https://crimea.ria.ru/20221224/oboronitelnye-sooruzheniya-v-krymu-i-orden-margarite-top-novostey-nedeli-1126106224.html

Оборонительные сооружения в Крыму и орден Маргарите: топ новостей недели

Оборонительные сооружения в Крыму и орден Маргарите: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Оборонительные сооружения в Крыму и орден Маргарите: топ новостей недели

В Крыму строят оборонительные сооружения. Крымчанину вынесли приговор за шпионаж. На юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым. Госдума приняла... РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T17:12

2022-12-24T17:12

2022-12-24T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Крыму строят оборонительные сооружения. Крымчанину вынесли приговор за шпионаж. На юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым. Госдума приняла новый закон о соцпомощи на дому. Маргарита Симоньян награждена орденом Почета.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Превентивные мерыКрым на сегодняшний день является полностью безопасным регионом, строительство на полуострове оборонительных сооружений - превентивные меры. Об этом заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов. По его мнению, после завершения спецоперации эти сооружения станут хорошей учебной базой. "Надо же где-то учить солдат", - отметил Константинов.Приговор за шпионажВерховный суд Крыма вынес приговор местному жителю за шпионаж в пользу иностранного государства. Уголовное дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Как уточнили в пресс-службе суда, действия подсудимого квалифицированы как "государственная измена". Он приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Новая дорога к Крымскому мосту21 декабря премьер-министр Михаил Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы на юге России, который объединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. Участок протяженностью 13,5 км спроектирован в обход густонаселенных районов. Эта автодорога вошла в состав транспортного коридора "Север ‒ Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связь муниципалитетов между собой, а также логистику всего побережья, включая Республику Крым. Она стала частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.Новый закон про соцпомощьПолучить социальное обслуживание на дому можно только по медпоказаниям и при наличии заключения уполномоченной медицинской организации о том, что контакт с пациентом не является опасным для соцработника. Таков новый закон, который приняли российские парламентарии.Речь идет о случаях, когда пациент болеет каким-либо контагеозным заболеванием, которым может заразиться социальный работник. Помощь такому пациенту все же окажут, но только в медицинском учреждении. А вот после того, как он перестанет быть опасным, социальные услуги на дому возобновят при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации. Орден для Маргариты Симоньян20 декабря президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля.Награда вручена "за большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развитие отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу".Также среди награжденных - врио глав новых субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо и другие.

https://crimea.ria.ru/20221224/ekspert-nazvala-glavnye-politicheskie-itogi-2022-goda-dlya-rossii-i-kryma-1126103299.html

https://crimea.ria.ru/20221223/ochen-tyazhelyy-gripp-vrach-otsenil-situatsiyu-s-zabolevaemostyu-v-krymu-1126080973.html

https://crimea.ria.ru/20221223/sotrudnikov-ria-novosti-krym-nagradili-medalyami-za-rabotu-na-svo-1126101349.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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