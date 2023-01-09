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Диетолог назвал полезное блюдо для похудения после новогодних праздников
Диетолог назвал полезное блюдо для похудения после новогодних праздников - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Диетолог назвал полезное блюдо для похудения после новогодних праздников
После длительного переедания в период новогодних праздников прекрасным блюдом для восстановления фигуры и здорового пищеварения станут диетические голубцы. Об... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T08:51
2023-01-09T08:51
2023-01-09T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. После длительного переедания в период новогодних праздников прекрасным блюдом для восстановления фигуры и здорового пищеварения станут диетические голубцы. Об этом РИА Новости рассказал диетолог, врач-психотерапевт Сергей Обложко.По словам специалиста, переедание в период новогодне-рождественских каникул как правило происходит не из-за желания наесться вкусненького, а из-за потребности расслабиться и получить удовольствие, ни в чем себе не отказывая. А в этом случае "очень трудно почувствовать, когда достаточно".Чтобы вернуться в форму и наладить здоровую работу организма он рекомендует готовить после затяжных праздников особенную полезную еду, сытную, но при этом с дефицитом калорий. К таким блюдам врач относит диетические голубцы.Вместо сметаны он рекомендует добавить к голубцам мягкий творог, а запить еду некалорийным напитком.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – уролог Чаепитие и прием пищи лучше разделить по времени – эксперт Диетологи рассказали о самых вредных перекусах
https://crimea.ria.ru/20221226/nazvany-tri-glavnykh-pravila-pokhudeniya-1126130043.html
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общество, совет эксперта, вкусно и полезно, мнения, еда
Диетолог назвал полезное блюдо для похудения после новогодних праздников
Диетолог Обложко рекомендовал после новогодних праздников есть диетические голубцы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. После длительного переедания в период новогодних праздников прекрасным блюдом для восстановления фигуры и здорового пищеварения станут диетические голубцы. Об этом РИА Новости рассказал диетолог, врач-психотерапевт Сергей Обложко.
По словам специалиста, переедание в период новогодне-рождественских каникул как правило происходит не из-за желания наесться вкусненького, а из-за потребности расслабиться и получить удовольствие, ни в чем себе не отказывая. А в этом случае "очень трудно почувствовать, когда достаточно".
Чтобы вернуться в форму и наладить здоровую работу организма он рекомендует готовить после затяжных праздников особенную полезную еду, сытную, но при этом с дефицитом калорий. К таким блюдам врач относит диетические голубцы.
"Необходимо взять нежирное мясо – курицу, идейку или телятину, – грибы и, соответственно, капустный лист. У нас получатся голубцы, в которых будет 40-50 килокалорий на 100 граммов. При этом блюдо будет содержать и белок, и углеводы, и клетчатку. Получится очень объемное, но при этом низкокалорийное блюдо", – советует врач.
Вместо сметаны он рекомендует добавить к голубцам мягкий творог, а запить еду некалорийным напитком.
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