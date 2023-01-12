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Сбитый Су-25 и разгромленная техника США: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Сбитый Су-25 и разгромленная техника США: хроники спецоперации
Сбитый Су-25 и разгромленная техника США: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Сбитый Су-25 и разгромленная техника США: хроники спецоперации
Российские войска нанесли удары по складам боеприпасов и вооружению ВСУ, уничтожили боевые машины, иностранные артсистемы и радиолокационные станции украинских... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T16:18
2023-01-12T16:18
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удары по складам боеприпасов и вооружению ВСУ, уничтожили боевые машины, иностранные артсистемы и радиолокационные станции украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны в четверг.В районе города Запорожье и населенного пункта Новоивановка Запорожской области оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войска и артиллерия ударили по двум складам боеприпасов, а также 76 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, уничтожили живую силу и военную технику в 123-х районах."В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, а также Ивановка Донецкой Народной Республики; две артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин" производства США в районах населенных пунктов Лозовое и Песчаное ДНР; две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" в районах населенных пунктов Бурлацкое ДНР и Орехов Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.В районе населенного пункта Лозовое уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а под населенным пунктом Никаноровка сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.Кроме того, за сутки российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Старобельском, Червонопоповкой, Софиевкой ЛНР, Никольским в ДНР, а также три снаряда HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Молочанск и Чистополье Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили важность взятия СоледараНовые масштабы СВО: эксперт оценил замену Суровикина на ГерасимоваВоенный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 года
https://crimea.ria.ru/20230112/v-minoborony-rasskazali-o-poteryakh-vsu-za-sutki-boev-v-donbasse-1126371031.html
украина
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донецкая народная республика (днр)
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости, харьковская область
Сбитый Су-25 и разгромленная техника США: хроники спецоперации

Минобороны: российские войска сбили украинский Су-25, пять беспилотников и три HIMARS

16:18 12.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбучение мобилизованных на Запорожском направлении
Обучение мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удары по складам боеприпасов и вооружению ВСУ, уничтожили боевые машины, иностранные артсистемы и радиолокационные станции украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны в четверг.
В районе города Запорожье и населенного пункта Новоивановка Запорожской области оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войска и артиллерия ударили по двум складам боеприпасов, а также 76 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, уничтожили живую силу и военную технику в 123-х районах.
"В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, а также Ивановка Донецкой Народной Республики; две артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин" производства США в районах населенных пунктов Лозовое и Песчаное ДНР; две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" в районах населенных пунктов Бурлацкое ДНР и Орехов Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
15:53
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе
В районе населенного пункта Лозовое уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а под населенным пунктом Никаноровка сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Кроме того, за сутки российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Старобельском, Червонопоповкой, Софиевкой ЛНР, Никольским в ДНР, а также три снаряда HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Молочанск и Чистополье Запорожской области.
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СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьНовостиХарьковская область
 
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