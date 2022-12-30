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Когда запустят "шахматный" фонтан в Симферополе
Когда запустят "шахматный" фонтан в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Когда запустят "шахматный" фонтан в Симферополе
В Симферополе завершили ремонт каскадного фонтана на набережной реки Салгир, его запустят весной. Об этом сообщил глава городской администрации Михаил... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T20:45
2022-12-30T20:45
2022-12-30T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе завершили ремонт каскадного фонтана на набережной реки Салгир, его запустят весной. Об этом сообщил глава городской администрации Михаил Афанасьев.Так, в ходе работ была отремонтирована чашу фонтана, парапеты и ступени, а плитку, насосное оборудование и подводящие сети заменили. Кроме того, объект оборудовали архитектурной подсветкой.К ремонту так называемого "шахматного" фонтана приступили в начале сентября, эти работы являются частью большой реконструкции Екатерининского сквера. Сумма контракта составила порядка 13 миллионов рублей, деньги на ремонт выделили из бюджета Москвы в рамках соглашения правительства Москвы с Советом министров Республики Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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симферополь, городская среда, михаил афанасьев, новости, крым, новости крыма
Когда запустят "шахматный" фонтан в Симферополе
Власти Симферополя сообщили о завершении ремонта фонтана в Екатерининском сквере