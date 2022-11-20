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Чем опасна борьба с осенне-зимней хандрой – психолог - РИА Новости Крым, 20.11.2022
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https://crimea.ria.ru/20221120/chem-opasna-borba-s-osenne-zimney-khandroy--psikholog-1125439352.html
Чем опасна борьба с осенне-зимней хандрой – психолог
Чем опасна борьба с осенне-зимней хандрой – психолог - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Чем опасна борьба с осенне-зимней хандрой – психолог
Хандра – естественное состояние человека в осенне-зимний период, на борьбу с ним может уйти колоссальное количество энергии. Главный способ справиться с этим... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T19:42
2022-11-20T19:42
радио "спутник в крыму"
психология
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Хандра – естественное состояние человека в осенне-зимний период, на борьбу с ним может уйти колоссальное количество энергии. Главный способ справиться с этим состоянием – принять его и найти поводы для радости. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия.Специалист напомнила, что осенью природа замирает, и это естественный процесс. Изменения погоды и сокращение светового дня неизбежно влияют на биоритмы человека. Однако борьба с этим состоянием может произвести обратный эффект.Тем, кто заметил за собой осеннюю хандру и угасание, Демурия советует обратиться к простым практикам, например, вспомнить, что по-настоящему радует человека, выписать эти радости в качестве списка и выполнять по одному каждый день."Можно написать список из 30-31 пункта и получить программу на месяц. Если каждый день брать по одному пункту, можно избежать "дня сурка" благодаря разнообразию", – пояснила она.С другой стороны, человек может столкнуться с тем, что не может сформулировать, что именно приносит ему радость. Например, он знает, как улучшить настроение своих детей, коллег или супруга, но не свое. Понимание этого может усилить переживание, однако специалист призывает воспринимать это как возможность узнать себя.Избегание и подавление своих эмоций и чувств, в свою очередь, может привести к апатии и даже депрессии, предупредила эксперт, а также влиять на отношения с окружающими."Подавление своих чувств и эмоций может привести к срывам. Если все время подавлять тоску, в какой-то момент может выстрелить как пружина, и накопившаяся агрессия выльется на кого-то", – отметила она."Иногда от одного признания того, что да, это плохо и меня это не радует, становится легче. Разрешайте себе поныть", – советует она.Во-вторых, можно обозначить границы своего настроения для близких, рассказав им о своем состоянии и когда лучше воздержаться от контактов."Можно поделиться: "пока я не выпью чашку кофе с утра, меня лучше не трогать". Вся семья знает, когда маму лучше не трогать. Так формируется доверие и принятие в семье и в отношениях, а также понимание, что другой также имеет на это право", – отметила эксперт.Также психолог советует чаще вступать во внутренний диалог, задавая себе вопросы о причинах своего состояния, и не бояться обратиться за помощью, несмотря на чувство стыда или страха быть непонятным.Ранее эксперты дали советы родителям о том, как понять, что с ребенком случилась беда, о которой он не хочет рассказывать взрослым.
https://crimea.ria.ru/20211213/otkuda-beretsya-prednovogodnyaya-depressiya-i-kak-ee-pobedit---psikholog-1121716749.html
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психология, общество, совет эксперта
Чем опасна борьба с осенне-зимней хандрой – психолог

Психолог Демурия: борьба с сезонной хандрой может привести к депрессии и выгоранию

19:42 20.11.2022
 
© abbat1-16914489/pixabayГрусть
Грусть
© abbat1-16914489/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Хандра – естественное состояние человека в осенне-зимний период, на борьбу с ним может уйти колоссальное количество энергии. Главный способ справиться с этим состоянием – принять его и найти поводы для радости. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия.
Специалист напомнила, что осенью природа замирает, и это естественный процесс. Изменения погоды и сокращение светового дня неизбежно влияют на биоритмы человека. Однако борьба с этим состоянием может произвести обратный эффект.
"Борьба приведет к колоссальному сливу сил и ресурсов. Я больше склоняюсь к принятию осенне-зимнего периода", – сказала психолог и напомнила, что некоторые явления неподвластны человеку, и попытка контролировать их – утопия, которая грозит психоэмоциональным истощением.
Тем, кто заметил за собой осеннюю хандру и угасание, Демурия советует обратиться к простым практикам, например, вспомнить, что по-настоящему радует человека, выписать эти радости в качестве списка и выполнять по одному каждый день.
"Можно написать список из 30-31 пункта и получить программу на месяц. Если каждый день брать по одному пункту, можно избежать "дня сурка" благодаря разнообразию", – пояснила она.
С другой стороны, человек может столкнуться с тем, что не может сформулировать, что именно приносит ему радость. Например, он знает, как улучшить настроение своих детей, коллег или супруга, но не свое. Понимание этого может усилить переживание, однако специалист призывает воспринимать это как возможность узнать себя.
Избегание и подавление своих эмоций и чувств, в свою очередь, может привести к апатии и даже депрессии, предупредила эксперт, а также влиять на отношения с окружающими.
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13 декабря 2021, 21:57Радио "Спутник в Крыму"
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"Подавление своих чувств и эмоций может привести к срывам. Если все время подавлять тоску, в какой-то момент может выстрелить как пружина, и накопившаяся агрессия выльется на кого-то", – отметила она.
Чтобы справиться с таким состоянием Демурия советует, во-первых, позволять себе ныть и жаловаться, понимая при этом, что и эта погода, и это состояние рано или поздно закончатся.
"Иногда от одного признания того, что да, это плохо и меня это не радует, становится легче. Разрешайте себе поныть", – советует она.
Во-вторых, можно обозначить границы своего настроения для близких, рассказав им о своем состоянии и когда лучше воздержаться от контактов.
"Можно поделиться: "пока я не выпью чашку кофе с утра, меня лучше не трогать". Вся семья знает, когда маму лучше не трогать. Так формируется доверие и принятие в семье и в отношениях, а также понимание, что другой также имеет на это право", – отметила эксперт.
Также психолог советует чаще вступать во внутренний диалог, задавая себе вопросы о причинах своего состояния, и не бояться обратиться за помощью, несмотря на чувство стыда или страха быть непонятным.
Ранее эксперты дали советы родителям о том, как понять, что с ребенком случилась беда, о которой он не хочет рассказывать взрослым.
 
Радио "Спутник в Крыму"ПсихологияОбществоСовет эксперта
 
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