https://crimea.ria.ru/20230113/na-gazoprovode-v-litve-proizoshel-vzryv--podacha-gaza-ostanovlena-1126392519.html

На газопроводе в Литве произошел взрыв: что известно

На газопроводе в Литве произошел взрыв: что известно - РИА Новости Крым, 13.01.2023

На газопроводе в Литве произошел взрыв: что известно

Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Литве в пятницу вечером. Об этом говорится на официальном сайте компании-оператора системы передачи природного... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T21:39

2023-01-13T21:39

2023-01-13T21:51

литва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Литве в пятницу вечером. Об этом говорится на официальном сайте компании-оператора системы передачи природного газа Литвы AB Amber Grid.По предварительным данным, взорвался один из двух параллельных трубопроводов. Второй не был поврежден, однако подачу топлива по нему прекратили. В дома абонентов района газ поступает по соседнему трубопроводу.По словам генерального директора компании Нямунаса Бикнюса, обстоятельства произошедшего расследуются, информация об инциденте передана представителям правительства.Газопровод, на котором произошел пожар, используется для подачи газа в северную часть Литвы и транспортировки газа в Латвию, отметили в пресс-службе компании.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, происшествия, в мире, новости