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Стали известны подробности массовой аварии в Севастополе
Стали известны подробности массовой аварии в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Стали известны подробности массовой аварии в Севастополе
16 января на трассе Севастополь – Ялта произошло сразу две аварии с участием пяти автомобилей. В полиции Севастополя сообщили подробности инцидента. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T13:14
2023-01-16T13:14
2023-01-16T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. 16 января на трассе Севастополь – Ялта произошло сразу две аварии с участием пяти автомобилей. В полиции Севастополя сообщили подробности инцидента.Ранее сообщалось, что в столкновении пяти автомобилей в районе винзавода пострадали два человека. Как уточнили в полиции, в результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля Lada и пассажир Volkswagen. Уточняется, что первое ДТП произошло в 7.20 утра на 69 километре автодороги Ялта – Севастополь, а второе – спустя 10 минут. В первом случае в аварии Lada Largus и Škoda никто не пострадал, автовладельцы оформили необходимые документы самостоятельно. Во втором ДТП столкнулись еще две машины марки Lada Largus из-за ошибки 59-летнего водителя, не выбравшего безопасную дистанцию. В дальнейшем виновник происшествия выехал на "встречку" и столкнулся с легковым Volkswagen, который двигался по своей полосе.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человекРебенок пострадал в ДТП с грузовиком в СевастополеНа Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, умвд россии по севастополю, новости крыма, общество
Стали известны подробности массовой аварии в Севастополе
В полиции рассказали подробности столкновения пяти машин на трассе Ялта-Севастополь
13:14 16.01.2023 (обновлено: 13:16 16.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. 16 января на трассе Севастополь – Ялта произошло сразу две аварии с участием пяти автомобилей. В полиции Севастополя сообщили подробности инцидента.
Ранее сообщалось, что в столкновении пяти автомобилей в районе винзавода пострадали
два человека.
Как уточнили в полиции, в результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля Lada и пассажир Volkswagen. Уточняется, что первое ДТП произошло в 7.20 утра на 69 километре автодороги Ялта – Севастополь, а второе – спустя 10 минут.
В первом случае в аварии Lada Largus и Škoda никто не пострадал, автовладельцы оформили необходимые документы самостоятельно. Во втором ДТП столкнулись еще две машины марки Lada Largus из-за ошибки 59-летнего водителя, не выбравшего безопасную дистанцию. В дальнейшем виновник происшествия выехал на "встречку" и столкнулся с легковым Volkswagen, который двигался по своей полосе.
"В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля LADA, нарушивший ПДД, и пассажир автомобиля Volkswagen. По факту ДТП с пострадавшими сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.
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