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Центр Симферополя встал в пробках – что происходит - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Центр Симферополя встал в пробках – что происходит
Центр Симферополя встал в пробках – что происходит - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Центр Симферополя встал в пробках – что происходит
Автомобильные заторы образовались в центре крымской столицы в среду днем из-за обрыва проводов на площади Советской. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T12:31
2023-01-11T12:55
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы образовались в центре крымской столицы в среду днем из-за обрыва проводов на площади Советской.По информации сервиса "Яндекс.пробки", повреждение троллейбусной контактной сети произошло на "кольце", в результате чего перекрыты для движения транспорта две полосы. В пробках "встали" улицы Севастопольская, Ленина, Менделеева, Потемкинская, Киевская, проспект Кирова, бульвар Франко.Также заторы зафиксированы на Маяковского, Павленко, Эстонской и проспекте Победы. В целом сервис для автомобилистов оценивает дорожные пробки в Симферополе на 4 балла.Как сообщалось, сейчас в Симферополе специалисты ведут капитальный ремонт центральных улиц Караимская, Пролетарская и Кавказская. По состоянию на конец года объект был готов на 35%. В администрации крымской столицы сообщили, что подрядчик планирует завершить работы на этих улицах в июне следующего года.А в 2023 году дорожники приступят к капитальному ремонту улицы Толстого в Симферополе. Работы начнутся после завершения капремонта центральных улиц, пройдут в два этапа и займут около полутора лет.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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городская среда, симферополь, транспорт, общество, новости, новости крыма
Центр Симферополя встал в пробках – что происходит

В центре Симферополя образовались серьезные пробки из-за обрыва проводов

12:31 11.01.2023 (обновлено: 12:55 11.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковОбрыв контактной троллейбусной сети в Симферополе
Обрыв контактной троллейбусной сети в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы образовались в центре крымской столицы в среду днем из-за обрыва проводов на площади Советской.
По информации сервиса "Яндекс.пробки", повреждение троллейбусной контактной сети произошло на "кольце", в результате чего перекрыты для движения транспорта две полосы. В пробках "встали" улицы Севастопольская, Ленина, Менделеева, Потемкинская, Киевская, проспект Кирова, бульвар Франко.
Также заторы зафиксированы на Маяковского, Павленко, Эстонской и проспекте Победы. В целом сервис для автомобилистов оценивает дорожные пробки в Симферополе на 4 балла.
© Скриншот Яндекс.ПробкиПробки в центре Симферополя 11 января 2023 года
Пробки в центре Симферополя 11 января 2023 года
© Скриншот Яндекс.Пробки
Пробки в центре Симферополя 11 января 2023 года
Как сообщалось, сейчас в Симферополе специалисты ведут капитальный ремонт центральных улиц Караимская, Пролетарская и Кавказская. По состоянию на конец года объект был готов на 35%. В администрации крымской столицы сообщили, что подрядчик планирует завершить работы на этих улицах в июне следующего года.
А в 2023 году дорожники приступят к капитальному ремонту улицы Толстого в Симферополе. Работы начнутся после завершения капремонта центральных улиц, пройдут в два этапа и займут около полутора лет.
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