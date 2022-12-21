https://crimea.ria.ru/20221221/krymskiy-most-zakryli-dlya-mashin-1126024256.html

Крымский мост закрыли для машин

Крымский мост закрыли для машин - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Крымский мост закрыли для машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено из-за проведения технологических работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T12:27

2022-12-21T12:27

2022-12-21T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено из-за проведения технологических работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.Водителям рекомендуют не планировать поездки через Крымский мост в указанный период. Грузовикам советуют выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации или пользоваться Керченской паромной переправой.До этого автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено 19 декабря. Проведение плановых ремонтных работ заняло несколько часов, после чего транспорт пустили, но предупредили о предстоящем повторном перекрытии 21 декабря.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на Крымском мостуКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиКак идет ремонт левой полосы Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20221221/paromy-pogoda-i-trafik-vse-o-rabote-kerchenskoy-perepravy-21-dekabrya-1126024879.html

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