Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт – как надолго - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230117/krymskiy-most-zakryt--kak-nadolgo-1126427264.html
Крымский мост закрыт – как надолго
Крымский мост закрыт – как надолго - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Крымский мост закрыт – как надолго
Автодорожную часть Крымского моста закрыли для транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T12:00
2023-01-17T12:00
крымский мост
крым
транспорт
кубань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008902_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ebdb05a0889e84ba7ae9b2598514ba01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Автодорожную часть Крымского моста закрыли для транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Минтранс России.Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок в Крым и на материковую часть России. Добраться на полуостров можно также через Керенскую паромную переправу или по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил о завершении работ по надвижке второго пролета по левой стороне автомобильной части. По его словам, закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостПо сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов
https://crimea.ria.ru/20230117/na-kubani-pri-stroitelstve-dorogi-nashli-artefakty-dokhristianskoy-epokhi-1126427110.html
крымский мост
крым
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008902_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dd8c0aea30b947a961e6b896bbeecfe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, транспорт, кубань, новости, новости крыма
Крымский мост закрыт – как надолго

Крымский мост закрыли для движения машин на пять часов

12:00 17.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Автодорожную часть Крымского моста закрыли для транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Минтранс России.
"17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок в Крым и на материковую часть России. Добраться на полуостров можно также через Керенскую паромную переправу или по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил о завершении работ по надвижке второго пролета по левой стороне автомобильной части. По его словам, закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту
Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост
По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов
Строительство транспортной развязки - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
10:42
На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи
 
Крымский мостКрымТранспортКубаньНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Крымский мост закрыт – как надолго
11:44Резкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19
11:23Что происходит в Соледаре и Марьинке: информация Пушилина
10:54В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса
10:42На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи
10:21COVID-19 снова наступает: сколько человек заболело в Крыму и Севастополе
10:17В Севастополе перед зданием полиции сбили пешехода
10:04Шебекино вновь под обстрелом: что известно о разрушениях и пострадавших
09:40Керченская паромная переправа 17 января: трафик, погода и очередь
09:33Жесткое ДТП с маршруткой на Ставрополье: есть погибшие и раненые
09:11Над Белгородом и районом сработала система ПВО
08:42Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей
08:21В Крыму хотят возродить подготовку школьных учителей на базе колледжей
08:01Кому мать родна: на Украине пытались перепродать 7 тонн продуктов для ВСУ
07:25Сажали лес и чистили русла: в Крыму потратили 5 млрд на экологию
07:04Где в Крыму на Крещение будет самое теплое море
03:09Реставрация феодосийской галереи Айвазовского снова затягивается
00:01Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января
00:00Какой сегодня праздник: 17 января
21:56Жгучая диета: в чем польза острых приправ
Лента новостейМолния