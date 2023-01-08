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Как пить и не пьянеть: мифы и рабочие методы от врача-нарколога - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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Как пить и не пьянеть: мифы и рабочие методы от врача-нарколога
Как пить и не пьянеть: мифы и рабочие методы от врача-нарколога - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Как пить и не пьянеть: мифы и рабочие методы от врача-нарколога
Способы замедлить алкогольное опьянение или последствия интоксикации существуют, но взамен их использования можно просто меньше пить, подобрав нужную компанию... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T19:33
2023-01-08T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Способы замедлить алкогольное опьянение или последствия интоксикации существуют, но взамен их использования можно просто меньше пить, подобрав нужную компанию. Корреспонденты РИА Новости Крым узнали у главного внештатного психиатра-нарколога минздрава республики Марины Шоренко о том, какие народные методы действительно работают, и как можно сохранять трезвость во время застолья дольше.Сливочное маслоОдин из самых популярных народных методов дольше быть трезвым гласит о том, что за некоторое время перед употреблением алкоголя нужно съесть кусочек сливочного масла."Если употреблять перед приемом алкоголя жиры, в данном случае сливочное масло, то газированные алкогольные напитки будут меньше воздействовать сразу. Но при этом количество алкоголя, которое всосалось, не изменится. Единственное, что может быть — первая часть опьянения будет чуть-чуть сглажена, не будет сразу резкого подъема. Но это касается только газированных алкогольных напитков", — рассказала врач.Активированный угольВторым способом по популярности можно назвать активированный уголь. Легенда гласит, что если перед застольем выпить достаточное количество черных таблеток опьянение наступит гораздо позже."Любой активированный уголь на себя "тянет" все вещества, которые поступают в организм, в том числе и алкоголь. Но если вы хотите выпить, но при этом не опьянеть, у меня возникает вопрос — зачем? Если вы не хотите пьянеть — не пейте", — порекомендовала специалист.Аспирин и витаминыЕще один народный метод — употребление лекарственных препаратов и витаминов, которые обычно помогают после алкогольной вечеринки, но с небольшой разницей — принять их рекомендуется еще до того, как соберетесь выпить. Советчики часто рекомендуют аспирин, витамин С или янтарную кислоту."Сама по себе ацетилсалициловая кислота не влияет на процесс метаболизма никоим образом. Что качается витаминных препаратов — они могут чуть-чуть быстрее запустить ферменты, но не на много. А вот на постинтоксикационный синдром может повлиять янтарная кислота. Но не до употребления алкоголя, а уже после его приема", — объяснила врач.По ее словам, янтарная кислота помогает быстрее утилизировать продукты распада алкоголя, которые и являются основной причиной плохого самочувствия с утра."Она способствует тому, что быстрее запускаются процессы и быстрее утилизируются последствия. На сам алкоголь она не влияет", — добавила Шоренко.ВодаСледующим народным методом борьбы с опьянением считается вода. Предполагается, что если запивать алкоголь большим количеством воды — пьянеть будешь дольше."Вода разводит алкоголь. Но она нужна, если вы хотите снять интоксикацию. При этом нужно придерживаться водно-солевого баланса. Вода вымывается из организма с определенным количеством солей, поэтому нужно всегда чередовать обычную питьевую воду, например, с соками, минералкой или щелочной водой. Но это не для того, чтобы медленнее пьянеть", — предупредила эксперт.Она отметила, что в любом случае поступившее количество алкоголя будет переработано организмом, но подчеркнула, что для снятия постинтоксикации вода отлично подходит.Пить и не пьянетьВ заключении специалист предложила альтернативный метод дольше оставаться трезвым во время застолья.Читайте также на РИА Новости Крым:Психологи объяснили причину семейных ссор в период затяжных выходныхПочему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – урологНе все шампанское, что "шипит": тонкости выбора игристых вин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новый год 2023, совет эксперта, марина шоренко, общество, здоровье
Как пить и не пьянеть: мифы и рабочие методы от врача-нарколога

Врач-нарколог прокомментировала популярные способы пить и не пьянеть

19:33 08.01.2023
 
© jarmoluk-143740/pixabayАлкоголь
Алкоголь
© jarmoluk-143740/pixabay
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Способы замедлить алкогольное опьянение или последствия интоксикации существуют, но взамен их использования можно просто меньше пить, подобрав нужную компанию. Корреспонденты РИА Новости Крым узнали у главного внештатного психиатра-нарколога минздрава республики Марины Шоренко о том, какие народные методы действительно работают, и как можно сохранять трезвость во время застолья дольше.

Сливочное масло

Один из самых популярных народных методов дольше быть трезвым гласит о том, что за некоторое время перед употреблением алкоголя нужно съесть кусочек сливочного масла.
"Если употреблять перед приемом алкоголя жиры, в данном случае сливочное масло, то газированные алкогольные напитки будут меньше воздействовать сразу. Но при этом количество алкоголя, которое всосалось, не изменится. Единственное, что может быть — первая часть опьянения будет чуть-чуть сглажена, не будет сразу резкого подъема. Но это касается только газированных алкогольных напитков", — рассказала врач.

Активированный уголь

Вторым способом по популярности можно назвать активированный уголь. Легенда гласит, что если перед застольем выпить достаточное количество черных таблеток опьянение наступит гораздо позже.
"Любой активированный уголь на себя "тянет" все вещества, которые поступают в организм, в том числе и алкоголь. Но если вы хотите выпить, но при этом не опьянеть, у меня возникает вопрос — зачем? Если вы не хотите пьянеть — не пейте", — порекомендовала специалист.

Аспирин и витамины

Еще один народный метод — употребление лекарственных препаратов и витаминов, которые обычно помогают после алкогольной вечеринки, но с небольшой разницей — принять их рекомендуется еще до того, как соберетесь выпить. Советчики часто рекомендуют аспирин, витамин С или янтарную кислоту.
"Сама по себе ацетилсалициловая кислота не влияет на процесс метаболизма никоим образом. Что качается витаминных препаратов — они могут чуть-чуть быстрее запустить ферменты, но не на много. А вот на постинтоксикационный синдром может повлиять янтарная кислота. Но не до употребления алкоголя, а уже после его приема", — объяснила врач.
По ее словам, янтарная кислота помогает быстрее утилизировать продукты распада алкоголя, которые и являются основной причиной плохого самочувствия с утра.
"Она способствует тому, что быстрее запускаются процессы и быстрее утилизируются последствия. На сам алкоголь она не влияет", — добавила Шоренко.

Вода

Следующим народным методом борьбы с опьянением считается вода. Предполагается, что если запивать алкоголь большим количеством воды — пьянеть будешь дольше.
"Вода разводит алкоголь. Но она нужна, если вы хотите снять интоксикацию. При этом нужно придерживаться водно-солевого баланса. Вода вымывается из организма с определенным количеством солей, поэтому нужно всегда чередовать обычную питьевую воду, например, с соками, минералкой или щелочной водой. Но это не для того, чтобы медленнее пьянеть", — предупредила эксперт.
Она отметила, что в любом случае поступившее количество алкоголя будет переработано организмом, но подчеркнула, что для снятия постинтоксикации вода отлично подходит.

Пить и не пьянеть

В заключении специалист предложила альтернативный метод дольше оставаться трезвым во время застолья.
"Если вы хотите оставаться трезвым, но в компании делать вид — пожалуйста, все мы с вами актеры. Но лучше находиться с такими людьми, с которыми вам комфортно, вот и все", — раскрыла секрет эксперт.
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