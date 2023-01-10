https://crimea.ria.ru/20230110/nikita-mikhalkov-rasskazal-o-svoem-sostoyanii-1126324896.html

Никита Михалков рассказал о своем состоянии

Никита Михалков рассказал о своем состоянии - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Никита Михалков рассказал о своем состоянии

Кинорежиссер Никита Михалков в Telegram-канале "Бесогон" рассказал, что продолжает находиться в больнице и получать лечение. РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T16:07

2023-01-10T16:07

2023-01-10T16:08

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никита михалков

грипп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Кинорежиссер Никита Михалков в Telegram-канале "Бесогон" рассказал, что продолжает находиться в больнице и получать лечение."Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение", — сообщил режиссер.Михалков отметил, что на фоне его болезни ряд СМИ и соцсетей публикует много "немыслимой, мало соответствующей действительности информации" о нем и его состоянии, и призвал доверять только официальным данным. Также режиссер поблагодарил всех за поддержку.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что у Михалкова диагностирована пневмония, вызванная ковидом, его состояние врачи якобы оценивали как тяжелое. Однако позднее пресс-секретарь режиссера Ирина Мячина сообщила, что Михалков госпитализирован с гриппом 5 января.Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является художественным руководителем "Центра театра и кино под руководством Н. Михалкова", президентом Московского международного кинофестиваля и председателем Союза кинематографистов России. Народный артист РСФСР, лауреат трех Государственных премий Российской Федерации, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Сибирский цирюльник" и многих других.

https://crimea.ria.ru/20220612/putin-vruchil-medali-geroy-truda-mikhalkovu-i-bashmetu-1123519550.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здравоохранение в россии, общество, культура, новости, никита михалков, грипп