам Фронсилер и Хадыра.
Отключения также затронут Керчь. Здесь до полудня воды не будет в доме 43 по улице Кирова, до 18 часов на улице Сакко, Ванцетти, Славы и частично 12 Апреля.