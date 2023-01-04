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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю: данные на 4 января

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю: данные на 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю: данные на 4 января

В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, умер один человек. Днем ранее выявили 28 новых случаев COVID-19,... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T10:06

2023-01-04T10:06

2023-01-04T10:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости, Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, умер один человек. Днем ранее выявили 28 новых случаев COVID-19, зафиксированы два летальный исхода.Сводка по КрымуВ минздраве Крыма сообщили о 17 новых заболевших. Четырех человек за прошедшие сутки госпитализировали, выписали 24 пациента. Летальных случаев не зарегистрировано.Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболели 210 798 человек, выздоровели 203 446, не справились с болезнью 5 413 пациентов.Данные по СевастополюПо информации правительства Севастополя, на утро 4 января в городе выявили 24 новых случая заболевания COVID-19, один человек скончался.Также, говорится в сводке, за сутки с 3 января в больницу с этим диагнозом положили одного пациента. Всего в стационарах Севастополя с диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся 37 человек, и еще у 13 этот диагноз пока не подтвержден. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе ковидом заболели 97 340 человек, выздоровели 94 585. В настоящий момент в городских больницах развернуты 104 койки для больных COVID-19. Читайте также на РИА Новости Крым:Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуГрафик работы медучреждений Севастополя и Крыма в праздники и выходные январяВ 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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