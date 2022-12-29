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Главные события и заявления дня: 29 декабря

Главные события и заявления дня: 29 декабря - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Главные события и заявления дня: 29 декабря

В крупных городах Украины прогремели взрывы. В Белоруссии упали обломки украинской ракеты. Путин одобрил штрафы и сроки за осквернение георгиевских лент. Лавров РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T22:03

2022-12-29T22:03

2022-12-29T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В крупных городах Украины прогремели взрывы. В Белоруссии упали обломки украинской ракеты. Путин одобрил штрафы и сроки за осквернение георгиевских лент. Лавров прокомментировал "формулу мира" Зеленского. Россияне назвали главные достижения спецоперации.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В крупных городах Украины прогремели взрывыВ четверг утром в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве и других крупных городах Украины прогремели взрывы.Воздушная тревога звучала по всей стране в течение нескольких часов. Украинские власти сообщили о попаданиях в объекты, в городах начались перебои со светом, был остановлен электротранспорт.По словам главы украинского Минэнерго Германа Галущенко, повреждены объекты генерации и электросети. Особо сложная ситуация сложилась на западе страны, в Одесском и Киевском регионах.В Белоруссии упали обломки украинской ракетыВ четверг около 10 часов утра ПВО Белоруссии сбили воздушную цель над территорией республики. По данным Минобороны страны, сбитым объектом оказалась зенитная управляемая ракета комплекса С-300, которая была выпущена со стороны Украины.Обломки боеприпаса обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Президента республики Александра Лукашенко проинформировали об инциденте. Глава государства поручил группе специалистов Следственного комитета и Минобороны страны установить причины случившегося.Путин одобрил штрафы и сроки за осквернение георгиевских лентПрезидент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное осквернение георгиевской ленты как символа воинской славы. За совершение этого преступления юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без, физическому лицу – до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.Лавров прокомментировал "формулу мира" ЗеленскогоРоссия не будет разговаривать с Украиной на условиях "формулы мира" Владимира Зеленского, предполагающей вывод российских войск с территории новых субъектов РФ и "явки с повинной в международные трибуналы". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.По его словам, очевидно, что Киев не готов к диалогу. Он напомнил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта и пошла на встречу с представителями Киева сразу после начала спецоперации. Но несколько проведенных раундов переговоров показали полную несостоятельность Зеленского в принятии решений.Россияне назвали главные достижения спецоперации85% россиян назвали снятие водной блокады Крыма главным достижением специальной военной операции. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.80% опрошенных считают главным достижением СВО освобождение территории Донбасса. Далее идет консолидация российского общества на фоне поддержки гражданами российских солдат и офицеров, следом — появление в стране внутреннего Азовского моря. Кроме того, 76% положительно отреагировали на вхождение в состав России новых субъектов. Еще одним достижением россияне считают повышение чувства ответственности за свое дело и будущее страны.

https://crimea.ria.ru/20221229/eto-tolko-nachalo-belorusskiy-politolog-o-chp-s-ukrainskoy-raketoy-1126200215.html

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новости, сергей лавров, россия, белоруссия, владимир зеленский (президент украины), сво, вциом, в мире, общество, политика