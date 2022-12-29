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Удары российских войск и уничтожение диверсантов: хроника СВО - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Удары российских войск и уничтожение диверсантов: хроника СВО
Удары российских войск и уничтожение диверсантов: хроника СВО - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Удары российских войск и уничтожение диверсантов: хроника СВО
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении, а также нанесли поражение противнику на нескольких позициях, уничтожены сотни украинских... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T13:45
2022-12-29T13:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении, а также нанесли поражение противнику на нескольких позициях, уничтожены сотни украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Купянское направление и Красный лиманНа Купянском направлении артиллерия нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено свыше 20 украинских боевиков, а также военная техника.В Красно-Лиманском районе возле Серебрянского лесничества ударами российских войск по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидировано около 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.Южно-Донецкое направлениеНа Южно-Донецком направлении российские силы поразили украинские подразделения в районах сел Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражены четыре пункта управления ВСУ, которые базировались возле Херсона, Купянска, Новоосинового и Гавриловки. Уничтожены три украинских склада артиллерийских боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2023 году наступит коренной перелом в СВО – прогноз экспертовРоссийские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в ДонбассеЛавров советует Киеву выполнить предложения России "подобру-поздорову"
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крым, россия, сво, украина, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости
Удары российских войск и уничтожение диверсантов: хроника СВО

Минобороны: российские войска уничтожили две группы диверсантов на Запорожье и в ДНР

13:45 29.12.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении, а также нанесли поражение противнику на нескольких позициях, уничтожены сотни украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника здесь за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сообщении.
Купянское направление и Красный лиман
На Купянском направлении артиллерия нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено свыше 20 украинских боевиков, а также военная техника.
В Красно-Лиманском районе возле Серебрянского лесничества ударами российских войск по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидировано около 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.
Южно-Донецкое направление
На Южно-Донецком направлении российские силы поразили украинские подразделения в районах сел Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.

"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в районах Времевки Донецкой Народной Республики и Левадного Запорожской области ликвидированы две диверсионные группы противника", - проинформировали в Минобороны.

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражены четыре пункта управления ВСУ, которые базировались возле Херсона, Купянска, Новоосинового и Гавриловки. Уничтожены три украинских склада артиллерийских боеприпасов.
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