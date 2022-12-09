https://crimea.ria.ru/20221209/kak-ostanovit-beg-po-krugu--psikholog-1125781502.html

Как остановить "бег по кругу" – психолог

Как остановить "бег по кругу" – психолог - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Как остановить "бег по кругу" – психолог

Подведение итогов года – очень мощная психологическая техника. С помощью нее человек может достичь баланса, повысить уверенность и самооценку, считает психолог... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T21:11

2022-12-09T21:11

2022-12-09T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Подведение итогов года – очень мощная психологическая техника. С помощью нее человек может достичь баланса, повысить уверенность и самооценку, считает психолог Роман Сухинин.Он отметил, что большинство людей сфокусировано на постановке целей и действиях, забывая о такой составляющей, как рефлексия. А зря.Эксперт советует в спокойной обстановке задать себе такие вопросы:– Что хорошего произошло в этом году?– Чему новому я научился за эти 12 месяцев? (здесь важно вспоминать не только курсы, обучения, но и личные выводы, опыт)– Какие важные люди повстречались или сильно повлияли на меня в этом году?– От каких ненужных вещей, привычек я избавился?– Что мотивировало меня на действия лучше всего?– Чему и кому я благодарен в прошедшем году?– Какие достижения уходящего года для меня самые важные?– Какие три-пять решений привели к положительным изменениям?– Что больше всего наполняло меня и дарило энергию в уходящем году?Отвечать на вопросы лучше письменно и несколько раз перечитать написанное. Это позволит проанализировать собственный опыт, увидеть достижения и понять, что эти 12 месяцев прошли не даром, поясняет психолог.Подведение итогов поможет обновить внутреннюю энергию и разложить все по полочкам. А затем уже - двигаться к поставленным задачам, действовать, развиваться и совершенствоваться дальше.Также практика дает возможность понять, что в жизни реально лишнее, тяготит и тянет на дно, и дать возможность этому уйти в прошлое, освободив пространство для более актуальных вещей.Читайте также на РИА Новости Крым: Чем полезен ранний подъемПочему синдром опустевшего гнезда мешает россиянам радоваться жизниКак фильтры в соцсетях снижают самооценку

https://crimea.ria.ru/20221120/chem-opasna-borba-s-osenne-zimney-khandroy--psikholog-1125439352.html

https://crimea.ria.ru/20221118/kak-perestat-otkladyvat-sebya-na-potom--sovety-psikhologa-1125416190.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, общество, совет эксперта, здоровье