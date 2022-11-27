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Ожидание и реальность: как фильтры в соцсетях снижают самооценку
Ожидание и реальность: как фильтры в соцсетях снижают самооценку - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Ожидание и реальность: как фильтры в соцсетях снижают самооценку
Злоупотребление фильтрами на фотоснимках в социальных сетях создает дополнительные ожидания в отношении своей внешности и может привести к депрессии. Такое... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T18:50
2022-11-27T18:50
2022-11-27T18:50
совет эксперта
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Злоупотребление фильтрами на фотоснимках в социальных сетях создает дополнительные ожидания в отношении своей внешности и может привести к депрессии. Такое мнение "Вечерней Москве" озвучила психолог Анастасия Вербова.Вербова отметила, что использование корректирующих внешность фильтров в социальных сетях – дело добровольное, однако не стоит впадать в крайности и реалистично воспринимать собственный образ.Такая жизненная ситуация, по мнению Вербовой, породила всем известную серию шуток про "ожидание" и "реальность", а также развела не одну познакомившуюся в Сети пару."Мы осознаем, что в интернете наш образ и внешность куда привлекательнее, чем в жизни. Кстати, нередко практика "фотошопа" рушила шансы девушек обрести вторую половину. Парень, который повелся на ее снимки в Сети, при встрече разочаровывался", – сказала она.Как перестать "откладывать себя на потом" – советы психолога>>Эксперт рекомендует умеренно пользоваться таким технологическим новшеством и при съемке делать упор на хорошее освещение и выгодный ракурс. Таким образом можно показать себя "в лучшем свете" сохранив при этом индивидуальность.Ранее психолог Демурия рассказала, к чему может привести активная борьба с сезонной хандрой.
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совет эксперта, психология
Ожидание и реальность: как фильтры в соцсетях снижают самооценку
Психолог Вербова рассказала, как излишняя ретушь фотоснимков приводит к депресии
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым.
Злоупотребление фильтрами на фотоснимках в социальных сетях создает дополнительные ожидания в отношении своей внешности и может привести к депрессии. Такое мнение "Вечерней Москве" озвучила
психолог Анастасия Вербова.
Вербова отметила, что использование корректирующих внешность фильтров в социальных сетях – дело добровольное, однако не стоит впадать в крайности и реалистично воспринимать собственный образ.
"Все мы после того, как выкладываем отретушированный снимок в сеть, время от времени подходим к зеркалу и видим свое настоящее лицо. Для привыкших видеть себя в более привлекательном формате в соцсетях станет настоящим разочарованием, когда они осознают, что отражение в зеркале куда хуже, чем образ в Сети", – приводит слова психолога издание.
Такая жизненная ситуация, по мнению Вербовой, породила всем известную серию шуток про "ожидание" и "реальность", а также развела не одну познакомившуюся в Сети пару.
"Мы осознаем, что в интернете наш образ и внешность куда привлекательнее, чем в жизни. Кстати, нередко практика "фотошопа" рушила шансы девушек обрести вторую половину. Парень, который повелся на ее снимки в Сети, при встрече разочаровывался", – сказала она.
Эксперт рекомендует умеренно пользоваться таким технологическим новшеством и при съемке делать упор на хорошее освещение и выгодный ракурс. Таким образом можно показать себя "в лучшем свете" сохранив при этом индивидуальность.