https://crimea.ria.ru/20221205/chem-polezen-ranniy-podem-1125681759.html

Чем полезен ранний подъем

Чем полезен ранний подъем - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Чем полезен ранний подъем

Ранний подъем и посильные физические упражнения положительно влияют не только на физическое, но и на эмоциональное состояние человека, так как дают возможность... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T07:36

2022-12-05T07:36

2022-12-05T07:36

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Ранний подъем и посильные физические упражнения положительно влияют не только на физическое, но и на эмоциональное состояние человека, так как дают возможность побыть наедине с собой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала фитнес-тренер Виктория Витковская.Она акцентировала, что ранний подъем также меняет привычный ритм жизни в лучшую сторону — становится больше времени для дел."Темпоритм сегодняшней жизни не предполагает поздние подъемы. Я не уверена, что можно вообще что-либо успеть просыпаясь поздно", — добавила тренер.Витковская порекомендовала делать после подъема физические упражнения, при этом не обязательно планировать серьезную тренировку, достаточно посильной физической нагрузки."Физическая нагрузка, любая без исключения, я не говорю даже о серьезных упражнениях, посильная, которая нравится — работает на выработку гормона серотонина, а это хорошее настроение. Потом смотришь в зеркало, и сама себе нравишься — вот так это работает. Человек сам себя может настраивать", — подчеркнула Витковская.Она также напомнила, что нагрузка должна быть распределена с учетом физического, а не эмоционального состояния.Эксперты в сфере социальной психологии и диетологии ранее пояснили РИА Новости Крым, что стремление вести спортивный образ жизни и отказ от жестких диет в пользу сбалансированного здорового питания обусловлены феноменом переструктурирования личных ценностей в условиях сложных жизненных обстоятельств.

https://crimea.ria.ru/20220622/kak-sovam-stat-zhavoronkami--sovety-somnologa-1123623313.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье