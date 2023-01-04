Рейтинг@Mail.ru
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю: данные на 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230104/koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-dannye-na-4-yanvarya-1126247060.html
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю: данные на 4 января
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю: данные на 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю: данные на 4 января
В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, умер один человек. Днем ранее выявили 28 новых случаев COVID-19,... РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T10:06
2023-01-04T10:06
новости крыма
крым
севастополь
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098828_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_d69ae5abb86b3b125187a5decdba9fd6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости, Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, умер один человек. Днем ранее выявили 28 новых случаев COVID-19, зафиксированы два летальный исхода.Сводка по КрымуВ минздраве Крыма сообщили о 17 новых заболевших. Четырех человек за прошедшие сутки госпитализировали, выписали 24 пациента. Летальных случаев не зарегистрировано.Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболели 210 798 человек, выздоровели 203 446, не справились с болезнью 5 413 пациентов.Данные по СевастополюПо информации правительства Севастополя, на утро 4 января в городе выявили 24 новых случая заболевания COVID-19, один человек скончался.Также, говорится в сводке, за сутки с 3 января в больницу с этим диагнозом положили одного пациента. Всего в стационарах Севастополя с диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся 37 человек, и еще у 13 этот диагноз пока не подтвержден. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе ковидом заболели 97 340 человек, выздоровели 94 585. В настоящий момент в городских больницах развернуты 104 койки для больных COVID-19. Читайте также на РИА Новости Крым:Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуГрафик работы медучреждений Севастополя и Крыма в праздники и выходные январяВ 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098828_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_3548c24134a4b250def219296bbf803e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю: данные на 4 января

В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрирован 41 новый случай COVID-19, один человек умер

10:06 04.01.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта
Работа прививочного пункта - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости, Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, умер один человек. Днем ранее выявили 28 новых случаев COVID-19, зафиксированы два летальный исхода.

Сводка по Крыму

В минздраве Крыма сообщили о 17 новых заболевших. Четырех человек за прошедшие сутки госпитализировали, выписали 24 пациента. Летальных случаев не зарегистрировано.
Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболели 210 798 человек, выздоровели 203 446, не справились с болезнью 5 413 пациентов.

Данные по Севастополю

По информации правительства Севастополя, на утро 4 января в городе выявили 24 новых случая заболевания COVID-19, один человек скончался.
Также, говорится в сводке, за сутки с 3 января в больницу с этим диагнозом положили одного пациента. Всего в стационарах Севастополя с диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся 37 человек, и еще у 13 этот диагноз пока не подтвержден.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе ковидом заболели 97 340 человек, выздоровели 94 585. В настоящий момент в городских больницах развернуты 104 койки для больных COVID-19.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в Крыму
График работы медучреждений Севастополя и Крыма в праздники и выходные января
В 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение
 
Новости КрымаКрымСевастопольКоронавирус в КрымуКоронавирусРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Без прав на "встречке": смертельное ДТП в Севастополе
11:42Сильные дожди с ветром обрушатся на Крым
11:06Как работает Керченская переправа 4 января
10:28Де Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России
10:06Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю: данные на 4 января
09:22Мягкие тона и натуральные фактуры: эксперт о новых трендах в интерьере
09:18В Севастополе сбили два беспилотника
08:42Россия стала четвертой страной в мире по уровню индекса национальной силы
08:05Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
07:16Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человек
00:01Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января
00:00Какой сегодня праздник: 4 января
22:07Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
19:55Главные события и заявления дня: 3 января
19:18По родному краю: советы от кота Мостика на выходные
18:26Филолог назвал самые популярные слова 2022 года
18:01Военные получат дополнительные социальные гарантии – указ Путина
17:34Психологи объяснили причину семейных ссор в период затяжных выходных
17:06Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО России
16:23Минобороны РФ: ВСУ несут крупные потери в личном составе и технике
Лента новостейМолния