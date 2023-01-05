https://crimea.ria.ru/20230105/rossiyskie-istrebiteli-i-pvo-sbili-dva-samoleta-vs-ukrainy-1126261645.html

Российские истребители и ПВО сбили два самолета ВС Украины

Российские истребители и ПВО сбили два самолета ВС Украины - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Российские истребители и ПВО сбили два самолета ВС Украины

Российские военные за сутки сбили два самолета ВС Украины и более двадцати беспилотников, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T16:22

2023-01-05T16:22

2023-01-05T16:22

сво

министерство обороны рф

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

украина

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1e/1124006574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0016df47447cf1c9b437a2b7e9fca9b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили два самолета ВС Украины и более двадцати беспилотников, сообщает Минобороны России.Также за сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат, перехвачено пять американских снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 359 самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7422 танка и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7937 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ и два штурмовых отрядаМинобороны РФ: ВСУ несут крупные потери в личном составе и техникеПутин проинспектировал штаб Южного военного округа

https://crimea.ria.ru/20221224/zoopark-sistem-voennyy-ekspert-otsenil-zapadnye-postavki-oruzhiya-vsu-1126115248.html

украина

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина, донецкая народная республика (днр)