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Украинский истребитель сбит в небе над Донбассом

Украинский истребитель сбит в небе над Донбассом - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Украинский истребитель сбит в небе над Донбассом

Российская авиация уничтожила истребитель ВСУ в небе над Донецкой Народной Республикой, а системы противовоздушной обороны перехватили пять украинских... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T15:21

2023-01-06T15:21

2023-01-06T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила истребитель ВСУ в небе над Донецкой Народной Республикой, а системы противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников и ракеты HIMARS. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили пять беспилотников и восемь ракет HIMARS в зоне проведения спецоперации на Украине.Также в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях были уничтожены гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2 839 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 437 танков и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 783 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 951 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские истребители и ПВО сбили два самолета ВС УкраиныНаступление российской армии: хроники спецоперацииНе помнящие родства: в Днепропетровске снесли памятник Матросову

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, донецкая народная республика (днр), события в донбассе