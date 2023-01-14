https://crimea.ria.ru/20230114/nazvana-predvaritelnaya-prichina-vzryva-na-gazoprovode-v-litve-1126397833.html

Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Литве

Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Литве - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Литве

Взрыв газопровода в Пасвальском районе Литвы вызвали технические причины. Об этом со ссылкой на генерального директора оператора газотранспортной системы Amber... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T13:38

2023-01-14T13:38

2023-01-14T13:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Взрыв газопровода в Пасвальском районе Литвы вызвали технические причины. Об этом со ссылкой на генерального директора оператора газотранспортной системы Amber Grid Нямунаса Бикнюса сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Литве в пятницу вечером. По предварительным данным, люди не пострадали. Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.На этом участке на глубине до 1,5 м под землей параллельно идут две линии газопровода, по которым газом обеспечивается северная часть Литвы. По ним газ также транспортируется в Латвию. Вторая линия не повреждена."Подача газа в Пасвальский район и другим потребителям на севере Литвы осуществляется по параллельному газопроводу. В тот же вечер (13 января – ред.) была возобновлена подача газа в Латвию", - отмечает представитель оператора.По словам Бикнюса, восстановить поврежденный в результате инцидента участка газопровода планируют в течение нескольких дней.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток"Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура ШвецииВ ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода

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литва, происшествия, в мире, новости, латвия