https://crimea.ria.ru/20221223/politolog-nazval-adresata-posyla-putina-o-peregovorakh-po-ukraine-1126099397.html

Политолог назвал адресата посыла Путина о переговорах по Украине

Политолог назвал адресата посыла Путина о переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Политолог назвал адресата посыла Путина о переговорах по Украине

Слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту и неизбежности дипломатического урегулирования адресованы... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T15:36

2022-12-23T15:36

2022-12-23T15:42

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Политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов Политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту и неизбежности дипломатического урегулирования адресованы администрации США, а не руководителям киевского режима. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.Накануне Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможности переговоров, заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования.При этом координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби заявил, что Путин "не выказал абсолютно никакой готовности к переговорам, а совсем наоборот"По словам эксперта, это не Россия, а США не демонстрируют своей готовности к переговорам. Так было как на всем протяжении украинского конфликта, так и до него, когда Запад отверг предложения Москвы по гарантиям безопасности."Россия всегда ориентирована на переговорный процесс. Так было при заключении Минских соглашений, так было в начале спецоперации. Но это не значит, что мы сориентированы на сдачу наших позиций и наших интересов. А наши противники ориентированы на вероломство, шантаж и угрозы, но никак не на конструктивный диалог с оппонентами", – подчеркнул аналитик.На нацеленность Вашингтона продолжать украинский конфликт говорит и одобрение Сенатом США рекордного военного бюджета на 2023 год в размере 858 млрд долларов, из которых 45 млрд предназначены на помощь Украине, указал Шаповалов.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад нацелен на войну – Антонов о визите Зеленского в СШАПутин назвал причины и задачи СВО на УкраинеЗеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией

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украина, россия, владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), сша, джон кирби, в мире, политика, сво, мнения, владимир шаповалов