https://crimea.ria.ru/20230111/nochnye-vzryvy-v-kharkove--chto-izvestno-1126335524.html
Ночные взрывы в Харькове – что известно
Ночные взрывы в Харькове – что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Ночные взрывы в Харькове – что известно
Несколько взрывов прогремело в ночь на среду в Харькове, по предварительной информации пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T09:18
2023-01-11T09:18
2023-01-11T09:26
украина
харьковская область
в мире
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122949655_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_fcf3a7ab04dcd4db3ac8ab129f550979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Несколько взрывов прогремело в ночь на среду в Харькове, по предварительной информации пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов."Взрывы в Харькове в результате "прилетов" по Киевскому району. Предварительно – попадание в склад пиротехники. О пострадавших пока нет информации. Относительно разрушений – тоже будем знать позже", - написал он в своем Telegram-канале.В городе в течение полутора часов действовала воздушная тревога. Кроме того, по информации украинских СМИ, взрывы этой ночью также прогремели в Очакове Николаевской области.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября 2022 года в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах УкраиныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнутыРоссийские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР
https://crimea.ria.ru/20230101/na-ukraine-zayavili-o-bespretsedentnykh-povrezhdeniyakh-energosistemy-strany-1126233422.html
украина
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122949655_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_984ad0ac8dff9d31309808492882c8e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, харьковская область, в мире, сво, новости
Ночные взрывы в Харькове – что известно
Мэр Харькова Терехов: взрывы прогремели ночью, снаряды попали по складу пиротехники
09:18 11.01.2023 (обновлено: 09:26 11.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Несколько взрывов прогремело в ночь на среду в Харькове, по предварительной информации пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Взрывы в Харькове в результате "прилетов" по Киевскому району. Предварительно – попадание в склад пиротехники. О пострадавших пока нет информации. Относительно разрушений – тоже будем знать позже", - написал он в своем Telegram-канале.
В городе в течение полутора часов действовала воздушная тревога. Кроме того, по информации украинских СМИ, взрывы этой ночью также прогремели в Очакове Николаевской области.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября 2022 года в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
Читайте также на РИА Новости Крым: