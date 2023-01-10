https://crimea.ria.ru/20230110/chast-simferopolya-i-prilegayuschie-sela-na-dva-dnya-ostanutsya-bez-sveta-1126317508.html

Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света

Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света

В Симферополе 10 и 11 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонтов. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T11:38

2023-01-10T11:38

2023-01-10T11:40

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе 10 и 11 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонтов. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 часов утра до 17 часов вечера по адресам:Кроме того, в Симферопольском районе в эти же дни отключения затронут жителей сел Перевальное, Андрусово, Лозовое, Доброе, Заречное, Новый Сад и Пионерское.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейКак сэкономить на услугах ЖКХ после праздников

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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