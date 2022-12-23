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Политолог назвал адресата посыла Путина о переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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https://crimea.ria.ru/20221223/politolog-nazval-adresata-posyla-putina-o-peregovorakh-po-ukraine-1126099397.html
Политолог назвал адресата посыла Путина о переговорах по Украине
Политолог назвал адресата посыла Путина о переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Политолог назвал адресата посыла Путина о переговорах по Украине
Слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту и неизбежности дипломатического урегулирования адресованы... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T15:36
2022-12-23T15:42
радио "спутник в крыму"
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владимир путин (политик)
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Политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов
Политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту и неизбежности дипломатического урегулирования адресованы администрации США, а не руководителям киевского режима. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.Накануне Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможности переговоров, заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования.При этом координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби заявил, что Путин "не выказал абсолютно никакой готовности к переговорам, а совсем наоборот"По словам эксперта, это не Россия, а США не демонстрируют своей готовности к переговорам. Так было как на всем протяжении украинского конфликта, так и до него, когда Запад отверг предложения Москвы по гарантиям безопасности."Россия всегда ориентирована на переговорный процесс. Так было при заключении Минских соглашений, так было в начале спецоперации. Но это не значит, что мы сориентированы на сдачу наших позиций и наших интересов. А наши противники ориентированы на вероломство, шантаж и угрозы, но никак не на конструктивный диалог с оппонентами", – подчеркнул аналитик.На нацеленность Вашингтона продолжать украинский конфликт говорит и одобрение Сенатом США рекордного военного бюджета на 2023 год в размере 858 млрд долларов, из которых 45 млрд предназначены на помощь Украине, указал Шаповалов.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад нацелен на войну – Антонов о визите Зеленского в СШАПутин назвал причины и задачи СВО на УкраинеЗеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией
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украина, россия, владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), сша, джон кирби, в мире, политика, сво, мнения, владимир шаповалов
Политолог назвал адресата посыла Путина о переговорах по Украине

Политолог Шаповалов: посыл Путина о готовности к переговорам адресован Вашингтону

15:36 23.12.2022 (обновлено: 15:42 23.12.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту и неизбежности дипломатического урегулирования адресованы администрации США, а не руководителям киевского режима. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.
Политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов
15:36
Накануне Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможности переговоров, заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования.
При этом координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби заявил, что Путин "не выказал абсолютно никакой готовности к переговорам, а совсем наоборот"
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"Конечно, это посыл не (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, а Соединенным Штатам. Понятно, что Зеленский не является субъектом мировой политики, не он определяет процессы. Поэтому в данном случае это ответ не Украине, а Кирби, который, как всегда, соврал", – сказал Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам эксперта, это не Россия, а США не демонстрируют своей готовности к переговорам. Так было как на всем протяжении украинского конфликта, так и до него, когда Запад отверг предложения Москвы по гарантиям безопасности.
"Россия всегда ориентирована на переговорный процесс. Так было при заключении Минских соглашений, так было в начале спецоперации. Но это не значит, что мы сориентированы на сдачу наших позиций и наших интересов. А наши противники ориентированы на вероломство, шантаж и угрозы, но никак не на конструктивный диалог с оппонентами", – подчеркнул аналитик.
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На нацеленность Вашингтона продолжать украинский конфликт говорит и одобрение Сенатом США рекордного военного бюджета на 2023 год в размере 858 млрд долларов, из которых 45 млрд предназначены на помощь Украине, указал Шаповалов.
"Военный бюджет США и раньше был очень большим, а теперь он рекордный. Никто в мире никогда не тратил столько денег на войну, как это делают США. Военный бюджет США сопоставим с военными бюджетами всех остальных стран мира вместе взятых. В этой связи возникает резонный вопрос: так кто в мире является агрессором? Страна, которая тратит самые большие деньги на вооружение и поставляет ракеты к нашим границам, или мы? Думаю, ответ очевиден", - резюмировал политолог.
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Радио "Спутник в Крыму"УкраинаРоссияВладимир Путин (политик)Владимир Зеленский (президент Украины)СШАДжон КирбиВ миреПолитикаСВОМненияВладимир Шаповалов
 
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