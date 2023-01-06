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Украинский истребитель сбит в небе над Донбассом - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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Украинский истребитель сбит в небе над Донбассом
Украинский истребитель сбит в небе над Донбассом - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Украинский истребитель сбит в небе над Донбассом
Российская авиация уничтожила истребитель ВСУ в небе над Донецкой Народной Республикой, а системы противовоздушной обороны перехватили пять украинских... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T15:21
2023-01-06T15:30
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила истребитель ВСУ в небе над Донецкой Народной Республикой, а системы противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников и ракеты HIMARS. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили пять беспилотников и восемь ракет HIMARS в зоне проведения спецоперации на Украине.Также в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях были уничтожены гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2 839 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 437 танков и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 783 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 951 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские истребители и ПВО сбили два самолета ВС УкраиныНаступление российской армии: хроники спецоперацииНе помнящие родства: в Днепропетровске снесли памятник Матросову
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Новости
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, донецкая народная республика (днр), события в донбассе
Украинский истребитель сбит в небе над Донбассом

Минобороны: авиация России уничтожила украинский истребитель в небе над ДНР

15:21 06.01.2023 (обновлено: 15:30 06.01.2023)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила истребитель ВСУ в небе над Донецкой Народной Республикой, а системы противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников и ракеты HIMARS. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили пять беспилотников и восемь ракет HIMARS в зоне проведения спецоперации на Украине.
Также в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях были уничтожены гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2 839 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 437 танков и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 783 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 951 единица специальной военной автомобильной техники.
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