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Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Литве
Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Литве - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Литве
Взрыв газопровода в Пасвальском районе Литвы вызвали технические причины. Об этом со ссылкой на генерального директора оператора газотранспортной системы Amber... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T13:38
2023-01-14T13:38
2023-01-14T13:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Взрыв газопровода в Пасвальском районе Литвы вызвали технические причины. Об этом со ссылкой на генерального директора оператора газотранспортной системы Amber Grid Нямунаса Бикнюса сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Литве в пятницу вечером. По предварительным данным, люди не пострадали. Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.На этом участке на глубине до 1,5 м под землей параллельно идут две линии газопровода, по которым газом обеспечивается северная часть Литвы. По ним газ также транспортируется в Латвию. Вторая линия не повреждена."Подача газа в Пасвальский район и другим потребителям на севере Литвы осуществляется по параллельному газопроводу. В тот же вечер (13 января – ред.) была возобновлена подача газа в Латвию", - отмечает представитель оператора.По словам Бикнюса, восстановить поврежденный в результате инцидента участка газопровода планируют в течение нескольких дней.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток"Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура ШвецииВ ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода
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литва, происшествия, в мире, новости, латвия
Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Литве
Оператор: взрыв газопровода в Литве вызвала технологическая авария
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Взрыв газопровода в Пасвальском районе Литвы вызвали технические причины. Об этом со ссылкой на генерального директора оператора газотранспортной системы Amber Grid Нямунаса Бикнюса сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
Взрыв на магистральном газопроводе
произошел в Литве в пятницу вечером. По предварительным данным, люди не пострадали. Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.
"Первичный осмотр места происшествия, оборудования говорит о том, что имела место технологическая авария. Возможно, был нарушен один из швов на месте стыка труб", — сказал он.
На этом участке на глубине до 1,5 м под землей параллельно идут две линии газопровода, по которым газом обеспечивается северная часть Литвы. По ним газ также транспортируется в Латвию. Вторая линия не повреждена.
"Подача газа в Пасвальский район и другим потребителям на севере Литвы осуществляется по параллельному газопроводу. В тот же вечер (13 января – ред.) была возобновлена подача газа в Латвию", - отмечает представитель оператора.
По словам Бикнюса, восстановить поврежденный в результате инцидента участка газопровода планируют в течение нескольких дней.
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