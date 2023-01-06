https://crimea.ria.ru/20230106/glavnye-novosti-kryma-6-yanvarya-1126276421.html
Главные новости Крыма: 6 января
Главные новости Крыма: 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Главные новости Крыма: 6 января
В январе строители надвинут два поврежденных пролета левой части Крымского моста. В Крыму единое пособие оформили почти девять тысяч человек. В Севастополе... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T19:32
2023-01-06T19:32
2023-01-06T19:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В январе строители надвинут два поврежденных пролета левой части Крымского моста. В Крыму единое пособие оформили почти девять тысяч человек. В Севастополе простились с погибшими героями спецоперации. Спецтехника вышла на дежурство в Симферополе. Перебои с поставками топлива в Крым связаны с непогодой.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Ремонт Крымского мостаПродолжается восстановление Крымского моста. В январе строители выполнят надвижку первых двух пролетов левой стороны автомобильной части. По данным пресс-службы Росавтодора, для выполнения работ дважды введут временные ограничения движения.В феврале заменят еще два поврежденных пролета, установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку.Тысячи крымчан оформили единое пособиеЗа выплатой по единому пособию в Социальный фонд Крыма с 28 декабря обратились почти девять тысяч человек, всего в России принято 532 тысячи заявлений. За первую неделю работы по новым правилам оформить единое пособие для беременных женщин и семей с детьми по всей России планируют свыше полумиллиона человек.Севастополь простился с погибшими героямиВ Севастополе в пятницу простились с погибшими в ходе проведения специальной военной операции морскими пехотинцами Алексеем Куликовым, Дмитрием Клеповым и Дмитрием Мельниченко. В последний путь бойцов 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота проводили родные, близкие и губернатор города Михаил Развожаев с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.Спецтехника вышла на дежурствоВ ночь на 7 января на основных магистралях Симферополя будет дежурить спецтехника. Это связано с ожидаемым понижением температуры и возможными снегопадами.Отмечается, что 12 комбинированных дорожных машин с учетом погоды будут выполнять расчистку от снега и противогололедную обработку проезжей части. Жители в поисках АИ-95В пятницу жители региона начали сообщать в социальных сетях об отсутствии топлива марки АИ-95 на некоторых заправочных станциях Крыма. Первый замминистра транспорта Николай Лукашенко заверил, что перебои носят временный характер и связаны с приостановкой работы паромной переправы из-за непогоды.По его словам, "в настоящее время погода нормализовалась и уже в штатном режиме возобновилась работа паромной переправы и осуществляется доставка грузов на территорию Республики Крым".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Главные новости Крыма: 6 января
Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 6 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В январе строители надвинут два поврежденных пролета левой части Крымского моста. В Крыму единое пособие оформили почти девять тысяч человек. В Севастополе простились с погибшими героями спецоперации. Спецтехника вышла на дежурство в Симферополе. Перебои с поставками топлива в Крым связаны с непогодой.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Продолжается восстановление
Крымского моста. В январе строители выполнят надвижку первых двух пролетов левой стороны автомобильной части. По данным пресс-службы Росавтодора, для выполнения работ дважды введут временные ограничения движения.
В феврале заменят еще два поврежденных пролета, установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку.
Тысячи крымчан оформили единое пособие
За выплатой по единому пособию в Социальный фонд Крыма с 28 декабря обратились
почти девять тысяч человек, всего в России принято 532 тысячи заявлений. За первую неделю работы по новым правилам оформить единое пособие для беременных женщин и семей с детьми по всей России планируют свыше полумиллиона человек.
Севастополь простился с погибшими героями
В Севастополе в пятницу простились
с погибшими в ходе проведения специальной военной операции морскими пехотинцами Алексеем Куликовым, Дмитрием Клеповым и Дмитрием Мельниченко. В последний путь бойцов 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота проводили родные, близкие и губернатор города Михаил Развожаев с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.
Спецтехника вышла на дежурство
В ночь на 7 января на основных магистралях Симферополя будет дежурить спецтехника
. Это связано с ожидаемым понижением температуры и возможными снегопадами.
Отмечается, что 12 комбинированных дорожных машин с учетом погоды будут выполнять расчистку от снега и противогололедную обработку проезжей части.
В пятницу жители региона начали сообщать в социальных сетях об отсутствии топлива марки АИ-95 на некоторых заправочных станциях Крыма. Первый замминистра транспорта Николай Лукашенко заверил, что перебои носят временный характер и связаны с приостановкой работы паромной переправы из-за непогоды.
По его словам, "в настоящее время погода нормализовалась и уже в штатном режиме возобновилась работа паромной переправы и осуществляется доставка грузов на территорию Республики Крым".