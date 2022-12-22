https://crimea.ria.ru/20221222/tsentr-simferopolya-zamer-v-9-ballnykh-probkakh-1126086337.html

Центр Симферополя "замер" в 9-балльных пробках

Центр Симферополя "замер" в 9-балльных пробках - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Центр Симферополя "замер" в 9-балльных пробках

Пробки парализовали движение по центральным улицам Симферополя в вечерний час пик. К концу рабочего дня четверга плотность транспортного потока приблизилась к 9 РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T18:34

2022-12-22T18:34

2022-12-22T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Пробки парализовали движение по центральным улицам Симферополя в вечерний час пик. К концу рабочего дня четверга плотность транспортного потока приблизилась к 9 баллам. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с начала октября на капитальный ремонт закрыты центральные улицы Караимская. Кавказская и Пролетарская. Из-за этих работ в центре крымской столицы регулярно образуются серьезные пробки, сковывающие движение транспорта. Пока объект готов на 35%.В 2023 году дорожники приступят к капитальному ремонту улицы Толстого в Симферополе. Работы займут около полутора лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе до января изменилась схема движения транспортаДвижение на центральной улице Симферополя ограничат на полгодаЦентр Симферополя закроют на ремонт

https://crimea.ria.ru/20210923/sredstvo-ot-zatora-kak-borotsya-s--probkami-v-simferopole-1120962146.html

симферополь

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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, симферополь, транспорт, пробки в симферополе