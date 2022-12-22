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Антициклон над Крымом: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Антициклон над Крымом: прогноз погоды на четверг
Антициклон над Крымом: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Антициклон над Крымом: прогноз погоды на четверг
В ближайшие сутки в Крыму сохранится антициклональный характер погоды, без осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-22T00:01
2022-12-21T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится антициклональный характер погоды, без осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре.Погода в городах республикиВ Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +7...+9В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +10…+12.В Алуште и Ялте без осадков. Ночью +2…+4, днем температура воздуха составит +8...10 градусов.В Евпатории тоже сухо, ночью +1…3, днем +9…11.В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью 0…-2, днем столбики термометров покажут +8..10 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекордКак не заболеть зимой – неожиданные советы психологаВрач дал советы тем, кто постоянно болеет
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, крымская погода, крым, погода, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, керчь, феодосия
Антициклон над Крымом: прогноз погоды на четверг

В четверг в Крыму дождей не прогнозируют, температура воздуха до +10

00:01 22.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМох на камне
Мох на камне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится антициклональный характер погоды, без осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха в четверг: ночью 0…-5, на южном побережье +1…+4, днем +5…+10 градусов. В пятницу потеплеет на 2-3 градуса", — уточнили синоптики.
Погода в городах республики
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +7...+9
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +10…+12.
В Алуште и Ялте без осадков. Ночью +2…+4, днем температура воздуха составит +8...10 градусов.
В Евпатории тоже сухо, ночью +1…3, днем +9…11.
В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью 0…-2, днем столбики термометров покажут +8..10 градусов.
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НовостиКрымская погодаКрымПогодаОбществоСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакКерчьФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Антициклон над Крымом: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 22 декабря
21:59Главные события и заявления дня: 21 декабря
21:11Главные новости Крыма: 21 декабря
20:54Уролог назвал топ причин мужского бесплодия
20:28Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона
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17:50Atlas Apart-Hotel & SPA в Судаке: наслаждаться жизнью у самой кромки моря
17:16Коллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и Шойгу
17:05РНКБ запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса без визита в ФНС
16:42В Ростовской области запретили дроны и ввели ограничения для фур
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16:01Численность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
15:51Шойгу предложил повысить призывной возраст россиян
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