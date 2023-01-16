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Армия России разбомбила ангар с украинской техникой в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Армия России разбомбила ангар с украинской техникой в Запорожской области
Армия России разбомбила ангар с украинской техникой в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Армия России разбомбила ангар с украинской техникой в Запорожской области
Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили ангар с техникой национальной гвардии Украины в Запорожской области и склад вооружений и... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T14:57
2023-01-16T14:59
сво
министерство обороны рф
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донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили ангар с техникой национальной гвардии Украины в Запорожской области и склад вооружений и военной техники ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, российские войска поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 101-м районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны
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сво, министерство обороны рф, украина, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), запорожская область, вооруженные силы россии
Армия России разбомбила ангар с украинской техникой в Запорожской области

Минобороны: ВС России поразили ангар с техникой нацгвардии Украины в Запорожской области

14:57 16.01.2023 (обновлено: 14:59 16.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМинобороны: ВС России поразили ангар с техникой нацгвардии Украины в Запорожской области
Минобороны: ВС России поразили ангар с техникой нацгвардии Украины в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили ангар с техникой национальной гвардии Украины в Запорожской области и склад вооружений и военной техники ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики и ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области", - говорится в сводке ведомства.
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 16:36
Лондон опроверг информацию о планах передавать Киеву вертолеты Apache
Кроме того, российские войска поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 101-м районе.
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СВОМинистерство обороны РФУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьВооруженные силы России
 
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