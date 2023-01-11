https://crimea.ria.ru/20230111/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-11-yanvarya-1126325255.html

Какой будет погода в Крыму 11 января

Какой будет погода в Крыму 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Какой будет погода в Крыму 11 января

В среду, 11 января, в Крыму ожидается сухая и ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T00:01

2023-01-11T00:01

2023-01-11T00:01

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крымская погода

симферополь

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евпатория

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алушта

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В среду, 11 января, в Крыму ожидается сухая и ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +7…9.В Севастополе на несколько градусов теплее, восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +11…13.В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью от 2 до 5 тепла, днем до +9 градусов.В Судаке и Феодосии тоже сухо. Ночью переменная облачность, температура воздуха до +3 градусов. Днем столбики термометров покажут +5…7.В Евпатории без осадков, облачно. Ночью температура воздуха опустится до +1…3, днем ожидается до +6…8 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовоеДвухдневный шторм накроет КрымКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков

https://crimea.ria.ru/20221225/chto-budet-s-klimatom-v-krymu-v-2023-godu-1126079118.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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