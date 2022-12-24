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Оборонительные сооружения в Крыму и орден Маргарите: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 24.12.2022
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Оборонительные сооружения в Крыму и орден Маргарите: топ новостей недели
Оборонительные сооружения в Крыму и орден Маргарите: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Оборонительные сооружения в Крыму и орден Маргарите: топ новостей недели
В Крыму строят оборонительные сооружения. Крымчанину вынесли приговор за шпионаж. На юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым. Госдума приняла... РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T17:12
2022-12-24T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Крыму строят оборонительные сооружения. Крымчанину вынесли приговор за шпионаж. На юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым. Госдума приняла новый закон о соцпомощи на дому. Маргарита Симоньян награждена орденом Почета.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Превентивные мерыКрым на сегодняшний день является полностью безопасным регионом, строительство на полуострове оборонительных сооружений - превентивные меры. Об этом заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов. По его мнению, после завершения спецоперации эти сооружения станут хорошей учебной базой. "Надо же где-то учить солдат", - отметил Константинов.Приговор за шпионажВерховный суд Крыма вынес приговор местному жителю за шпионаж в пользу иностранного государства. Уголовное дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Как уточнили в пресс-службе суда, действия подсудимого квалифицированы как "государственная измена". Он приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Новая дорога к Крымскому мосту21 декабря премьер-министр Михаил Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы на юге России, который объединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. Участок протяженностью 13,5 км спроектирован в обход густонаселенных районов. Эта автодорога вошла в состав транспортного коридора "Север ‒ Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связь муниципалитетов между собой, а также логистику всего побережья, включая Республику Крым. Она стала частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.Новый закон про соцпомощьПолучить социальное обслуживание на дому можно только по медпоказаниям и при наличии заключения уполномоченной медицинской организации о том, что контакт с пациентом не является опасным для соцработника. Таков новый закон, который приняли российские парламентарии.Речь идет о случаях, когда пациент болеет каким-либо контагеозным заболеванием, которым может заразиться социальный работник. Помощь такому пациенту все же окажут, но только в медицинском учреждении. А вот после того, как он перестанет быть опасным, социальные услуги на дому возобновят при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации. Орден для Маргариты Симоньян20 декабря президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля.Награда вручена "за большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развитие отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу".Также среди награжденных - врио глав новых субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо и другие.
https://crimea.ria.ru/20221224/ekspert-nazvala-glavnye-politicheskie-itogi-2022-goda-dlya-rossii-i-kryma-1126103299.html
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новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, ремонт и строительство дорог в крыму, крымский мост, маргарита симоньян, соцзащита, закон и право, новости, миа "россия сегодня", риа новости крым
Оборонительные сооружения в Крыму и орден Маргарите: топ новостей недели

Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым

17:12 24.12.2022
 
© Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкОборонительные сооружения
Оборонительные сооружения
© Пресс-служба губернатора Белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Крыму строят оборонительные сооружения. Крымчанину вынесли приговор за шпионаж. На юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым. Госдума приняла новый закон о соцпомощи на дому. Маргарита Симоньян награждена орденом Почета.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.

Превентивные меры

Крым на сегодняшний день является полностью безопасным регионом, строительство на полуострове оборонительных сооружений - превентивные меры. Об этом заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов. По его мнению, после завершения спецоперации эти сооружения станут хорошей учебной базой. "Надо же где-то учить солдат", - отметил Константинов.
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Приговор за шпионаж

Верховный суд Крыма вынес приговор местному жителю за шпионаж в пользу иностранного государства. Уголовное дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Как уточнили в пресс-службе суда, действия подсудимого квалифицированы как "государственная измена". Он приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

Новая дорога к Крымскому мосту

21 декабря премьер-министр Михаил Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы на юге России, который объединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. Участок протяженностью 13,5 км спроектирован в обход густонаселенных районов. Эта автодорога вошла в состав транспортного коридора "Север ‒ Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связь муниципалитетов между собой, а также логистику всего побережья, включая Республику Крым. Она стала частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.

Новый закон про соцпомощь

Получить социальное обслуживание на дому можно только по медпоказаниям и при наличии заключения уполномоченной медицинской организации о том, что контакт с пациентом не является опасным для соцработника. Таков новый закон, который приняли российские парламентарии.
Речь идет о случаях, когда пациент болеет каким-либо контагеозным заболеванием, которым может заразиться социальный работник. Помощь такому пациенту все же окажут, но только в медицинском учреждении. А вот после того, как он перестанет быть опасным, социальные услуги на дому возобновят при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.
Медицинская маска в руке медика. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 07:35Радио "Спутник в Крыму"
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Орден для Маргариты Симоньян

20 декабря президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля.
Награда вручена "за большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развитие отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу".
Также среди награжденных - врио глав новых субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо и другие.
Награждение - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 17:21
Сотрудников РИА Новости Крым наградили медалями за работу на СВО
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