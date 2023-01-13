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В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации
В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации - РИА Новости Крым, 13.01.2023
В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации
Церемония прощания с военнослужащим-участником специальной военной операции Сергеем Венжегой состоялась в пятницу на Аллее Славы в Бахчисарае. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Церемония прощания с военнослужащим-участником специальной военной операции Сергеем Венжегой состоялась в пятницу на Аллее Славы в Бахчисарае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Сергей Сергеевич Венжега вступил в ряды добровольцев и отправился в зону проведения специальной военной операции, рассказали в администрации. Военнослужащий погиб 10 декабря 2022 при исполнении воинского долга в возрасте 35 лет на территории ДНР.Крымчанин родился в селе Фурмановка, Долинненского сельского поселения 6 декабря 1987 года. В памяти родных и близких, а также друзей он навсегда останется добрым, отзывчивым и позитивным человеком, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВОВ Севастополе простились с погибшими героями спецоперацииБез них опустел полуостров... Потери 2022 года
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В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации

В Бахчисарае на Аллее Славы прошла церемония прощания с погибшим на СВО бойцом

18:27 13.01.2023 (обновлено: 18:28 13.01.2023)
 
Церемония прощания с Сергеем Венжегой
Церемония прощания с Сергеем Венжегой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Церемония прощания с военнослужащим-участником специальной военной операции Сергеем Венжегой состоялась в пятницу на Аллее Славы в Бахчисарае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Сергей Сергеевич Венжега вступил в ряды добровольцев и отправился в зону проведения специальной военной операции, рассказали в администрации. Военнослужащий погиб 10 декабря 2022 при исполнении воинского долга в возрасте 35 лет на территории ДНР.
"Низкий поклон нашему земляку, отдавшему свою жизнь, оставаясь верным присяге и защищая интересы родины", - говорится в сообщении.
Крымчанин родился в селе Фурмановка, Долинненского сельского поселения 6 декабря 1987 года. В памяти родных и близких, а также друзей он навсегда останется добрым, отзывчивым и позитивным человеком, добавили в ведомстве.
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