https://crimea.ria.ru/20230106/glavnye-novosti-kryma-6-yanvarya-1126276421.html

Главные новости Крыма: 6 января

Главные новости Крыма: 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Главные новости Крыма: 6 января

В январе строители надвинут два поврежденных пролета левой части Крымского моста. В Крыму единое пособие оформили почти девять тысяч человек. В Севастополе... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T19:32

2023-01-06T19:32

2023-01-06T19:32

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В январе строители надвинут два поврежденных пролета левой части Крымского моста. В Крыму единое пособие оформили почти девять тысяч человек. В Севастополе простились с погибшими героями спецоперации. Спецтехника вышла на дежурство в Симферополе. Перебои с поставками топлива в Крым связаны с непогодой.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Ремонт Крымского мостаПродолжается восстановление Крымского моста. В январе строители выполнят надвижку первых двух пролетов левой стороны автомобильной части. По данным пресс-службы Росавтодора, для выполнения работ дважды введут временные ограничения движения.В феврале заменят еще два поврежденных пролета, установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку.Тысячи крымчан оформили единое пособиеЗа выплатой по единому пособию в Социальный фонд Крыма с 28 декабря обратились почти девять тысяч человек, всего в России принято 532 тысячи заявлений. За первую неделю работы по новым правилам оформить единое пособие для беременных женщин и семей с детьми по всей России планируют свыше полумиллиона человек.Севастополь простился с погибшими героямиВ Севастополе в пятницу простились с погибшими в ходе проведения специальной военной операции морскими пехотинцами Алексеем Куликовым, Дмитрием Клеповым и Дмитрием Мельниченко. В последний путь бойцов 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота проводили родные, близкие и губернатор города Михаил Развожаев с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.Спецтехника вышла на дежурствоВ ночь на 7 января на основных магистралях Симферополя будет дежурить спецтехника. Это связано с ожидаемым понижением температуры и возможными снегопадами.Отмечается, что 12 комбинированных дорожных машин с учетом погоды будут выполнять расчистку от снега и противогололедную обработку проезжей части. Жители в поисках АИ-95В пятницу жители региона начали сообщать в социальных сетях об отсутствии топлива марки АИ-95 на некоторых заправочных станциях Крыма. Первый замминистра транспорта Николай Лукашенко заверил, что перебои носят временный характер и связаны с приостановкой работы паромной переправы из-за непогоды.По его словам, "в настоящее время погода нормализовалась и уже в штатном режиме возобновилась работа паромной переправы и осуществляется доставка грузов на территорию Республики Крым".

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крымский мост

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости крыма, крымский мост, топливо в крыму, соцзащита, погода в крыму, общество, севастополь, сво