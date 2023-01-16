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Белогорск и более 20 сел останутся без света на четыре дня - список
Белогорск и более 20 сел останутся без света на четыре дня - список - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Белогорск и более 20 сел останутся без света на четыре дня - список
В Белогорске и прилегающих селах с 16 по 20 января адресно отключат электроэнергию из-за технического обслуживания и внеплановых работах на сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T12:45
2023-01-16T12:45
2023-01-16T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Белогорске и прилегающих селах с 16 по 20 января адресно отключат электроэнергию из-за технического обслуживания и внеплановых работах на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что отключение линий электроэнергии будет происходить ежедневно с 8 до 17 часов по следующим адресам в Белогорске:- СОТ Дзержинец- СОТ Сокол- ул. Гаховича- ул. Луговая- ул. Индустриальная- ул. Мостовая- ул. Луначарского- ул. Нижнегорская- ул. 18 мая- ул. А. Абденнановой- ул. Атчапар- ул. Достлукъ- ул. Карасубазарская- ул. Сельби- ул. Чадыркермет- ул. Виноградная- ул. Зеленогорская- ул. М. Мамут- ул. Новая- ул. Пригородная- ул. С. Эриджепова- ул. Луговая- ул. Нижнегорская- ул. Луначарского- ул. Шевченко- ул. АметХан Султана- ул. В. Ибраимова- ул. Пригородная- ул. Инкубаторная- ул. Лавандовая- ул. Западная- мкрн. Западный- ул. Гаховича- пер. Гаховича- ул. Мира- ул. Арзу- ул. Къара-къыш- ул. Абдураманова- ул. Бирлик- ул. Наврез- ул. Эбосанова- ул. Арзу- ул. Б. Османова- ул. Мартынова- Объездное шоссе- Питомник фазанов "ГОХ Холодная гора" за пределами населенного пункта.Массовые отключения также затронут села Белогорского района – Зуя, Чернополье, Балки, Нижние Орешники, Лечебное, Цветочное, Ароматное, Крымская Роза, Зеленогорск, Головановка, Ольховка, Пчелиное, Красоселовка, Карасевка, Криничное, Зыбины, Мельники, Вишенное, Солдатово, Новожиловка, Новоалександровка.Электричества не будет адресно, отметили в "Крымэнерго". Полный список опубликован на официальном сайте предприятия в разделе "График плановых отключений".Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииКоммунальным службам Симферополя не хватает специалистовГде в Крыму в понедельник не будет воды: адреса
https://crimea.ria.ru/20230116/gde-v-krymu-v-ponedelnik-ne-budet-vody-adresa-1126411313.html
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, белогорск, жкх, городская среда, новости, новости крыма, общество
Белогорск и более 20 сел останутся без света на четыре дня - список
Жители Белогорского района Крыма останутся без света с 16 по 20 января
12:45 16.01.2023 (обновлено: 12:46 16.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Белогорске и прилегающих селах с 16 по 20 января адресно отключат электроэнергию из-за технического обслуживания и внеплановых работах на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Отмечается, что отключение линий электроэнергии будет происходить ежедневно с 8 до 17 часов по следующим адресам в Белогорске:
- СОТ Дзержинец
- СОТ Сокол
- ул. Гаховича
- ул. Луговая
- ул. Индустриальная
- ул. Мостовая
- ул. Луначарского
- ул. Нижнегорская
- ул. 18 мая
- ул. А. Абденнановой
- ул. Атчапар
- ул. Достлукъ
- ул. Карасубазарская
- ул. Сельби
- ул. Чадыркермет
- ул. Виноградная
- ул. Зеленогорская
- ул. М. Мамут
- ул. Новая
- ул. Пригородная
- ул. С. Эриджепова
- ул. Луговая
- ул. Нижнегорская
- ул. Луначарского
- ул. Шевченко
- ул. АметХан Султана
- ул. В. Ибраимова
- ул. Пригородная
- ул. Инкубаторная
- ул. Лавандовая
- ул. Западная
- мкрн. Западный
- ул. Гаховича
- пер. Гаховича
- ул. Мира
- ул. Арзу
- ул. Къара-къыш
- ул. Абдураманова
- ул. Бирлик
- ул. Наврез
- ул. Эбосанова
- ул. Арзу
- ул. Б. Османова
- ул. Мартынова
- Объездное шоссе
- Питомник фазанов "ГОХ Холодная гора" за пределами населенного пункта.
Массовые отключения также затронут села Белогорского района – Зуя, Чернополье, Балки, Нижние Орешники, Лечебное, Цветочное, Ароматное, Крымская Роза, Зеленогорск, Головановка, Ольховка, Пчелиное, Красоселовка, Карасевка, Криничное, Зыбины, Мельники, Вишенное, Солдатово, Новожиловка, Новоалександровка.
Электричества не будет адресно, отметили в "Крымэнерго". Полный список опубликован на официальном сайте предприятия в разделе "График плановых отключений".
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