https://crimea.ria.ru/20221229/putin-vvel-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-oskvernenie-georgievskikh-lent-1126198007.html
Путин ввел уголовную ответственность за осквернение георгиевских лент
Путин ввел уголовную ответственность за осквернение георгиевских лент - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Путин ввел уголовную ответственность за осквернение георгиевских лент
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное осквернение георгиевской ленты как символа воинской славы... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T17:15
2022-12-29T17:15
2022-12-29T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное осквернение георгиевской ленты как символа воинской славы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, за совершение этого преступления юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без, физическому лицу – до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.Закон допускает использование георгиевской ленты или ее изображения гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, "исходя из необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России".
https://crimea.ria.ru/20221220/ogromnye-shtrafy-i-tyurma-chto-grozit-za-oskvernenie-georgievskoy-lenty-1126008399.html
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владимир путин (политик), общество, закон и право, россия, политика, новости
Путин ввел уголовную ответственность за осквернение георгиевских лент
Путин подписал закон о штрафах и тюремных сроках за осквернение георгиевских лент
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное осквернение георгиевской ленты как символа воинской славы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой уголовную либо административную ответственность.
Так, за совершение этого преступления юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без, физическому лицу – до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.
Закон допускает использование георгиевской ленты или ее изображения гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, "исходя из необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России".