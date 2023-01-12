https://crimea.ria.ru/20230112/gde-v-krymu-v-chetverg-ne-budet-vody-adresa-1126355950.html

Где в Крыму в четверг не будет воды: адреса

Где в Крыму в четверг не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Где в Крыму в четверг не будет воды: адреса

В четверг в семи муниципалитетах Крыма адресно отключат водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T11:14

2023-01-12T11:14

2023-01-12T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В четверг в семи муниципалитетах Крыма адресно отключат водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".В Симферополе до 14:30 подачу воды ограничат на улицах Костерина и Водников (частично), а также на прилегающих улицах и в переулках.Село Молочное в Симферопольском районе останется без воды до 14 часов.В Феодосии до 17 часов подачу воды перекроют в домах 47, 57, 59, 61, 63 по Симферопольскому шоссе. Организован подвоз. Оставить заявку и узнать адреса расположения водовозок можно в диспетчерской службе филиала предприятия, уточнили в "Воде Крыма".Временно без воды останутся улицы двух сел Бахчисарайского района. На ул. Дорожная в Ароматном подачу возобновят к 12 часам, в селе Плодовое вода появится к 17 часам.Также от водоснабжения отключат улицы двух сел Ленинского района. К 17 часам вода вновь начнет поступать в дома по улицам Виноградная, Семисотка и Титова, 32, в Заветном, а также на улице Ленина в Морском.Без воды до 16 часов останется село Кирпичное Белогорского района Крыма. В Саках из-за ремонтов до 12:30 водоснабжение перекроют для абонентов по ул. Ивановой, Сенченко, пер. Юный и Набережный.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииСальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для КрымаКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков

https://crimea.ria.ru/20230111/bez-sveta-na-dva-dnya-chast-simferopolya-i-prilegayuschie-sela-1126337664.html

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