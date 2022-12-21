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Крымский мост закрыли для машин - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Крымский мост закрыли для машин
Крымский мост закрыли для машин - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Крымский мост закрыли для машин
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено из-за проведения технологических работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T12:27
2022-12-21T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено из-за проведения технологических работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.Водителям рекомендуют не планировать поездки через Крымский мост в указанный период. Грузовикам советуют выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации или пользоваться Керченской паромной переправой.До этого автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено 19 декабря. Проведение плановых ремонтных работ заняло несколько часов, после чего транспорт пустили, но предупредили о предстоящем повторном перекрытии 21 декабря.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на Крымском мостуКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиКак идет ремонт левой полосы Крымского моста
https://crimea.ria.ru/20221221/paromy-pogoda-i-trafik-vse-o-rabote-kerchenskoy-perepravy-21-dekabrya-1126024879.html
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крымский мост, транспорт, минтранс россии, крым, новости крыма, общество
Крымский мост закрыли для машин

Минтранс: Крымский мост закрыли для проезда автотранспорта до 18 часов

12:27 21.12.2022
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено из-за проведения технологических работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
"С 12:00 среды движение автотранспорта по мосту ограничено. А с 13:00 до 18:00 проезд для машин полностью закроют", - говорится в сообщении.
Водителям рекомендуют не планировать поездки через Крымский мост в указанный период. Грузовикам советуют выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации или пользоваться Керченской паромной переправой.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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До этого автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено 19 декабря. Проведение плановых ремонтных работ заняло несколько часов, после чего транспорт пустили, но предупредили о предстоящем повторном перекрытии 21 декабря.
После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
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