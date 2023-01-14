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COVID пошел в рост: данные по Крыму и Севастополю на 14 января
COVID пошел в рост: данные по Крыму и Севастополю на 14 января - РИА Новости Крым, 14.01.2023
COVID пошел в рост: данные по Крыму и Севастополю на 14 января
В Крыму и Севастополе выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 39 пациентов. РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T11:23
2023-01-14T11:23
2023-01-14T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 39 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 21 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 960 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 721 человек. Выписаны за сутки шесть человек, за весь период – 203 696", - проинформировали в минздраве региона.Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5415.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один пациент в возрасте 69 лет."В ковидные стационары были госпитализированы 10 человек, выписаны 6. На данный момент в больницах находятся 48 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуты 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 489 человек, выздоровели 94 867.Данные по COVID-19 в РоссииНа территории страны за сутки выявлено 5 102 новых случая коронавируса, скончались 46 пациентов с подтвержденным диагнозом.По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, в медучреждения страны госпитализированы 813 человек, выписаны 3 887.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватитьГрозит ли Крыму дефицит лекарствБесплатная диспансеризация в Крыму: памятка от минздрава
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, коронавирус в крыму, штамм коронавируса кракен, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, севастополь, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 39 пациентов.
Коронавирусная сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрирован 21 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 960 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 721 человек. Выписаны за сутки шесть человек, за весь период – 203 696", - проинформировали в минздраве региона.
Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5415.
Коронавирусная сводка по Севастополю
В городе зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один пациент в возрасте 69 лет.
"В ковидные стационары были госпитализированы 10 человек, выписаны 6. На данный момент в больницах находятся 48 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуты 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 489 человек, выздоровели 94 867.
Данные по COVID-19 в России
На территории страны за сутки выявлено 5 102 новых случая коронавируса, скончались 46 пациентов с подтвержденным диагнозом.
По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, в медучреждения страны госпитализированы 813 человек, выписаны 3 887.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах", - добавили в оперштабе.
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