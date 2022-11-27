https://crimea.ria.ru/20221127/ozhidanie-i-realnost-kak-filtry-v-sotssetyakh-snizhayut-samootsenku-1125564780.html

Ожидание и реальность: как фильтры в соцсетях снижают самооценку

Ожидание и реальность: как фильтры в соцсетях снижают самооценку - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Ожидание и реальность: как фильтры в соцсетях снижают самооценку

Злоупотребление фильтрами на фотоснимках в социальных сетях создает дополнительные ожидания в отношении своей внешности и может привести к депрессии. Такое... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T18:50

2022-11-27T18:50

2022-11-27T18:50

совет эксперта

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Злоупотребление фильтрами на фотоснимках в социальных сетях создает дополнительные ожидания в отношении своей внешности и может привести к депрессии. Такое мнение "Вечерней Москве" озвучила психолог Анастасия Вербова.Вербова отметила, что использование корректирующих внешность фильтров в социальных сетях – дело добровольное, однако не стоит впадать в крайности и реалистично воспринимать собственный образ.Такая жизненная ситуация, по мнению Вербовой, породила всем известную серию шуток про "ожидание" и "реальность", а также развела не одну познакомившуюся в Сети пару."Мы осознаем, что в интернете наш образ и внешность куда привлекательнее, чем в жизни. Кстати, нередко практика "фотошопа" рушила шансы девушек обрести вторую половину. Парень, который повелся на ее снимки в Сети, при встрече разочаровывался", – сказала она.Как перестать "откладывать себя на потом" – советы психолога>>Эксперт рекомендует умеренно пользоваться таким технологическим новшеством и при съемке делать упор на хорошее освещение и выгодный ракурс. Таким образом можно показать себя "в лучшем свете" сохранив при этом индивидуальность.Ранее психолог Демурия рассказала, к чему может привести активная борьба с сезонной хандрой.

https://crimea.ria.ru/20221125/psikholog-otsenila-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-1125533371.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, психология