https://crimea.ria.ru/20221229/putin-vvel-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-oskvernenie-georgievskikh-lent-1126198007.html

Путин ввел уголовную ответственность за осквернение георгиевских лент

Путин ввел уголовную ответственность за осквернение георгиевских лент - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Путин ввел уголовную ответственность за осквернение георгиевских лент

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное осквернение георгиевской ленты как символа воинской славы... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T17:15

2022-12-29T17:15

2022-12-29T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное осквернение георгиевской ленты как символа воинской славы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, за совершение этого преступления юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без, физическому лицу – до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 млн до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.Закон допускает использование георгиевской ленты или ее изображения гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, "исходя из необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России".

https://crimea.ria.ru/20221220/ogromnye-shtrafy-i-tyurma-chto-grozit-za-oskvernenie-georgievskoy-lenty-1126008399.html

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владимир путин (политик), общество, закон и право, россия, политика, новости