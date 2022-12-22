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Центр Симферополя "замер" в 9-балльных пробках - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Центр Симферополя "замер" в 9-балльных пробках
Центр Симферополя "замер" в 9-балльных пробках - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Центр Симферополя "замер" в 9-балльных пробках
Пробки парализовали движение по центральным улицам Симферополя в вечерний час пик. К концу рабочего дня четверга плотность транспортного потока приблизилась к 9 РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T18:34
2022-12-22T18:34
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
симферополь
транспорт
пробки в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Пробки парализовали движение по центральным улицам Симферополя в вечерний час пик. К концу рабочего дня четверга плотность транспортного потока приблизилась к 9 баллам. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с начала октября на капитальный ремонт закрыты центральные улицы Караимская. Кавказская и Пролетарская. Из-за этих работ в центре крымской столицы регулярно образуются серьезные пробки, сковывающие движение транспорта. Пока объект готов на 35%.В 2023 году дорожники приступят к капитальному ремонту улицы Толстого в Симферополе. Работы займут около полутора лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе до января изменилась схема движения транспортаДвижение на центральной улице Симферополя ограничат на полгодаЦентр Симферополя закроют на ремонт
https://crimea.ria.ru/20210923/sredstvo-ot-zatora-kak-borotsya-s--probkami-v-simferopole-1120962146.html
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, симферополь, транспорт, пробки в симферополе
Центр Симферополя "замер" в 9-балльных пробках

В центре Симферополя в четверг образовались 9-балльные пробки

18:34 22.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПробки
Пробки - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Пробки парализовали движение по центральным улицам Симферополя в вечерний час пик. К концу рабочего дня четверга плотность транспортного потока приблизилась к 9 баллам.
По данным ресурса "Яндекс.пробки", дорожные заторы наблюдаются на проспектах Кирова и Победы. "Стоят" улицы Толстого, Жуковского, Ленина, Самокиша, Гоголя, Желябова, Маяковского, Козлова и другие. Также затруднен проезд по Объездной, Русской, Киевской, Глинки.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с начала октября на капитальный ремонт закрыты центральные улицы Караимская. Кавказская и Пролетарская. Из-за этих работ в центре крымской столицы регулярно образуются серьезные пробки, сковывающие движение транспорта. Пока объект готов на 35%.
В 2023 году дорожники приступят к капитальному ремонту улицы Толстого в Симферополе. Работы займут около полутора лет.
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября 2021, 17:21Ситуация на дорогах Крыма
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