https://crimea.ria.ru/20230113/v-bakhchisarae-prostilis-s-pogibshim-geroem-spetsoperatsii-1126391250.html

В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации

В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации - РИА Новости Крым, 13.01.2023

В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации

Церемония прощания с военнослужащим-участником специальной военной операции Сергеем Венжегой состоялась в пятницу на Аллее Славы в Бахчисарае. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T18:27

2023-01-13T18:27

2023-01-13T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Церемония прощания с военнослужащим-участником специальной военной операции Сергеем Венжегой состоялась в пятницу на Аллее Славы в Бахчисарае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Сергей Сергеевич Венжега вступил в ряды добровольцев и отправился в зону проведения специальной военной операции, рассказали в администрации. Военнослужащий погиб 10 декабря 2022 при исполнении воинского долга в возрасте 35 лет на территории ДНР.Крымчанин родился в селе Фурмановка, Долинненского сельского поселения 6 декабря 1987 года. В памяти родных и близких, а также друзей он навсегда останется добрым, отзывчивым и позитивным человеком, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВОВ Севастополе простились с погибшими героями спецоперацииБез них опустел полуостров... Потери 2022 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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