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Ночные взрывы в Харькове – что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Ночные взрывы в Харькове – что известно
Ночные взрывы в Харькове – что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Ночные взрывы в Харькове – что известно
Несколько взрывов прогремело в ночь на среду в Харькове, по предварительной информации пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T09:18
2023-01-11T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Несколько взрывов прогремело в ночь на среду в Харькове, по предварительной информации пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов."Взрывы в Харькове в результате "прилетов" по Киевскому району. Предварительно – попадание в склад пиротехники. О пострадавших пока нет информации. Относительно разрушений – тоже будем знать позже", - написал он в своем Telegram-канале.В городе в течение полутора часов действовала воздушная тревога. Кроме того, по информации украинских СМИ, взрывы этой ночью также прогремели в Очакове Николаевской области.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября 2022 года в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах УкраиныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнутыРоссийские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР
https://crimea.ria.ru/20230101/na-ukraine-zayavili-o-bespretsedentnykh-povrezhdeniyakh-energosistemy-strany-1126233422.html
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украина, харьковская область, в мире, сво, новости
Ночные взрывы в Харькове – что известно

Мэр Харькова Терехов: взрывы прогремели ночью, снаряды попали по складу пиротехники

09:18 11.01.2023 (обновлено: 09:26 11.01.2023)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области.
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Несколько взрывов прогремело в ночь на среду в Харькове, по предварительной информации пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Взрывы в Харькове в результате "прилетов" по Киевскому району. Предварительно – попадание в склад пиротехники. О пострадавших пока нет информации. Относительно разрушений – тоже будем знать позже", - написал он в своем Telegram-канале.
Результат атаки российского беспилотника в Киевской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 14:46
На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
В городе в течение полутора часов действовала воздушная тревога. Кроме того, по информации украинских СМИ, взрывы этой ночью также прогремели в Очакове Николаевской области.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября 2022 года в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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