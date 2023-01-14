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Мысли о ремонте повергают в ужас и панику пятую часть россиян - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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Мысли о ремонте повергают в ужас и панику пятую часть россиян
Мысли о ремонте повергают в ужас и панику пятую часть россиян - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Мысли о ремонте повергают в ужас и панику пятую часть россиян
Уныние, страх и даже ужас – такие эмоции испытывают россияне при мысли о неизбежности ремонта. Об этом со ссылкой на результаты проеденного пресс-службой... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T17:46
2023-01-14T12:37
общество
психология
новости
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Уныние, страх и даже ужас – такие эмоции испытывают россияне при мысли о неизбежности ремонта. Об этом со ссылкой на результаты проеденного пресс-службой строительного супермаркета опроса пишет РИА Недвижимость.Как правило, причиной негативных эмоций становится ограниченность бюджета.Не смотрю на столь сильные эмоции, россияне отметили, что в 33% испытывают приятное беспокойство, а 12% опрошенных сообщили, что мысли о грядущих переменах приводят их в восторг.Любопытно, что чем больше прошло времени с предыдущего обновления жилища, тем более позитивное отношение к нему демонстрируют участники опроса."Например, у 68% из тех, закончил работы несколько месяцев назад, мысли о новом ремонте вызывают ужас. Если же ремонт не делали пять и более лет, мысли о нем вызывают восторг и радость в 25% случаев, и приятное беспокойство в 22%", – отметили авторы исследования.При этом больше всего позитивных эмоций вызывают мысли об окончании ремонта. Облегчение чувствуют 35%, счастье – 30% и удовлетворение – 17% опрошенных. О разочаровании по окончанию работ заявили только 7% респондентов.В свою очередь психолог Екатерина Демурия назвала страх базовой эмоцией. При этом необходимо уметь отличать нерациональные страхи от оправданных и уметь их контролировать.Читать также на РИА Новости Крым:Как сэкономить на ремонте в период роста ценКак продлить срок службы кухонной техники: секреты экспертаВ Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, психология, новости, опрос
Мысли о ремонте повергают в ужас и панику пятую часть россиян

Ремонт никого не оставит равнодушным: россияне заявили об унынии и ужасе мысли о нем

17:46 14.01.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Уныние, страх и даже ужас – такие эмоции испытывают россияне при мысли о неизбежности ремонта. Об этом со ссылкой на результаты проеденного пресс-службой строительного супермаркета опроса пишет РИА Недвижимость.
Как правило, причиной негативных эмоций становится ограниченность бюджета.
"Ужас при мысли о неизбежности ремонта испытывают 19% респондентов, панику и страх – 15%, а уныние – 14%", – говорится в результатах исследования. Еще 4% и 3% опрошенных сообщили, что испытывают соответственно негодование и злость.
Не смотрю на столь сильные эмоции, россияне отметили, что в 33% испытывают приятное беспокойство, а 12% опрошенных сообщили, что мысли о грядущих переменах приводят их в восторг.
Любопытно, что чем больше прошло времени с предыдущего обновления жилища, тем более позитивное отношение к нему демонстрируют участники опроса.
"Например, у 68% из тех, закончил работы несколько месяцев назад, мысли о новом ремонте вызывают ужас. Если же ремонт не делали пять и более лет, мысли о нем вызывают восторг и радость в 25% случаев, и приятное беспокойство в 22%", – отметили авторы исследования.
При этом больше всего позитивных эмоций вызывают мысли об окончании ремонта. Облегчение чувствуют 35%, счастье – 30% и удовлетворение – 17% опрошенных. О разочаровании по окончанию работ заявили только 7% респондентов.
В свою очередь психолог Екатерина Демурия назвала страх базовой эмоцией. При этом необходимо уметь отличать нерациональные страхи от оправданных и уметь их контролировать.
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