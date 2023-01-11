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Какой будет погода в Крыму 11 января
Какой будет погода в Крыму 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Какой будет погода в Крыму 11 января
В среду, 11 января, в Крыму ожидается сухая и ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T00:01
2023-01-11T00:01
2023-01-11T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В среду, 11 января, в Крыму ожидается сухая и ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +7…9.В Севастополе на несколько градусов теплее, восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +11…13.В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью от 2 до 5 тепла, днем до +9 градусов.В Судаке и Феодосии тоже сухо. Ночью переменная облачность, температура воздуха до +3 градусов. Днем столбики термометров покажут +5…7.В Евпатории без осадков, облачно. Ночью температура воздуха опустится до +1…3, днем ожидается до +6…8 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовоеДвухдневный шторм накроет КрымКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков
https://crimea.ria.ru/20221225/chto-budet-s-klimatom-v-krymu-v-2023-godu-1126079118.html
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Какой будет погода в Крыму 11 января
В Крыму 11 января будет сухо, ветрено и до 13 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В среду, 11 января, в Крыму ожидается сухая и ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"В ближайшие двое суток в Крыму ожидается сухая ветреная погода. Ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. 12 января ветер ослабеет. Температура воздуха ночью 0…+5, днем +5…10", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +7…9.
В Севастополе на несколько градусов теплее, восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +11…13.
В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью от 2 до 5 тепла, днем до +9 градусов.
В Судаке и Феодосии тоже сухо. Ночью переменная облачность, температура воздуха до +3 градусов. Днем столбики термометров покажут +5…7.
В Евпатории без осадков, облачно. Ночью температура воздуха опустится до +1…3, днем ожидается до +6…8 градусов тепла.
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