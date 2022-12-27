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Что кроется за желанием Киева провести "мирный саммит" в ООН - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Что кроется за желанием Киева провести "мирный саммит" в ООН
Что кроется за желанием Киева провести "мирный саммит" в ООН - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Что кроется за желанием Киева провести "мирный саммит" в ООН
За намерением Киева провести "мирный саммит" кроется стремление добиться осуждения России на площадке ООН, руководство международной организации вряд ли... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T13:46
2022-12-27T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. За намерением Киева провести "мирный саммит" кроется стремление добиться осуждения России на площадке ООН, руководство международной организации вряд ли согласится на это. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева в конце февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН. Генсек организации Антониу Гутерреш мог бы выступить в качестве посредника, уточнили в дипведомстве. В офисе Гутерреша отметили, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России.По мнению политолога, в этом призыве Киева не стоит усматривать стремление к миру. Переговоры в обозримой перспективе вряд ли возможны, считает он.Аналитик напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который посоветовал Киеву и стоящему за ним Вашингтону выполнить предложения Москвы по демилитаризации и денацификации Украины, в противном случае это сделает армия России. Ни Украина, ни США на это не пойдут, поэтому боевые действия будут продолжаться, уверен Брутер.Также политолог сомневается в перспективе заморозки конфликта."Это нереально. Россия продолжит освобождать территории, которые по Конституции являются ее субъектами. А заморозка требует очень серьезных взаимных увязок. На сегодняшний день это нереально – никто на это не пойдет", - пояснил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров советует Киеву выполнить предложения России "подобру-поздорову"Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на УкраинеПолитолог назвал адресата посыла Путина о переговорах по Украине
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политика, украина, оон, россия, мнения, сво, в мире, авторы, владимир брутер
Что кроется за желанием Киева провести "мирный саммит" в ООН

Эксперт Брутер о "мирном саммите": Киев хочет добиться осуждения России на площадке ООН

13:46 27.12.2022 (обновлено: 13:56 27.12.2022)
 
© ED JONESЭксперт Брутер о "мирном саммите": Киев хочет добиться осуждения России на площадке ООН
Эксперт Брутер о мирном саммите: Киев хочет добиться осуждения России на площадке ООН
© ED JONES
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. За намерением Киева провести "мирный саммит" кроется стремление добиться осуждения России на площадке ООН, руководство международной организации вряд ли согласится на это. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева в конце февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН. Генсек организации Антониу Гутерреш мог бы выступить в качестве посредника, уточнили в дипведомстве. В офисе Гутерреша отметили, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России.
"Киев хочет добиться осуждения России на площадке ООН. Думаю, руководство ООН на это не пойдет, потому что это окончательно дискредитирует организацию", – сказал Брутер.
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По мнению политолога, в этом призыве Киева не стоит усматривать стремление к миру. Переговоры в обозримой перспективе вряд ли возможны, считает он.
Аналитик напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который посоветовал Киеву и стоящему за ним Вашингтону выполнить предложения Москвы по демилитаризации и денацификации Украины, в противном случае это сделает армия России. Ни Украина, ни США на это не пойдут, поэтому боевые действия будут продолжаться, уверен Брутер.
Также политолог сомневается в перспективе заморозки конфликта.
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"Это нереально. Россия продолжит освобождать территории, которые по Конституции являются ее субъектами. А заморозка требует очень серьезных взаимных увязок. На сегодняшний день это нереально – никто на это не пойдет", - пояснил эксперт.
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