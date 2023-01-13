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На газопроводе в Литве произошел взрыв: что известно
На газопроводе в Литве произошел взрыв: что известно - РИА Новости Крым, 13.01.2023
На газопроводе в Литве произошел взрыв: что известно
Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Литве в пятницу вечером. Об этом говорится на официальном сайте компании-оператора системы передачи природного... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T21:39
2023-01-13T21:39
2023-01-13T21:51
литва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Литве в пятницу вечером. Об этом говорится на официальном сайте компании-оператора системы передачи природного газа Литвы AB Amber Grid.По предварительным данным, взорвался один из двух параллельных трубопроводов. Второй не был поврежден, однако подачу топлива по нему прекратили. В дома абонентов района газ поступает по соседнему трубопроводу.По словам генерального директора компании Нямунаса Бикнюса, обстоятельства произошедшего расследуются, информация об инциденте передана представителям правительства.Газопровод, на котором произошел пожар, используется для подачи газа в северную часть Литвы и транспортировки газа в Латвию, отметили в пресс-службе компании.
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РИА Новости Крым
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литва, происшествия, в мире, новости
На газопроводе в Литве произошел взрыв: что известно
На магистральном газопроводе в Литве произошел взрыв, идет расследование
21:39 13.01.2023 (обновлено: 21:51 13.01.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым.
Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Литве в пятницу вечером. Об этом говорится на официальном сайте
компании-оператора системы передачи природного газа Литвы AB Amber Grid.
"В пятницу около 17:00 на газопроводе Amber Grid в Пасвальском районе произошел взрыв. По предварительным данным, люди не пострадали. Взрыв произошел вдали от жилых домов. Огонь тушат оперативно прибывшие на место пожарные расчеты", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, взорвался один из двух параллельных трубопроводов. Второй не был поврежден, однако подачу топлива по нему прекратили. В дома абонентов района газ поступает по соседнему трубопроводу.
По словам генерального директора компании Нямунаса Бикнюса, обстоятельства произошедшего расследуются, информация об инциденте передана представителям правительства.
Газопровод, на котором произошел пожар, используется для подачи газа в северную часть Литвы и транспортировки газа в Латвию, отметили в пресс-службе компании.