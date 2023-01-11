https://crimea.ria.ru/20230111/nochnye-vzryvy-v-kharkove--chto-izvestno-1126335524.html

Ночные взрывы в Харькове – что известно

Ночные взрывы в Харькове – что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Ночные взрывы в Харькове – что известно

Несколько взрывов прогремело в ночь на среду в Харькове, по предварительной информации пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T09:18

2023-01-11T09:18

2023-01-11T09:26

украина

харьковская область

в мире

сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122949655_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_fcf3a7ab04dcd4db3ac8ab129f550979.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Несколько взрывов прогремело в ночь на среду в Харькове, по предварительной информации пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов."Взрывы в Харькове в результате "прилетов" по Киевскому району. Предварительно – попадание в склад пиротехники. О пострадавших пока нет информации. Относительно разрушений – тоже будем знать позже", - написал он в своем Telegram-канале.В городе в течение полутора часов действовала воздушная тревога. Кроме того, по информации украинских СМИ, взрывы этой ночью также прогремели в Очакове Николаевской области.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября 2022 года в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах УкраиныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнутыРоссийские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР

https://crimea.ria.ru/20230101/na-ukraine-zayavili-o-bespretsedentnykh-povrezhdeniyakh-energosistemy-strany-1126233422.html

украина

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, харьковская область, в мире, сво, новости