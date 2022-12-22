https://crimea.ria.ru/20221222/antitsiklon-nad-krymom-prognoz-pogody-na-chetverg-1126061847.html

Антициклон над Крымом: прогноз погоды на четверг

Антициклон над Крымом: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Антициклон над Крымом: прогноз погоды на четверг

В ближайшие сутки в Крыму сохранится антициклональный характер погоды, без осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.12.2022

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2022-12-22T00:01

2022-12-21T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится антициклональный характер погоды, без осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре.Погода в городах республикиВ Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +7...+9В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +10…+12.В Алуште и Ялте без осадков. Ночью +2…+4, днем температура воздуха составит +8...10 градусов.В Евпатории тоже сухо, ночью +1…3, днем +9…11.В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью 0…-2, днем столбики термометров покажут +8..10 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекордКак не заболеть зимой – неожиданные советы психологаВрач дал советы тем, кто постоянно болеет

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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