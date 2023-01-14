https://crimea.ria.ru/20230114/mysli-o-remonte-povergayut-v-uzhas-i-paniku-pyatuyu-chast-rossiyan-1126390353.html

Мысли о ремонте повергают в ужас и панику пятую часть россиян

Мысли о ремонте повергают в ужас и панику пятую часть россиян - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Мысли о ремонте повергают в ужас и панику пятую часть россиян

Уныние, страх и даже ужас – такие эмоции испытывают россияне при мысли о неизбежности ремонта. Об этом со ссылкой на результаты проеденного пресс-службой... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T17:46

2023-01-14T17:46

2023-01-14T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Уныние, страх и даже ужас – такие эмоции испытывают россияне при мысли о неизбежности ремонта. Об этом со ссылкой на результаты проеденного пресс-службой строительного супермаркета опроса пишет РИА Недвижимость.Как правило, причиной негативных эмоций становится ограниченность бюджета.Не смотрю на столь сильные эмоции, россияне отметили, что в 33% испытывают приятное беспокойство, а 12% опрошенных сообщили, что мысли о грядущих переменах приводят их в восторг.Любопытно, что чем больше прошло времени с предыдущего обновления жилища, тем более позитивное отношение к нему демонстрируют участники опроса."Например, у 68% из тех, закончил работы несколько месяцев назад, мысли о новом ремонте вызывают ужас. Если же ремонт не делали пять и более лет, мысли о нем вызывают восторг и радость в 25% случаев, и приятное беспокойство в 22%", – отметили авторы исследования.При этом больше всего позитивных эмоций вызывают мысли об окончании ремонта. Облегчение чувствуют 35%, счастье – 30% и удовлетворение – 17% опрошенных. О разочаровании по окончанию работ заявили только 7% респондентов.В свою очередь психолог Екатерина Демурия назвала страх базовой эмоцией. При этом необходимо уметь отличать нерациональные страхи от оправданных и уметь их контролировать.Читать также на РИА Новости Крым:Как сэкономить на ремонте в период роста ценКак продлить срок службы кухонной техники: секреты экспертаВ Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, психология, новости, опрос