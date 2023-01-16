https://crimea.ria.ru/20230116/armiya-rossii-razbombila-angar-s-ukrainskoy-tekhnikoy-v-zaporozhskoy-oblasti-1126416519.html
Армия России разбомбила ангар с украинской техникой в Запорожской области
Армия России разбомбила ангар с украинской техникой в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Армия России разбомбила ангар с украинской техникой в Запорожской области
Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили ангар с техникой национальной гвардии Украины в Запорожской области и склад вооружений и... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T14:57
2023-01-16T14:57
2023-01-16T14:59
сво
министерство обороны рф
украина
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили ангар с техникой национальной гвардии Украины в Запорожской области и склад вооружений и военной техники ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, российские войска поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 101-м районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230115/london-oproverg-informatsiyu-o-planakh-peredavat-kievu-vertolety-apache-1126406172.html
украина
донецкая народная республика (днр)
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сво, министерство обороны рф, украина, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), запорожская область, вооруженные силы россии
Армия России разбомбила ангар с украинской техникой в Запорожской области
Минобороны: ВС России поразили ангар с техникой нацгвардии Украины в Запорожской области
14:57 16.01.2023 (обновлено: 14:59 16.01.2023)