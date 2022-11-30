https://crimea.ria.ru/20221130/pochemu-sindrom-opustevshego-gnezda-meshaet-rossiyanam-radovatsya-zhizni-1125620123.html

Почему синдром опустевшего гнезда мешает россиянам радоваться жизни

Почему синдром опустевшего гнезда мешает россиянам радоваться жизни - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Почему синдром опустевшего гнезда мешает россиянам радоваться жизни

"Жить нужно для других" – такая установка российского общества мешает не только в зрелом возрасте наслаждаться жизнью, но и по выходу на пенсию. Зачастую это... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T21:56

2022-11-30T21:56

2022-11-30T16:17

психология

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. "Жить нужно для других" – такая установка российского общества мешает не только в зрелом возрасте наслаждаться жизнью, но и по выходу на пенсию. Зачастую это проявляется в том, что человек может остановиться и расслабиться, только если заболеет. Это единственный легальный способ ничего не делать и никому не помогать."Проблема только в том, что пока люди растят детей, погружаясь в это с головой, они напрочь утрачивают навык заниматься собой и отношениями со своим супругом. У них не хватает времени, чтобы обратить внимание на свое состояние и как-то о себе позаботиться. В потоке рутины и в погоне за материальным благополучием детей родители упускают эмоциональную близость с ними, тем самым пропуская их взросление, любовь и благодарность", – цитирует "АиФ" гештальт-терапевта Аллу Бажан.Специалист уверена, что дело не в наличии или отсутствии средств на личные удовольствия. Всему виной наши установки и комплексы.Люди просто не умеют жить только для себя. В итоге все мечты о жизни без детей были всего лишь защитным механизмом. Часто, когда супруги после долгого совместного проекта под названием "Дети" остаются наедине, может оказаться, что это единственное, что их связывало. Бывает, что их супруг просто был единственной возможностью стать свободным и сбежать от родителей. Уход детей в одно мгновение оголяет всю правду о прошлом выборе партнера. Стресс происходит от того, что люди неожиданно встречаются с истинной реальностью.

https://crimea.ria.ru/20211118/pochemu-vnuki-lyubimee-detey---uchenye-nashli-otvet-v-mozgu-babushek-1121463276.html

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психология, общество