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В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса
В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса - РИА Новости Крым, 17.01.2023
В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса
В Симферополе, Керчи и прилегающих селах во вторник адресно отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T10:54
2023-01-17T10:54
вода в крыму
крым
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Керчи и прилегающих селах во вторник адресно отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Вода Крыма".В Симферополе из-за аварии на сетях без воды останутся дома на улице Джанкойская, Пехотинцев, Беркет, Генчлик, а также прилегающих улицах и переулках. Восстановить подачу обещают к 14 часам.До 18 часов от водоснабжения отключат улицу Енисейская, Обская, Иртышская, Ленская, Валдайская, Амурская, М. Донского (частично), а также прилегающие улицы и переулки. Дополнительно будет размещена информация о подвозе.Также адресные отключения воды будут в селах Малореченское, Ильичево и Красногвардейское, сообщили в предприятии. Подачу возобновят к 14 часам.В Ленинском районе (село Чистополье, улицы Мира и братьев Хомко) подачу ресурса ограничат до 17 часов. В это же время воды не будет в селе Фурмановка и Верхняя Кутузовка.До 16 часов ограничат водоснабжение в Приветном по улицам Фронсилер и Хадыра.Отключения также затронут Керчь. Здесь до полудня воды не будет в доме 43 по улице Кирова, до 18 часов на улице Сакко, Ванцетти, Славы и частично 12 Апреля.
https://crimea.ria.ru/20230114/pritoki-umenshilis-zhdat-li-defitsita-vody-v-krymu-1126389582.html
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вода в крыму, крым, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, общество
В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса

График отключений водоснабжения в Крыму на вторник, 17 января

10:54 17.01.2023
 
© Фото: pixabayВодопроводный кран
Водопроводный кран
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Керчи и прилегающих селах во вторник адресно отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Вода Крыма".
В Симферополе из-за аварии на сетях без воды останутся дома на улице Джанкойская, Пехотинцев, Беркет, Генчлик, а также прилегающих улицах и переулках. Восстановить подачу обещают к 14 часам.
До 18 часов от водоснабжения отключат улицу Енисейская, Обская, Иртышская, Ленская, Валдайская, Амурская, М. Донского (частично), а также прилегающие улицы и переулки. Дополнительно будет размещена информация о подвозе.
Также адресные отключения воды будут в селах Малореченское, Ильичево и Красногвардейское, сообщили в предприятии. Подачу возобновят к 14 часам.
В Ленинском районе (село Чистополье, улицы Мира и братьев Хомко) подачу ресурса ограничат до 17 часов. В это же время воды не будет в селе Фурмановка и Верхняя Кутузовка.
До 16 часов ограничат водоснабжение в Приветном по улицам Фронсилер и Хадыра.
Отключения также затронут Керчь. Здесь до полудня воды не будет в доме 43 по улице Кирова, до 18 часов на улице Сакко, Ванцетти, Славы и частично 12 Апреля.
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Вода в КрымуКрымЖКХЖКХ Крыма и СевастополяГородская средаОбщество
 
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