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Белогорск и более 20 сел останутся без света на четыре дня - список

Белогорск и более 20 сел останутся без света на четыре дня - список - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Белогорск и более 20 сел останутся без света на четыре дня - список

В Белогорске и прилегающих селах с 16 по 20 января адресно отключат электроэнергию из-за технического обслуживания и внеплановых работах на сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T12:45

2023-01-16T12:45

2023-01-16T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Белогорске и прилегающих селах с 16 по 20 января адресно отключат электроэнергию из-за технического обслуживания и внеплановых работах на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что отключение линий электроэнергии будет происходить ежедневно с 8 до 17 часов по следующим адресам в Белогорске:- СОТ Дзержинец- СОТ Сокол- ул. Гаховича- ул. Луговая- ул. Индустриальная- ул. Мостовая- ул. Луначарского- ул. Нижнегорская- ул. 18 мая- ул. А. Абденнановой- ул. Атчапар- ул. Достлукъ- ул. Карасубазарская- ул. Сельби- ул. Чадыркермет- ул. Виноградная- ул. Зеленогорская- ул. М. Мамут- ул. Новая- ул. Пригородная- ул. С. Эриджепова- ул. Луговая- ул. Нижнегорская- ул. Луначарского- ул. Шевченко- ул. АметХан Султана- ул. В. Ибраимова- ул. Пригородная- ул. Инкубаторная- ул. Лавандовая- ул. Западная- мкрн. Западный- ул. Гаховича- пер. Гаховича- ул. Мира- ул. Арзу- ул. Къара-къыш- ул. Абдураманова- ул. Бирлик- ул. Наврез- ул. Эбосанова- ул. Арзу- ул. Б. Османова- ул. Мартынова- Объездное шоссе- Питомник фазанов "ГОХ Холодная гора" за пределами населенного пункта.Массовые отключения также затронут села Белогорского района – Зуя, Чернополье, Балки, Нижние Орешники, Лечебное, Цветочное, Ароматное, Крымская Роза, Зеленогорск, Головановка, Ольховка, Пчелиное, Красоселовка, Карасевка, Криничное, Зыбины, Мельники, Вишенное, Солдатово, Новожиловка, Новоалександровка.Электричества не будет адресно, отметили в "Крымэнерго". Полный список опубликован на официальном сайте предприятия в разделе "График плановых отключений".Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииКоммунальным службам Симферополя не хватает специалистовГде в Крыму в понедельник не будет воды: адреса

https://crimea.ria.ru/20230116/gde-v-krymu-v-ponedelnik-ne-budet-vody-adresa-1126411313.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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