https://crimea.ria.ru/20230117/glavnye-novosti-kryma-17-yanvarya-1126441281.html
Главные новости Крыма: 17 января
Главные новости Крыма: 17 января - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Главные новости Крыма: 17 января
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Крыму и Севастополе. Сколько миллиардов республика потратила на экологию в 2022 году. Крыму передают запорожский... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T21:59
2023-01-17T21:59
2023-01-17T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Крыму и Севастополе. Сколько миллиардов республика потратила на экологию в 2022 году. Крыму передают запорожский заповедник. В колледжах региона могут возобновить подготовку школьных учителей.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Реализация нацпроекта "Экология" – в Крыму подвели итогКрым за минувший год освоил более 5 млрд рублей на реализацию национального проекта "Экология". Всего, по данным пресс-службы республиканского правительства, за год в рамках нацпроекта высажены 822 тысячи лесных деревьев и кустарников на площади 286,9 гектаров в Бахчисарайском, Белогорском, Евпаторийском, Раздольненском, Симферопольском, Старокрымском и Джанкойском лесничествах. Кроме того, на эти средства чистили русла рек и рекультивировали мусорные полигоны.Воспитателей детсадов и учителей младших классов в Крыму вернут в колледжВ Крыму преподавателей начальных классов, а также учителей математики, информатики, физики и воспитателей детсадов планируют готовить на базе колледжей при вузах. Таким образом, по мнению председателя комитета по образованию, науке и молодежной политике республиканского парламента Сергея Додонова, можно восполнить дефицит учителей в регионе.Сколько человек заболело COVID-19 в Крыму и СевастополеВ Крыму и Севастополе за сутки выявили 52 новых случая COVID-19, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 36 пациентов. В тоже время показатель госпитализации возрос в сравнении с предыдущей неделей на 32,1%. Увеличение числа стационарных больных произошло в 64 субъектах РФ, при этом в 21 регионе рост выше, чем в среднем по России. Стало больше и выявленных случаев. В сравнении с прошлой неделей число заболевших увеличилось на 40,5%.Крыму передают запорожский заповедник "Каменная могила"Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. Соответствующая работа уже начата, сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.По его словам, реализация просветительских проектов в новых регионах России и восстановление объектов культуры, в частности музеев, разрушенных ВСУ, является "одним из важнейших приоритетов" в работе общества.
https://crimea.ria.ru/20230117/krupnyy-ulov-lzhebankiry-vymanili-u-krymchan-okolo-5-mln-rubley-1126428854.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, крым, новости, новости крыма, политика, экономика, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Крыму и Севастополе. Сколько миллиардов республика потратила на экологию в 2022 году. Крыму передают запорожский заповедник. В колледжах региона могут возобновить подготовку школьных учителей.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Реализация нацпроекта "Экология" – в Крыму подвели итог
Крым за минувший год освоил более 5 млрд рублей
на реализацию национального проекта "Экология". Всего, по данным пресс-службы республиканского правительства, за год в рамках нацпроекта высажены 822 тысячи лесных деревьев и кустарников на площади 286,9 гектаров в Бахчисарайском, Белогорском, Евпаторийском, Раздольненском, Симферопольском, Старокрымском и Джанкойском лесничествах. Кроме того, на эти средства чистили русла рек и рекультивировали мусорные полигоны.
Воспитателей детсадов и учителей младших классов в Крыму вернут в колледж
В Крыму преподавателей начальных классов, а также учителей математики, информатики, физики и воспитателей детсадов планируют готовить на базе колледжей
при вузах. Таким образом, по мнению председателя комитета по образованию, науке и молодежной политике республиканского парламента Сергея Додонова, можно восполнить дефицит учителей в регионе.
"Задача на этот год – совместно с минобрнауки пересмотреть взаимодействие с вузами, а также организацию педагогической практики обучающихся, учебные планы подготовки по профильным предметам химиков, физиков, математиков с тем, чтобы они могли работать учителями в школах", – пояснил Додонов.
Сколько человек заболело COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 52 новых случая COVID-19, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 36 пациентов. В тоже время показатель госпитализации возрос в сравнении с предыдущей неделей на 32,1%. Увеличение числа стационарных больных произошло в 64 субъектах РФ, при этом в 21 регионе рост выше, чем в среднем по России. Стало больше и выявленных случаев. В сравнении с прошлой неделей число заболевших увеличилось на 40,5%.
Крыму передают запорожский заповедник "Каменная могила"
Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический"
в Севастополе. Соответствующая работа уже начата, сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, реализация просветительских проектов в новых регионах России и восстановление объектов культуры, в частности музеев, разрушенных ВСУ, является "одним из важнейших приоритетов" в работе общества.