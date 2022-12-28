https://crimea.ria.ru/20221228/v-2023-godu-nastupit-korennoy-perelom-v-svo--prognoz-ekspertov-1126176348.html

В 2023 году наступит коренной перелом в СВО – прогноз экспертов

В 2023 году наступит коренной перелом в СВО – прогноз экспертов - РИА Новости Крым, 28.12.2022

В 2023 году наступит коренной перелом в СВО – прогноз экспертов

Наступающий 2023 год ознаменуется коренным переломом хода специальной военной операции в пользу России, в то же время вероятны попытки киевского режима... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T16:21

2022-12-28T16:21

2022-12-28T16:21

политика

сво

наталья киселева

форго

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армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Наступающий 2023 год ознаменуется коренным переломом хода специальной военной операции в пользу России, в то же время вероятны попытки киевского режима осуществить атаки или диверсии против Крыма. Такой прогноз озвучили руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева и ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Василий Кашканов.Новая Сталинградская победа"Я бы провела аналогии с Великой Отечественной войной. 1942 год называли "учебным", когда мы научились воевать. В данном случае за несколько месяцев 2022 года мы прошли и 1941 и 1942 год, то есть мы научились воевать. В 1943 году состоялась знаковая победа в Сталинградской битве. Уверена, что в 2023 году нас ждет такая же Сталинградская победа и коренной перелом в военной операции", – сказала Киселева на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам эксперта, коллективный Запад, безусловно, будет препятствовать поражению Украины, продолжая накачивать ее оружием и деньгами, но российская сторона продемонстрировала умение извлекать уроки из этой ситуации.Как Карфаген для римлянВасилий Кашканов согласен с прогнозом Киселевой, назвав 2023 год переломным в СВО. В то же время, по мнению аналитика, нельзя исключать попытки Киева осуществить атаки на Крым, о которых в последнее время заявляют политические и военные руководители киевского режима.Кроме того, по мнению Кашканова, из-за символичности Крыма для Украины акции против полуострова могут поднять боевой дух украинских войск."Конечно, Запад настороженно относится к тому, что говорят в Киеве, потому что понимает, что за этим последует. В то же время он особо не сопротивляется и продолжает поставлять Украине вооружения. Поэтому мы строим оборонительные укрепления на тот или иной случай. Но мы не ведем оборонительную кампанию, наша задача – наступать. Полагаю, 2023 год действительно станет переломным, прежде всего, для нас", – подчеркнул подполковник запаса.Ранее руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Игорь Буданов заявил, что киевский режим планирует "возвращать" Крым "силовым и дипломатическим путем". При этом, по его словам, украинские войска намерены зайти на полуостров "с оружием в руках". Политолог Александр Шатилов считает, что подобные заявления преследуют две цели: посеять панику среди жителей освобожденных регионов и повысить оптимизм среди украинских граждан.

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