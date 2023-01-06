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Главные события и заявления дня: 6 января

Главные события и заявления дня: 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Главные события и заявления дня: 6 января

Россия объявила временное прекращение огня в зоне спецоперации. Власти Украины отказались соблюдать "режим тишины" на Рождество. Общественность России требует... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T19:58

2023-01-06T19:58

2023-01-06T19:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Россия объявила временное прекращение огня в зоне спецоперации. Власти Украины отказались соблюдать "режим тишины" на Рождество. Общественность России требует разобраться в задержании Марата Касема в Литве. Региональная группа войск готова к защите Союзного государства. Россию и Беларусь не включили в состав групп на чемпионат мира по хоккею.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Рождественский "режим тишины" объявлен в зоне СВОВооруженные силы России объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января, но ВСУ продолжают обстрелы.Украина отвергла Рождественское перемириеПрезидент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отверг предложенное Россией рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации. Он заявил, что Киев не будет прекращать огонь на время православных праздников.Российская общественность против задержания КасемаРоссийский омбудсмен Татьяна Москалькова в пятницу обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой повлиять на уголовную репрессию в отношении задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Днем у здания посольства Латвии в Москве состоялась акция с участием генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста, взывали к свободе слова.Региональная группа войск готова к защите Союзного государстваВ Минобороны Белоруссии в пятницу сообщили о готовности белорусско-российской региональной группировки войск к защите Союзного государства. Замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук указал, что военные продолжат совершенствовать боевую подготовку и анонсировал совместные летно-тактические учения и штабные тренировки.Россия и Беларусь не поедут на чемпионат мира по хоккеюСборные России и Белоруссии не включены в состав групп для участия в молодежном чемпионате мира 2024 года по хоккею. Список опубликован Международной федерацией хоккея (IIHF) на официальном сайте. Однако окончательное решение по возможному возвращению сборных будет принято в конце мая.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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