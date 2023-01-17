https://crimea.ria.ru/20230117/krymskiy-most-zakryt--kak-nadolgo-1126427264.html

Крымский мост закрыт – как надолго

Крымский мост закрыт – как надолго - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Крымский мост закрыт – как надолго

Автодорожную часть Крымского моста закрыли для транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T12:00

2023-01-17T12:00

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крымский мост

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транспорт

кубань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Автодорожную часть Крымского моста закрыли для транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Минтранс России.Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок в Крым и на материковую часть России. Добраться на полуостров можно также через Керенскую паромную переправу или по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил о завершении работ по надвижке второго пролета по левой стороне автомобильной части. По его словам, закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостПо сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов

https://crimea.ria.ru/20230117/na-kubani-pri-stroitelstve-dorogi-nashli-artefakty-dokhristianskoy-epokhi-1126427110.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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