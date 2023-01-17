https://crimea.ria.ru/20230117/krymskiy-most-zakryt--kak-nadolgo-1126427264.html
Крымский мост закрыт – как надолго
Крымский мост закрыт – как надолго - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Крымский мост закрыт – как надолго
Автодорожную часть Крымского моста закрыли для транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T12:00
2023-01-17T12:00
2023-01-17T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Автодорожную часть Крымского моста закрыли для транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Минтранс России.Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок в Крым и на материковую часть России. Добраться на полуостров можно также через Керенскую паромную переправу или по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил о завершении работ по надвижке второго пролета по левой стороне автомобильной части. По его словам, закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостПо сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов
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Крымский мост закрыт – как надолго
Крымский мост закрыли для движения машин на пять часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Автодорожную часть Крымского моста закрыли для транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Минтранс России.
"17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок в Крым и на материковую часть России. Добраться на полуостров можно также через Керенскую паромную переправу или по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил
о завершении работ по надвижке второго пролета по левой стороне автомобильной части. По его словам, закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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