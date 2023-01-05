https://crimea.ria.ru/20230105/rossiyskie-istrebiteli-i-pvo-sbili-dva-samoleta-vs-ukrainy-1126261645.html
Российские истребители и ПВО сбили два самолета ВС Украины
Российские истребители и ПВО сбили два самолета ВС Украины - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Российские истребители и ПВО сбили два самолета ВС Украины
Российские военные за сутки сбили два самолета ВС Украины и более двадцати беспилотников, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T16:22
2023-01-05T16:22
2023-01-05T16:22
сво
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
украина
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили два самолета ВС Украины и более двадцати беспилотников, сообщает Минобороны России.Также за сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат, перехвачено пять американских снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 359 самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7422 танка и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7937 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ и два штурмовых отрядаМинобороны РФ: ВСУ несут крупные потери в личном составе и техникеПутин проинспектировал штаб Южного военного округа
https://crimea.ria.ru/20221224/zoopark-sistem-voennyy-ekspert-otsenil-zapadnye-postavki-oruzhiya-vsu-1126115248.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина, донецкая народная республика (днр)
Российские истребители и ПВО сбили два самолета ВС Украины
Минобороны: российские военные за сутки сбили украинские Су-24 и Су-25