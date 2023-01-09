https://crimea.ria.ru/20230109/dietolog-nazval-poleznoe-blyudo-dlya-pokhudeniya-posle-novogodnikh-prazdnikov-1126302091.html

Диетолог назвал полезное блюдо для похудения после новогодних праздников

Диетолог назвал полезное блюдо для похудения после новогодних праздников - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Диетолог назвал полезное блюдо для похудения после новогодних праздников

После длительного переедания в период новогодних праздников прекрасным блюдом для восстановления фигуры и здорового пищеварения станут диетические голубцы. Об... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T08:51

2023-01-09T08:51

2023-01-09T08:51

общество

совет эксперта

вкусно и полезно

мнения

еда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111629/77/1116297750_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_d394c54b1ce874bc13484e6a14e436a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. После длительного переедания в период новогодних праздников прекрасным блюдом для восстановления фигуры и здорового пищеварения станут диетические голубцы. Об этом РИА Новости рассказал диетолог, врач-психотерапевт Сергей Обложко.По словам специалиста, переедание в период новогодне-рождественских каникул как правило происходит не из-за желания наесться вкусненького, а из-за потребности расслабиться и получить удовольствие, ни в чем себе не отказывая. А в этом случае "очень трудно почувствовать, когда достаточно".Чтобы вернуться в форму и наладить здоровую работу организма он рекомендует готовить после затяжных праздников особенную полезную еду, сытную, но при этом с дефицитом калорий. К таким блюдам врач относит диетические голубцы.Вместо сметаны он рекомендует добавить к голубцам мягкий творог, а запить еду некалорийным напитком.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – уролог Чаепитие и прием пищи лучше разделить по времени – эксперт Диетологи рассказали о самых вредных перекусах

https://crimea.ria.ru/20221226/nazvany-tri-glavnykh-pravila-pokhudeniya-1126130043.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, вкусно и полезно, мнения, еда