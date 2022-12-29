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Удары российских войск и уничтожение диверсантов: хроника СВО

Удары российских войск и уничтожение диверсантов: хроника СВО - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Удары российских войск и уничтожение диверсантов: хроника СВО

Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении, а также нанесли поражение противнику на нескольких позициях, уничтожены сотни украинских... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T13:45

2022-12-29T13:45

2022-12-29T13:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении, а также нанесли поражение противнику на нескольких позициях, уничтожены сотни украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Купянское направление и Красный лиманНа Купянском направлении артиллерия нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено свыше 20 украинских боевиков, а также военная техника.В Красно-Лиманском районе возле Серебрянского лесничества ударами российских войск по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидировано около 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.Южно-Донецкое направлениеНа Южно-Донецком направлении российские силы поразили украинские подразделения в районах сел Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражены четыре пункта управления ВСУ, которые базировались возле Херсона, Купянска, Новоосинового и Гавриловки. Уничтожены три украинских склада артиллерийских боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2023 году наступит коренной перелом в СВО – прогноз экспертовРоссийские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в ДонбассеЛавров советует Киеву выполнить предложения России "подобру-поздорову"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, сво, украина, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости