https://crimea.ria.ru/20230114/covid-poshel-v-rost-dannye-po-krymu-i-sevastopolyu-na-14-yanvarya-1126396389.html

COVID пошел в рост: данные по Крыму и Севастополю на 14 января

COVID пошел в рост: данные по Крыму и Севастополю на 14 января - РИА Новости Крым, 14.01.2023

COVID пошел в рост: данные по Крыму и Севастополю на 14 января

В Крыму и Севастополе выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 39 пациентов. РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T11:23

2023-01-14T11:23

2023-01-14T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 39 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 21 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 960 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 721 человек. Выписаны за сутки шесть человек, за весь период – 203 696", - проинформировали в минздраве региона.Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5415.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один пациент в возрасте 69 лет."В ковидные стационары были госпитализированы 10 человек, выписаны 6. На данный момент в больницах находятся 48 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуты 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 489 человек, выздоровели 94 867.Данные по COVID-19 в РоссииНа территории страны за сутки выявлено 5 102 новых случая коронавируса, скончались 46 пациентов с подтвержденным диагнозом.По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, в медучреждения страны госпитализированы 813 человек, выписаны 3 887.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватитьГрозит ли Крыму дефицит лекарствБесплатная диспансеризация в Крыму: памятка от минздрава

https://crimea.ria.ru/20230110/akademik-onischenko-dal-prognoz-dlya-kryma-po-grippu-i-koronavirusu-1126325790.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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