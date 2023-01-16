https://crimea.ria.ru/20230116/stali-izvestny-podrobnosti-massovoy-avarii-v-sevastopole-1126412806.html

Стали известны подробности массовой аварии в Севастополе

Стали известны подробности массовой аварии в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Стали известны подробности массовой аварии в Севастополе

16 января на трассе Севастополь – Ялта произошло сразу две аварии с участием пяти автомобилей. В полиции Севастополя сообщили подробности инцидента. РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T13:14

2023-01-16T13:14

2023-01-16T13:16

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. 16 января на трассе Севастополь – Ялта произошло сразу две аварии с участием пяти автомобилей. В полиции Севастополя сообщили подробности инцидента.Ранее сообщалось, что в столкновении пяти автомобилей в районе винзавода пострадали два человека. Как уточнили в полиции, в результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля Lada и пассажир Volkswagen. Уточняется, что первое ДТП произошло в 7.20 утра на 69 километре автодороги Ялта – Севастополь, а второе – спустя 10 минут. В первом случае в аварии Lada Largus и Škoda никто не пострадал, автовладельцы оформили необходимые документы самостоятельно. Во втором ДТП столкнулись еще две машины марки Lada Largus из-за ошибки 59-летнего водителя, не выбравшего безопасную дистанцию. В дальнейшем виновник происшествия выехал на "встречку" и столкнулся с легковым Volkswagen, который двигался по своей полосе.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человекРебенок пострадал в ДТП с грузовиком в СевастополеНа Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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