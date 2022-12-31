https://crimea.ria.ru/20221231/skolko-vody-v-vodokhranilischakh-kryma-itogi-goda-1126215629.html

Сколько воды в водохранилищах Крыма: итоги года

Сколько воды в водохранилищах Крыма: итоги года - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Сколько воды в водохранилищах Крыма: итоги года

Приток в водохранилища естественного стока в Крыму в 2022 году превысил 300 кубометров, что почти вдвое больше показателя предыдущего года. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-31T09:21

2022-12-31T09:21

2022-12-30T18:01

радио "спутник в крыму"

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анатолий копачевский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Приток в водохранилища естественного стока в Крыму в 2022 году превысил 300 кубометров, что почти вдвое больше показателя предыдущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По его словам, данные за декабрь все еще демонстрируют, что уходящий год оказался водообильным."В Аянское водохранилище поступило 1 млн 170 тыс. кубометров воды, в Симферопольское водохранилище – 2 млн, в Партизанское – 1,5 млн кубометров", – отметил эксперт.Всего за год в Аянское водохранилище прибыло 19,8 млн кубометров воды, Симферопольское получило 69 млн кубометров притоков, а Партизанское – 62 млн.Копачевский напомнил, что Крыму необходимо задумываться над тем, чтобы было где накапливать резервы воды и не приходилось сбрасывать большие объемы, так необходимые в засушливое время. В этой связи очень важно в 2022 году реализовать анонсированное строительство трех новых водохранилищ: Солнечногорского ("для покрытия ресурсов в районе Алушты"), Мартовского ("с тем, чтобы закрыть вопрос в Бахчисарайском районе и резерв для Ялтинского региона", в помощь Загорскому и Счастливенскому водохранилищам), а также Лозовского, подчеркнул эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище сможет питать новый город на западе Крыма На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221228/klimaticheskie-itogi-goda-v-krymu-vypalo-ekstremalno-mnogo-osadkov-1126174530.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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