https://crimea.ria.ru/20230105/chem-khoroshim-zapomnilsya-krymchanam-2022-god--1126220657.html
Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год
Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год
Подведение итогов года помогает человеку достичь баланса, повысить уверенность и самооценку, считает психолог Роман Сухинин. Один из вопросов, на котором он... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T17:24
2023-01-05T17:24
2023-01-05T17:24
эксклюзивы риа новости крым
новый год 2023
новости крыма
крым
общество
опрос
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/05/1126259266_0:18:1040:603_1920x0_80_0_0_d322a5315b59b1f3923dbccc60adcf17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Подведение итогов года помогает человеку достичь баланса, повысить уверенность и самооценку, считает психолог Роман Сухинин. Один из вопросов, на котором он посоветовал сфокусироваться: "Что хорошего произошло в ушедшем году?". Это один из самых главных вопросов, помогающих осознать свои эмоции и чувства.Если внутреннее человек разложит все по полочкам и вспомнит позитивные моменты – ему будет проще двигаться и развиваться дальше.При этом, для каждого человека свое "хорошее": будь то свадьба дочери или просто прочитанная книга. Тем более, эти хорошие воспоминания и успехи – отличная возможность подумать о целях на будущееЧем хорошим запомнился крымчанам 2022 год и чего ждут от нового года, узнал корреспондент РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как перестать "откладывать себя на потом" – советы психологаГлавный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчанеСоветы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулах
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/05/1126259266_108:0:933:619_1920x0_80_0_0_927d35383f28099fa01ae4bd3baf6350.jpg
Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год
Провожая 2022 год: крымчане поделились хорошими воспоминаниями
2023-01-05T17:24
true
PT3M10S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год 2023, новости крыма, крым, общество, опрос, видео, видео
Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год
Крымчане поделились хорошими воспоминаниями об ушедшем годе