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Сколько воды в водохранилищах Крыма: итоги года - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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Сколько воды в водохранилищах Крыма: итоги года
Сколько воды в водохранилищах Крыма: итоги года - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Сколько воды в водохранилищах Крыма: итоги года
Приток в водохранилища естественного стока в Крыму в 2022 году превысил 300 кубометров, что почти вдвое больше показателя предыдущего года. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-31T09:21
2022-12-30T18:01
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вода в крыму
водохранилища крыма
анатолий копачевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Приток в водохранилища естественного стока в Крыму в 2022 году превысил 300 кубометров, что почти вдвое больше показателя предыдущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По его словам, данные за декабрь все еще демонстрируют, что уходящий год оказался водообильным."В Аянское водохранилище поступило 1 млн 170 тыс. кубометров воды, в Симферопольское водохранилище – 2 млн, в Партизанское – 1,5 млн кубометров", – отметил эксперт.Всего за год в Аянское водохранилище прибыло 19,8 млн кубометров воды, Симферопольское получило 69 млн кубометров притоков, а Партизанское – 62 млн.Копачевский напомнил, что Крыму необходимо задумываться над тем, чтобы было где накапливать резервы воды и не приходилось сбрасывать большие объемы, так необходимые в засушливое время. В этой связи очень важно в 2022 году реализовать анонсированное строительство трех новых водохранилищ: Солнечногорского ("для покрытия ресурсов в районе Алушты"), Мартовского ("с тем, чтобы закрыть вопрос в Бахчисарайском районе и резерв для Ялтинского региона", в помощь Загорскому и Счастливенскому водохранилищам), а также Лозовского, подчеркнул эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище сможет питать новый город на западе Крыма На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму
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новости крыма, крым, вода в крыму, водохранилища крыма, анатолий копачевский
Сколько воды в водохранилищах Крыма: итоги года

Эксперт Копачевский: в водохранилища Крыма за год поступило более 300 млн кубометров воды

09:21 31.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБелогорское водохранилище
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Приток в водохранилища естественного стока в Крыму в 2022 году превысил 300 кубометров, что почти вдвое больше показателя предыдущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"Наполняемость достаточно высокая. В целом по водохранилищам естественного стока в Крым поступило более 300 млн кубометров. Приток в этом году почти в два раза превышает приток предыдущего года", – сказал Копачевский.
По его словам, данные за декабрь все еще демонстрируют, что уходящий год оказался водообильным.
"В Аянское водохранилище поступило 1 млн 170 тыс. кубометров воды, в Симферопольское водохранилище – 2 млн, в Партизанское – 1,5 млн кубометров", – отметил эксперт.
Всего за год в Аянское водохранилище прибыло 19,8 млн кубометров воды, Симферопольское получило 69 млн кубометров притоков, а Партизанское – 62 млн.
Копачевский напомнил, что Крыму необходимо задумываться над тем, чтобы было где накапливать резервы воды и не приходилось сбрасывать большие объемы, так необходимые в засушливое время. В этой связи очень важно в 2022 году реализовать анонсированное строительство трех новых водохранилищ: Солнечногорского ("для покрытия ресурсов в районе Алушты"), Мартовского ("с тем, чтобы закрыть вопрос в Бахчисарайском районе и резерв для Ялтинского региона", в помощь Загорскому и Счастливенскому водохранилищам), а также Лозовского, подчеркнул эксперт.
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