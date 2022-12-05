https://crimea.ria.ru/20221205/chem-polezen-ranniy-podem-1125681759.html
Чем полезен ранний подъем
Чем полезен ранний подъем - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Чем полезен ранний подъем
Ранний подъем и посильные физические упражнения положительно влияют не только на физическое, но и на эмоциональное состояние человека, так как дают возможность... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T07:36
2022-12-05T07:36
2022-12-05T07:36
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Ранний подъем и посильные физические упражнения положительно влияют не только на физическое, но и на эмоциональное состояние человека, так как дают возможность побыть наедине с собой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала фитнес-тренер Виктория Витковская.Она акцентировала, что ранний подъем также меняет привычный ритм жизни в лучшую сторону — становится больше времени для дел."Темпоритм сегодняшней жизни не предполагает поздние подъемы. Я не уверена, что можно вообще что-либо успеть просыпаясь поздно", — добавила тренер.Витковская порекомендовала делать после подъема физические упражнения, при этом не обязательно планировать серьезную тренировку, достаточно посильной физической нагрузки."Физическая нагрузка, любая без исключения, я не говорю даже о серьезных упражнениях, посильная, которая нравится — работает на выработку гормона серотонина, а это хорошее настроение. Потом смотришь в зеркало, и сама себе нравишься — вот так это работает. Человек сам себя может настраивать", — подчеркнула Витковская.Она также напомнила, что нагрузка должна быть распределена с учетом физического, а не эмоционального состояния.Эксперты в сфере социальной психологии и диетологии ранее пояснили РИА Новости Крым, что стремление вести спортивный образ жизни и отказ от жестких диет в пользу сбалансированного здорового питания обусловлены феноменом переструктурирования личных ценностей в условиях сложных жизненных обстоятельств.
https://crimea.ria.ru/20220622/kak-sovam-stat-zhavoronkami--sovety-somnologa-1123623313.html
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общество, совет эксперта, здоровье
Чем полезен ранний подъем
Фитнес-тренер Витковская раскрыла плюсы раннего подъема
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Ранний подъем и посильные физические упражнения положительно влияют не только на физическое, но и на эмоциональное состояние человека, так как дают возможность побыть наедине с собой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала фитнес-тренер Виктория Витковская.
"Выгоднее во всех отношениях, и для здоровья в том числе, просыпаться пораньше. Можно побыть наедине с собой, сказать себе: "как красиво вокруг", выйти на балкон, подышать свежим воздухом. В эти минуты ты раскрываешься миру, а мир раскрывается в ответ тебе. Это невероятные ощущения", — сказала тренер.
Она акцентировала, что ранний подъем также меняет привычный ритм жизни в лучшую сторону — становится больше времени для дел.
"Темпоритм сегодняшней жизни не предполагает поздние подъемы. Я не уверена, что можно вообще что-либо успеть просыпаясь поздно", — добавила тренер.
Витковская порекомендовала делать после подъема физические упражнения, при этом не обязательно планировать серьезную тренировку, достаточно посильной физической нагрузки.
"Физическая нагрузка, любая без исключения, я не говорю даже о серьезных упражнениях, посильная, которая нравится — работает на выработку гормона серотонина, а это хорошее настроение. Потом смотришь в зеркало, и сама себе нравишься — вот так это работает. Человек сам себя может настраивать", — подчеркнула Витковская.
Она также напомнила, что нагрузка должна быть распределена с учетом физического, а не эмоционального состояния.
Эксперты в сфере социальной психологии и диетологии ранее пояснили
РИА Новости Крым, что стремление вести спортивный образ жизни и отказ от жестких диет в пользу сбалансированного здорового питания обусловлены феноменом переструктурирования личных ценностей в условиях сложных жизненных обстоятельств.