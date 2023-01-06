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Главные события и заявления дня: 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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Главные события и заявления дня: 6 января
Главные события и заявления дня: 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Главные события и заявления дня: 6 января
Россия объявила временное прекращение огня в зоне спецоперации. Власти Украины отказались соблюдать "режим тишины" на Рождество. Общественность России требует... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T19:58
2023-01-06T19:58
главное за день
сво
украина
россия
белоруссия
безопасность
марат касем
общество
латвия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Россия объявила временное прекращение огня в зоне спецоперации. Власти Украины отказались соблюдать "режим тишины" на Рождество. Общественность России требует разобраться в задержании Марата Касема в Литве. Региональная группа войск готова к защите Союзного государства. Россию и Беларусь не включили в состав групп на чемпионат мира по хоккею.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Рождественский "режим тишины" объявлен в зоне СВОВооруженные силы России объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января, но ВСУ продолжают обстрелы.Украина отвергла Рождественское перемириеПрезидент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отверг предложенное Россией рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации. Он заявил, что Киев не будет прекращать огонь на время православных праздников.Российская общественность против задержания КасемаРоссийский омбудсмен Татьяна Москалькова в пятницу обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Днем у здания посольства Латвии в Москве состоялась акция с участием генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста, взывали к свободе слова.Региональная группа войск готова к защите Союзного государстваВ Минобороны Белоруссии в пятницу сообщили о готовности белорусско-российской региональной группировки войск к защите Союзного государства. Замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук указал, что военные продолжат совершенствовать боевую подготовку и анонсировал совместные летно-тактические учения и штабные тренировки.Россия и Беларусь не поедут на чемпионат мира по хоккеюСборные России и Белоруссии не включены в состав групп для участия в молодежном чемпионате мира 2024 года по хоккею. Список опубликован Международной федерацией хоккея (IIHF) на официальном сайте. Однако окончательное решение по возможному возвращению сборных будет принято в конце мая.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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главное за день, сво, украина, россия, белоруссия, безопасность, марат касем , общество, латвия, политика, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Главные события и заявления дня: 6 января

Главные события и заявления пятницы, 6 января

19:58 06.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпецоперация на Украине
Спецоперация на Украине - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Россия объявила временное прекращение огня в зоне спецоперации. Власти Украины отказались соблюдать "режим тишины" на Рождество. Общественность России требует разобраться в задержании Марата Касема в Литве. Региональная группа войск готова к защите Союзного государства. Россию и Беларусь не включили в состав групп на чемпионат мира по хоккею.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Рождественский "режим тишины" объявлен в зоне СВО
Вооруженные силы России объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января, но ВСУ продолжают обстрелы.
Украина отвергла Рождественское перемирие
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отверг предложенное Россией рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации. Он заявил, что Киев не будет прекращать огонь на время православных праздников.
Российская общественность против задержания Касема
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в пятницу обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Днем у здания посольства Латвии в Москве состоялась акция с участием генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста, взывали к свободе слова.
Региональная группа войск готова к защите Союзного государства
В Минобороны Белоруссии в пятницу сообщили о готовности белорусско-российской региональной группировки войск к защите Союзного государства. Замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук указал, что военные продолжат совершенствовать боевую подготовку и анонсировал совместные летно-тактические учения и штабные тренировки.
Россия и Беларусь не поедут на чемпионат мира по хоккею
Сборные России и Белоруссии не включены в состав групп для участия в молодежном чемпионате мира 2024 года по хоккею. Список опубликован Международной федерацией хоккея (IIHF) на официальном сайте. Однако окончательное решение по возможному возвращению сборных будет принято в конце мая.
 
Главное за деньСВОУкраинаРоссияБелоруссияБезопасностьМарат КасемОбществоЛатвияПолитикаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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