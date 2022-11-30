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Почему синдром опустевшего гнезда мешает россиянам радоваться жизни
Почему синдром опустевшего гнезда мешает россиянам радоваться жизни - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Почему синдром опустевшего гнезда мешает россиянам радоваться жизни
"Жить нужно для других" – такая установка российского общества мешает не только в зрелом возрасте наслаждаться жизнью, но и по выходу на пенсию. Зачастую это... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T21:56
2022-11-30T21:56
2022-11-30T16:17
психология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. "Жить нужно для других" – такая установка российского общества мешает не только в зрелом возрасте наслаждаться жизнью, но и по выходу на пенсию. Зачастую это проявляется в том, что человек может остановиться и расслабиться, только если заболеет. Это единственный легальный способ ничего не делать и никому не помогать."Проблема только в том, что пока люди растят детей, погружаясь в это с головой, они напрочь утрачивают навык заниматься собой и отношениями со своим супругом. У них не хватает времени, чтобы обратить внимание на свое состояние и как-то о себе позаботиться. В потоке рутины и в погоне за материальным благополучием детей родители упускают эмоциональную близость с ними, тем самым пропуская их взросление, любовь и благодарность", – цитирует "АиФ" гештальт-терапевта Аллу Бажан.Специалист уверена, что дело не в наличии или отсутствии средств на личные удовольствия. Всему виной наши установки и комплексы.Люди просто не умеют жить только для себя. В итоге все мечты о жизни без детей были всего лишь защитным механизмом. Часто, когда супруги после долгого совместного проекта под названием "Дети" остаются наедине, может оказаться, что это единственное, что их связывало. Бывает, что их супруг просто был единственной возможностью стать свободным и сбежать от родителей. Уход детей в одно мгновение оголяет всю правду о прошлом выборе партнера. Стресс происходит от того, что люди неожиданно встречаются с истинной реальностью.
https://crimea.ria.ru/20211118/pochemu-vnuki-lyubimee-detey---uchenye-nashli-otvet-v-mozgu-babushek-1121463276.html
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психология, общество
Почему синдром опустевшего гнезда мешает россиянам радоваться жизни
Что делать, когда заканчивается проект под названием "Дети"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. "Жить нужно для других" – такая установка российского общества мешает не только в зрелом возрасте наслаждаться жизнью, но и по выходу на пенсию. Зачастую это проявляется в том, что человек может остановиться и расслабиться, только если заболеет. Это единственный легальный способ ничего не делать и никому не помогать.
"Проблема только в том, что пока люди растят детей, погружаясь в это с головой, они напрочь утрачивают навык заниматься собой и отношениями со своим супругом. У них не хватает времени, чтобы обратить внимание на свое состояние и как-то о себе позаботиться. В потоке рутины и в погоне за материальным благополучием детей родители упускают эмоциональную близость с ними, тем самым пропуская их взросление, любовь и благодарность", – цитирует "АиФ"
гештальт-терапевта Аллу Бажан.
Специалист уверена, что дело не в наличии или отсутствии средств на личные удовольствия. Всему виной наши установки и комплексы.
"Пытаясь урвать время для себя среди суеты, они мечтают о том, что поживут "для себя", когда дети вырастут. В реальности оказывается совсем другая картина: с одной стороны, появляется много времени, но непонятно, что с ним делать. С другой — нет ощущения наполненности от проделанной колоссальной работы для детей. Без многозадачности и бесконечного аврала люди встречаются с внутренней пустотой", – говорит психолог.
Люди просто не умеют жить только для себя. В итоге все мечты о жизни без детей были всего лишь защитным механизмом. Часто, когда супруги после долгого совместного проекта под названием "Дети" остаются наедине, может оказаться, что это единственное, что их связывало. Бывает, что их супруг просто был единственной возможностью стать свободным и сбежать от родителей. Уход детей в одно мгновение оголяет всю правду о прошлом выборе партнера. Стресс происходит от того, что люди неожиданно встречаются с истинной реальностью.
"Пробовать менять внутренние установки стоит только в том случае, если с ними хуже, чем без них. При переменах первое, что необходимо сделать — присвоить себе право жить для себя, заботиться о себе, заниматься собой. Все то, что раньше делалось для детей, с такой же любовью необходимо начать делать для себя самого", – подытожила психолог.