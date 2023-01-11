https://crimea.ria.ru/20230111/tsentr-simferopolya-vstal-v-probkakh--chto-proiskhodit-1126338914.html

Центр Симферополя встал в пробках – что происходит

Центр Симферополя встал в пробках – что происходит - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Центр Симферополя встал в пробках – что происходит

Автомобильные заторы образовались в центре крымской столицы в среду днем из-за обрыва проводов на площади Советской. РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T12:31

2023-01-11T12:31

2023-01-11T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы образовались в центре крымской столицы в среду днем из-за обрыва проводов на площади Советской.По информации сервиса "Яндекс.пробки", повреждение троллейбусной контактной сети произошло на "кольце", в результате чего перекрыты для движения транспорта две полосы. В пробках "встали" улицы Севастопольская, Ленина, Менделеева, Потемкинская, Киевская, проспект Кирова, бульвар Франко.Также заторы зафиксированы на Маяковского, Павленко, Эстонской и проспекте Победы. В целом сервис для автомобилистов оценивает дорожные пробки в Симферополе на 4 балла.Как сообщалось, сейчас в Симферополе специалисты ведут капитальный ремонт центральных улиц Караимская, Пролетарская и Кавказская. По состоянию на конец года объект был готов на 35%. В администрации крымской столицы сообщили, что подрядчик планирует завершить работы на этих улицах в июне следующего года.А в 2023 году дорожники приступят к капитальному ремонту улицы Толстого в Симферополе. Работы начнутся после завершения капремонта центральных улиц, пройдут в два этапа и займут около полутора лет.

симферополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, симферополь, транспорт, общество, новости, новости крыма