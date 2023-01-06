https://crimea.ria.ru/20230106/zhest-dobroy-voli-a-ne-peremirie-saldo-o-prekraschenii-ognya-na-rozhdestvo-1126271916.html

Жест доброй воли, а не перемирие: Сальдо о прекращении огня на Рождество

Жест доброй воли, а не перемирие: Сальдо о прекращении огня на Рождество - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Жест доброй воли, а не перемирие: Сальдо о прекращении огня на Рождество

Временное прекращение огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации до полуночи 7 января – не "перемирие", а "жест доброй воли"... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T17:06

2023-01-06T17:06

2023-01-06T17:08

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Временное прекращение огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации до полуночи 7 января – не "перемирие", а "жест доброй воли" России, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.Он также отметил, что часть украинских военнослужащих не хотят воевать, но выполняют приказы своих начальников, продолжая обстрелы городов."В частности, Донецк сегодня ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины, подвергся демонстративному варварскому артиллерийскому обстрелу. Вся вина за такую бесчеловечность ложится на киевский режим. Эти люди, если их еще можно назвать людьми, ответят за свои действия", — обозначил Сальдо.После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России объявили "режим тишины" по всей линии фронта на УкраинеЭкстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусыВ Севастополе простились с погибшими героями спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230106/zelenskiy-otverg-predlozhennoe-rossiey-peremirie-na-rozhdestvo-1126267548.html

https://crimea.ria.ru/20230106/ukrainskiy-istrebitel-sbit-v-nebe-nad-donbassom-1126270303.html

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херсон, херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы россии, сво, украина, новости, рождество христово