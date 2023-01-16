Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности массовой аварии в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230116/stali-izvestny-podrobnosti-massovoy-avarii-v-sevastopole-1126412806.html
Стали известны подробности массовой аварии в Севастополе
Стали известны подробности массовой аварии в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Стали известны подробности массовой аварии в Севастополе
16 января на трассе Севастополь – Ялта произошло сразу две аварии с участием пяти автомобилей. В полиции Севастополя сообщили подробности инцидента. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T13:14
2023-01-16T13:16
севастополь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
умвд россии по севастополю
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/10/1126411641_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_17a2a214b501343e0a699d417a4ea5d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. 16 января на трассе Севастополь – Ялта произошло сразу две аварии с участием пяти автомобилей. В полиции Севастополя сообщили подробности инцидента.Ранее сообщалось, что в столкновении пяти автомобилей в районе винзавода пострадали два человека. Как уточнили в полиции, в результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля Lada и пассажир Volkswagen. Уточняется, что первое ДТП произошло в 7.20 утра на 69 километре автодороги Ялта – Севастополь, а второе – спустя 10 минут. В первом случае в аварии Lada Largus и Škoda никто не пострадал, автовладельцы оформили необходимые документы самостоятельно. Во втором ДТП столкнулись еще две машины марки Lada Largus из-за ошибки 59-летнего водителя, не выбравшего безопасную дистанцию. В дальнейшем виновник происшествия выехал на "встречку" и столкнулся с легковым Volkswagen, который двигался по своей полосе.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человекРебенок пострадал в ДТП с грузовиком в СевастополеНа Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/10/1126411641_133:0:1146:760_1920x0_80_0_0_9aa72210a12abb88779de08b587d7e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, умвд россии по севастополю, новости крыма, общество
Стали известны подробности массовой аварии в Севастополе

В полиции рассказали подробности столкновения пяти машин на трассе Ялта-Севастополь

13:14 16.01.2023 (обновлено: 13:16 16.01.2023)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюПять машин столкнулись на трассе Ялта - Севастополь
Пять машин столкнулись на трассе Ялта - Севастополь
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. 16 января на трассе Севастополь – Ялта произошло сразу две аварии с участием пяти автомобилей. В полиции Севастополя сообщили подробности инцидента.
Ранее сообщалось, что в столкновении пяти автомобилей в районе винзавода пострадали два человека.
Как уточнили в полиции, в результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля Lada и пассажир Volkswagen. Уточняется, что первое ДТП произошло в 7.20 утра на 69 километре автодороги Ялта – Севастополь, а второе – спустя 10 минут.
В первом случае в аварии Lada Largus и Škoda никто не пострадал, автовладельцы оформили необходимые документы самостоятельно. Во втором ДТП столкнулись еще две машины марки Lada Largus из-за ошибки 59-летнего водителя, не выбравшего безопасную дистанцию. В дальнейшем виновник происшествия выехал на "встречку" и столкнулся с легковым Volkswagen, который двигался по своей полосе.

"В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля LADA, нарушивший ПДД, и пассажир автомобиля Volkswagen. По факту ДТП с пострадавшими сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек
Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе
На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали
 
СевастопольДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияУМВД России по СевастополюНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:46Как работает Керченская паромная переправа 16 января
13:33Штормовой ветер обрушится на Крым
13:24Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танков
13:20В Севастополе горит частный дом – спасена семья
13:14Стали известны подробности массовой аварии в Севастополе
12:59В Керчи "заминировали" все школы – проводится эвакуация
12:56РНКБ Страхование получило рейтинг АКРА на уровне А (RU)
12:45Белогорск и более 20 сел останутся без света на четыре дня - список
12:41Массовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов
12:23Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок
12:13Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса
12:07Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона
11:51ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть люди
11:46В Севастополе массовое ДТП у винзавода - столкнулись пять автомобилей
11:31Над Севастополем сбили еще один беспилотник
11:00Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли более чем на четверть
10:43Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов
10:28В Севастополе пенсионерка потеряла сбережения, "спасая дочь"
10:20Сколько новых случаев и смертей от COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:02В Симферополе раскрыли два "пьяных" угона
Лента новостейМолния