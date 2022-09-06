https://crimea.ria.ru/20220906/v-simferopole-otremontiruyut-shakhmatnyy-fontan-za-13-mln-rubley-1124413292.html

В Симферополе отремонтируют "шахматный" фонтан за 13 млн рублей

В Симферополе отремонтируют "шахматный" фонтан за 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 06.09.2022

В Симферополе отремонтируют "шахматный" фонтан за 13 млн рублей

В Симферополе приступили к ремонту каскадного фонтана на набережной реки Салгир, больше известного среди симферопольцев как "шахматный" фонтан, сообщил глава... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T09:42

2022-09-06T09:42

2022-09-06T09:42

симферополь

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе приступили к ремонту каскадного фонтана на набережной реки Салгир, больше известного среди симферопольцев как "шахматный" фонтан, сообщил глава столичной администрации Михаил Афанасьев.Также в рамках ремонта планируют заменить насосное оборудование, форсунки, подводящие сети. По словам Афанасьева, эти работы являются частью большой реконструкции Екатерининского сквера.Парк культуры и отдыха "Екатерининский сад" – старейший и самый первый общественный парк Симферополя. Первое упоминание о нем датируется 1809 годом. Является одной из достопримечательностей города. Расположен в центральной его части, за кинотеатром "Симферополь".

https://crimea.ria.ru/20220203/v-simferopole-otremontiruyut-istoricheskie-zdaniya-khudozhestvennogo-muzeya-1122252415.html

симферополь

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симферополь, городская среда