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Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света
Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света
В Симферополе 10 и 11 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонтов. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T11:38
2023-01-10T11:40
крым
симферополь
жкх
гуп рк "крымэнерго"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе 10 и 11 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонтов. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 часов утра до 17 часов вечера по адресам:Кроме того, в Симферопольском районе в эти же дни отключения затронут жителей сел Перевальное, Андрусово, Лозовое, Доброе, Заречное, Новый Сад и Пионерское.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейКак сэкономить на услугах ЖКХ после праздников
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крым, симферополь, жкх, гуп рк "крымэнерго", общество, новости крыма
Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света

Симферополь и семь сел Симферопольского района 10 и 11 января останутся без света

11:38 10.01.2023 (обновлено: 11:40 10.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе 10 и 11 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонтов. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 часов утра до 17 часов вечера по адресам:
  • ул. Краснознаменная, 22-54/36 (чет), 19-41 (нечет);
  • пер. Белогорский, 10, 13-20;
  • ул. Малофонтанная, 2-10 (чет), 1-7 (нечет);
  • ул. Сергеева-Ценского, 38-44 (чет), 31-39 (нечет);
  • ул. Чехова, 34, 36, 36/54;
  • пер. Крымчакский, 17/23;
  • ул. Пограничников, 2-34 (чет), 1-17 (нечет);
  • ул. Севастопольская, 76-152 (чет);
  • ул. Д. Ульянова, 6, 10, 1а;
  • ул. 8 Марта, 118-134А (чет), 153-169/45 (нечет);
  • ул. Курцовская, 42. 42а;
  • ул. Баррикадная, 1, 2;
  • ул. Залесская, 2А, 1-15 (нечет);
  • ул. Шевченко, 2-36 (чет), 1-23 (нечет);
  • ул. Долгоруковская (Карла Либкнехта), 38/51, 38;
  • ул. Екатериненская (Карла Маркса), 60;
  • ул. Севастопольская, 76-152 (чет);
  • ул. Д. Ульянова, 1а, 6, 10;
  • ул. 8 Марта, 118-134а (чет), 153-169/45 (нечет);
  • ул. Курцовская, 42, 42а;
  • ул. Баррикадная, 1, 2;
  • ул. Залесская, 2а, 1-15 (нечет);
  • ул. Шевченко, 2-36 (чет), 1-23 (нечет).
Кроме того, в Симферопольском районе в эти же дни отключения затронут жителей сел Перевальное, Андрусово, Лозовое, Доброе, Заречное, Новый Сад и Пионерское.
"ГУП РК "Крымэнерго" рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. Во время проведения работ возможны отклонения от графика", - предупредили в компании.
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КрымСимферопольЖКХГУП РК "Крымэнерго"ОбществоНовости Крыма
 
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