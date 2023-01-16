https://crimea.ria.ru/20230116/massovye-otklyucheniya-sveta-v-simferopole-adresa-1126414833.html

Массовые отключения света в Симферополе: адреса

Массовые отключения света в Симферополе: адреса - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Массовые отключения света в Симферополе: адреса

В понедельник и вторник в Симферополе адресно не будет электричества из-за капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T13:51

2023-01-16T13:51

2023-01-16T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В понедельник и вторник в Симферополе адресно не будет электричества из-за капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Так, в понедельник до 17 часов электричество отключат на ул. Кубанская, 1а, 2-8 (чет), ул. Мазанская, 2-12 (чет).До вечера вторника, 17 января, из-за ремонтных работ света не будет по следующим адресам:- ул. Вилар, 10-54 (чет), 19-61 (нечет);- ул. Садовая, 94-102 (чет), 97-103/9 (нечет)- ул. 8 Марта, 22-134А (чет), 37-169/45 (нечет);- пер. Артиллерийский, 2-16 (чет), 1-9 (нечет);- ул. Красноармейская, 14, 36;- ул. Инге, 7-11 (нечет);- пер. Петровский, 1-7 (нечет);- пер. Скифский, 2-16 (чет), 1-11 (нечет);- ул. Лесная, 26-64 (чет), 25-59 (нечет);- пер. Морской, 12, 14, 13-23 (нечет);- ул. Родниковая, 44-56 (чет), 41-53 (нечет);- ул. Герцена, 2/13;- ул. Гоголя, 72-88 (чет), 73-83 (нечет);- ул. Спера, 17-33/35 (нечет);- ул. Дзюбанова, 12-36 (чет), 15-39 (нечет);- ул. Артиллерийская, 74-90 (чет), 67-83 (нечет);- ул. Курцовская, 42-58/99 (чет), 41-47 (нечет);- ул. Ангарская, 2-34 (чет), 1-37 (нечет);- ул. Крылова, 108; пр-д Линейный, 19А;- ул. Битумная, 80-144 (чет), 65-91 (нечет).Также отключения затронут села Симферопольского района Крыма: Левадки и Красновка (до 17 часов), Опушки, Соловьевка, Дружное, Лазаревка, Трудовое, Денисовка, Ивановка. Электричества не будет адресно, отметили в "Крымэнерго". Полный список опубликован на официальном сайте предприятия в разделе "График плановых отключений".С 16 по 20 января из-за строительно-монтажных работы отключение линий электроэнергии будет происходить ежедневно с 8 до 17 часов по следующим улицам в селе и: Молодежная, Мира, Спортивная, Нижняя, Ибрагимова и Мамута.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода

https://crimea.ria.ru/20230116/belogorsk-i-bolee-20-sel-ostanutsya-bez-sveta-na-chetyre-dnya---spisok-1126412107.html

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