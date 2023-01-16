https://crimea.ria.ru/20230116/armiya-rossii-razbombila-angar-s-ukrainskoy-tekhnikoy-v-zaporozhskoy-oblasti-1126416519.html

Армия России разбомбила ангар с украинской техникой в Запорожской области

Армия России разбомбила ангар с украинской техникой в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Армия России разбомбила ангар с украинской техникой в Запорожской области

Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили ангар с техникой национальной гвардии Украины в Запорожской области и склад вооружений и... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T14:57

2023-01-16T14:57

2023-01-16T14:59

сво

министерство обороны рф

украина

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили ангар с техникой национальной гвардии Украины в Запорожской области и склад вооружений и военной техники ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, российские войска поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 101-м районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230115/london-oproverg-informatsiyu-o-planakh-peredavat-kievu-vertolety-apache-1126406172.html

украина

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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2023

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сво, министерство обороны рф, украина, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), запорожская область, вооруженные силы россии