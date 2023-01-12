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Где в Крыму в четверг не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Где в Крыму в четверг не будет воды: адреса
Где в Крыму в четверг не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Где в Крыму в четверг не будет воды: адреса
В четверг в семи муниципалитетах Крыма адресно отключат водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T11:14
2023-01-12T11:14
новости крыма
крым
вода в крыму
жкх крыма и севастополя
жкх
симферополь
феодосия
саки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В четверг в семи муниципалитетах Крыма адресно отключат водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".В Симферополе до 14:30 подачу воды ограничат на улицах Костерина и Водников (частично), а также на прилегающих улицах и в переулках.Село Молочное в Симферопольском районе останется без воды до 14 часов.В Феодосии до 17 часов подачу воды перекроют в домах 47, 57, 59, 61, 63 по Симферопольскому шоссе. Организован подвоз. Оставить заявку и узнать адреса расположения водовозок можно в диспетчерской службе филиала предприятия, уточнили в "Воде Крыма".Временно без воды останутся улицы двух сел Бахчисарайского района. На ул. Дорожная в Ароматном подачу возобновят к 12 часам, в селе Плодовое вода появится к 17 часам.Также от водоснабжения отключат улицы двух сел Ленинского района. К 17 часам вода вновь начнет поступать в дома по улицам Виноградная, Семисотка и Титова, 32, в Заветном, а также на улице Ленина в Морском.Без воды до 16 часов останется село Кирпичное Белогорского района Крыма. В Саках из-за ремонтов до 12:30 водоснабжение перекроют для абонентов по ул. Ивановой, Сенченко, пер. Юный и Набережный.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииСальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для КрымаКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков
https://crimea.ria.ru/20230111/bez-sveta-na-dva-dnya-chast-simferopolya-i-prilegayuschie-sela-1126337664.html
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РИА Новости Крым
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Где в Крыму в четверг не будет воды: адреса

В четверг в Симферополе и шести муниципалитетах Крыма не будет воды

11:14 12.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В четверг в семи муниципалитетах Крыма адресно отключат водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".
В Симферополе до 14:30 подачу воды ограничат на улицах Костерина и Водников (частично), а также на прилегающих улицах и в переулках.
Село Молочное в Симферопольском районе останется без воды до 14 часов.
В Феодосии до 17 часов подачу воды перекроют в домах 47, 57, 59, 61, 63 по Симферопольскому шоссе. Организован подвоз. Оставить заявку и узнать адреса расположения водовозок можно в диспетчерской службе филиала предприятия, уточнили в "Воде Крыма".
Лампы - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 21:45
Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села
Временно без воды останутся улицы двух сел Бахчисарайского района. На ул. Дорожная в Ароматном подачу возобновят к 12 часам, в селе Плодовое вода появится к 17 часам.
Также от водоснабжения отключат улицы двух сел Ленинского района. К 17 часам вода вновь начнет поступать в дома по улицам Виноградная, Семисотка и Титова, 32, в Заветном, а также на улице Ленина в Морском.
Без воды до 16 часов останется село Кирпичное Белогорского района Крыма. В Саках из-за ремонтов до 12:30 водоснабжение перекроют для абонентов по ул. Ивановой, Сенченко, пер. Юный и Набережный.
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