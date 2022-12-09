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Как остановить "бег по кругу" – психолог - РИА Новости Крым, 09.12.2022
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Как остановить "бег по кругу" – психолог
Как остановить "бег по кругу" – психолог - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Как остановить "бег по кругу" – психолог
Подведение итогов года – очень мощная психологическая техника. С помощью нее человек может достичь баланса, повысить уверенность и самооценку, считает психолог... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T21:11
2022-12-09T14:36
психология
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Подведение итогов года – очень мощная психологическая техника. С помощью нее человек может достичь баланса, повысить уверенность и самооценку, считает психолог Роман Сухинин.Он отметил, что большинство людей сфокусировано на постановке целей и действиях, забывая о такой составляющей, как рефлексия. А зря.Эксперт советует в спокойной обстановке задать себе такие вопросы:– Что хорошего произошло в этом году?– Чему новому я научился за эти 12 месяцев? (здесь важно вспоминать не только курсы, обучения, но и личные выводы, опыт)– Какие важные люди повстречались или сильно повлияли на меня в этом году?– От каких ненужных вещей, привычек я избавился?– Что мотивировало меня на действия лучше всего?– Чему и кому я благодарен в прошедшем году?– Какие достижения уходящего года для меня самые важные?– Какие три-пять решений привели к положительным изменениям?– Что больше всего наполняло меня и дарило энергию в уходящем году?Отвечать на вопросы лучше письменно и несколько раз перечитать написанное. Это позволит проанализировать собственный опыт, увидеть достижения и понять, что эти 12 месяцев прошли не даром, поясняет психолог.Подведение итогов поможет обновить внутреннюю энергию и разложить все по полочкам. А затем уже - двигаться к поставленным задачам, действовать, развиваться и совершенствоваться дальше.Также практика дает возможность понять, что в жизни реально лишнее, тяготит и тянет на дно, и дать возможность этому уйти в прошлое, освободив пространство для более актуальных вещей.Читайте также на РИА Новости Крым: Чем полезен ранний подъемПочему синдром опустевшего гнезда мешает россиянам радоваться жизниКак фильтры в соцсетях снижают самооценку
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психология, общество, совет эксперта, здоровье
Как остановить "бег по кругу" – психолог

Психолог советует подводить итоги года для перезагрузки

21:11 09.12.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКанцелярские принадлежности для левшей
Канцелярские принадлежности для левшей - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Подведение итогов года – очень мощная психологическая техника. С помощью нее человек может достичь баланса, повысить уверенность и самооценку, считает психолог Роман Сухинин.
Он отметил, что большинство людей сфокусировано на постановке целей и действиях, забывая о такой составляющей, как рефлексия. А зря.
"Это не дает нам чувствовать удовлетворение от жизни и создает пресловутый "бег по кругу", когда кажется, что дни одинаково суетные, заполненные работой, и ничего не меняется, не достигается. Внутренне мы переживаем, что, если оглянемся назад — там не будет ничего хорошего, светлого, чем можно было бы гордиться. Но если подойти к подведению итогов года серьезно и вдумчиво, выявить полезный опыт, то впоследствии его можно осмысленно применять для улучшения дальнейшей жизни", – приводят слова Сухнина "Аргументы и Факты".
Грусть
20 ноября, 19:42Радио "Спутник в Крыму"
Чем опасна борьба с осенне-зимней хандрой – психолог
Эксперт советует в спокойной обстановке задать себе такие вопросы:
– Что хорошего произошло в этом году?
– Чему новому я научился за эти 12 месяцев? (здесь важно вспоминать не только курсы, обучения, но и личные выводы, опыт)
– Какие важные люди повстречались или сильно повлияли на меня в этом году?
– От каких ненужных вещей, привычек я избавился?
– Что мотивировало меня на действия лучше всего?
– Чему и кому я благодарен в прошедшем году?
– Какие достижения уходящего года для меня самые важные?
– Какие три-пять решений привели к положительным изменениям?
– Что больше всего наполняло меня и дарило энергию в уходящем году?
Отвечать на вопросы лучше письменно и несколько раз перечитать написанное. Это позволит проанализировать собственный опыт, увидеть достижения и понять, что эти 12 месяцев прошли не даром, поясняет психолог.
"Важно осознать свои эмоции по поводу случившихся событий, их причин и последствий. Посмотреть, какие перемены происходили и благодаря чему. Это помогает глубже понять собственные поступки, реакции, действия, лучше узнать свое внутреннее "Я" и получить возможность более результативно работать в следующем году", – говорит Сухинин.
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18 ноября, 21:44Радио "Спутник в Крыму"
Как перестать "откладывать себя на потом"
Подведение итогов поможет обновить внутреннюю энергию и разложить все по полочкам. А затем уже - двигаться к поставленным задачам, действовать, развиваться и совершенствоваться дальше.
Также практика дает возможность понять, что в жизни реально лишнее, тяготит и тянет на дно, и дать возможность этому уйти в прошлое, освободив пространство для более актуальных вещей.
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21:58Сколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опрос
21:11Как остановить "бег по кругу" – психолог
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