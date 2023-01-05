https://crimea.ria.ru/20230105/chem-khoroshim-zapomnilsya-krymchanam-2022-god--1126220657.html

Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год

Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год

Подведение итогов года помогает человеку достичь баланса, повысить уверенность и самооценку, считает психолог Роман Сухинин. Один из вопросов, на котором он... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T17:24

2023-01-05T17:24

2023-01-05T17:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Подведение итогов года помогает человеку достичь баланса, повысить уверенность и самооценку, считает психолог Роман Сухинин. Один из вопросов, на котором он посоветовал сфокусироваться: "Что хорошего произошло в ушедшем году?". Это один из самых главных вопросов, помогающих осознать свои эмоции и чувства.Если внутреннее человек разложит все по полочкам и вспомнит позитивные моменты – ему будет проще двигаться и развиваться дальше.При этом, для каждого человека свое "хорошее": будь то свадьба дочери или просто прочитанная книга. Тем более, эти хорошие воспоминания и успехи – отличная возможность подумать о целях на будущееЧем хорошим запомнился крымчанам 2022 год и чего ждут от нового года, узнал корреспондент РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как перестать "откладывать себя на потом" – советы психологаГлавный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчанеСоветы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулах

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Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год Провожая 2022 год: крымчане поделились хорошими воспоминаниями 2023-01-05T17:24 true PT3M10S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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