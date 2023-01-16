https://crimea.ria.ru/20230116/gde-v-krymu-v-ponedelnik-ne-budet-vody-adresa-1126411313.html
Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса
Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса
В Симферополе, Евпатории, Керчи и селах в трех районах Крыма в понедельник адресно отключат воду из-за ремонтов. Об этом сообщает ГУП "Вода Крым. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T12:13
2023-01-16T12:13
2023-01-16T12:13
вода в крыму
жкх
городская среда
симферополь
евпатория
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Евпатории, Керчи и селах в трех районах Крыма в понедельник адресно отключат воду из-за ремонтов. Об этом сообщает ГУП "Вода Крым.По данным предприятия, из-за аварии на улице Семашко, 15 в Симферополе до 15 часов подачу воды частично ограничат на улицах Семашко, Гагарина, Набережная имени 60-летия СССР.В Евпатории дома 5 и 7 по улице Полтавская, а также 44 по проспекту Победы останутся без воды до 18 часов. Организован подвоз. Оставить заявку и узнать адреса расположения водовозок можно в диспетчерской службе филиала предприятия, уточнили в "Воде Крыма".В Керчи по адресу ул. Вишневая 1, Горького 3, 3Е, 1-й Портовый переулок 5, 8 подачу воды перекроют до 13 часов.Село Фурмановка будет отключено от водоснабжения до 14 часов, Южное и Новониколаевка в Ленинском районе Крыма – до 17 часов. Жители села Орловское Раздольненского района останутся без водоснабжения до 15 часов, а в Приветном – до 16 часов (улицы Фронсилер и Хадыра).На двое суток без воды останется Трудолюбовка. Подачу обещают возобновить в среду, 18 января, к 18 часам."17 и 18 января силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской", - отметили в предприятии.
https://crimea.ria.ru/20230114/pritoki-umenshilis-zhdat-li-defitsita-vody-v-krymu-1126389582.html
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вода в крыму, жкх, городская среда, симферополь, евпатория, керчь
Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса
В понедельник в Симферополе, Евпатории, Керчи и прилегающих селах не будет воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Евпатории, Керчи и селах в трех районах Крыма в понедельник адресно отключат воду из-за ремонтов. Об этом сообщает ГУП "Вода Крым.
По данным предприятия, из-за аварии на улице Семашко, 15 в Симферополе до 15 часов подачу воды частично ограничат на улицах Семашко, Гагарина, Набережная имени 60-летия СССР.
В Евпатории дома 5 и 7 по улице Полтавская, а также 44 по проспекту Победы останутся без воды до 18 часов. Организован подвоз. Оставить заявку и узнать адреса расположения водовозок можно в диспетчерской службе филиала предприятия, уточнили в "Воде Крыма".
В Керчи по адресу ул. Вишневая 1, Горького 3, 3Е, 1-й Портовый переулок 5, 8 подачу воды перекроют до 13 часов.
Село Фурмановка будет отключено от водоснабжения до 14 часов, Южное и Новониколаевка в Ленинском районе Крыма – до 17 часов. Жители села Орловское Раздольненского района останутся без водоснабжения до 15 часов, а в Приветном – до 16 часов (улицы Фронсилер и Хадыра).
На двое суток без воды останется Трудолюбовка. Подачу обещают возобновить в среду, 18 января, к 18 часам.
"17 и 18 января силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской", - отметили в предприятии.