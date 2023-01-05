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Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год
Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год
Подведение итогов года помогает человеку достичь баланса, повысить уверенность и самооценку, считает психолог Роман Сухинин. Один из вопросов, на котором он... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Подведение итогов года помогает человеку достичь баланса, повысить уверенность и самооценку, считает психолог Роман Сухинин. Один из вопросов, на котором он посоветовал сфокусироваться: "Что хорошего произошло в ушедшем году?". Это один из самых главных вопросов, помогающих осознать свои эмоции и чувства.Если внутреннее человек разложит все по полочкам и вспомнит позитивные моменты – ему будет проще двигаться и развиваться дальше.При этом, для каждого человека свое "хорошее": будь то свадьба дочери или просто прочитанная книга. Тем более, эти хорошие воспоминания и успехи – отличная возможность подумать о целях на будущееЧем хорошим запомнился крымчанам 2022 год и чего ждут от нового года, узнал корреспондент РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как перестать "откладывать себя на потом" – советы психологаГлавный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчанеСоветы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулах
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год
Провожая 2022 год: крымчане поделились хорошими воспоминаниями
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новый год 2023, новости крыма, крым, общество, опрос, видео, видео
Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Подведение итогов года помогает человеку достичь баланса, повысить уверенность и самооценку, считает психолог Роман Сухинин. Один из вопросов, на котором он посоветовал сфокусироваться: "Что хорошего произошло в ушедшем году?". Это один из самых главных вопросов, помогающих осознать свои эмоции и чувства.
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Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год

Крымчане поделились хорошими воспоминаниями об ушедшем годе

17:24 05.01.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Подведение итогов года помогает человеку достичь баланса, повысить уверенность и самооценку, считает психолог Роман Сухинин. Один из вопросов, на котором он посоветовал сфокусироваться: "Что хорошего произошло в ушедшем году?". Это один из самых главных вопросов, помогающих осознать свои эмоции и чувства.
Если внутреннее человек разложит все по полочкам и вспомнит позитивные моменты – ему будет проще двигаться и развиваться дальше.
При этом, для каждого человека свое "хорошее": будь то свадьба дочери или просто прочитанная книга. Тем более, эти хорошие воспоминания и успехи – отличная возможность подумать о целях на будущее
Чем хорошим запомнился крымчанам 2022 год и чего ждут от нового года, узнал корреспондент РИА Новости Крым.
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