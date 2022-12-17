https://crimea.ria.ru/20221217/v-simferopole-bolee-70-ulits-bolshe-sutok--budut-bez-vody-1125952013.html

В Симферополе более 70 улиц больше суток будут без воды

В Симферополе более 70 улиц больше суток будут без воды - РИА Новости Крым, 17.12.2022

В Симферополе более 70 улиц больше суток будут без воды

Жители больше семидесяти улиц крымской столицы и одного села останутся без водоснабжения до 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T10:12

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2022-12-17T10:12

крым

симферополь

вода в крыму

общество

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Жители больше семидесяти улиц крымской столицы и одного села останутся без водоснабжения до 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Отмечается, что отключения связаны с работами по переустройству водоводов на новые трубопроводы.С 23 часов 20 декабря до 6 утра 22 декабря воды не будет в селе Перово, а также в Симферополе по адресам:пер. Пищевой, ул. Узловая (частично), ул. Гер. Сталинграда, ул. М. Василевского, ул. М. Донского, ул. Енисейская, ул. Иртышская, Енисейский проезд, Байкальский проезд, ул. Амурская, ул. Обская, ул. Ленская, ул. Валдайская, Сакский проезд, ул. Глухова, Высоковольтный проезд, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Сигнальная, ул. Сиреневая, ул. Льдозаводская, ул. Контейнерная, пер. Контейнерный, пер. Ухтомского, ул. Ухтомского, Семафорный проезд, ул. Генова, пер. Арктический, ул. Тюльпанная, пер. Тюльпанный, ул. Л. Украинки, проезд Проводников, ул. Фиалковая, ул. Новаторов, ул. Паровозная, ул. Станционная, ул. Летчиков, ул. Локомотивная, пер. Альпинистов, ул. Азовская, пер. Проводников, ул. Проводников, ул. Москалева, ул. Туристов, пер. Туристов, ул. Альпинистов, пер. Крутой, ул. Западная, ул. Строителей, ул. Планеристов, ул. Харьковская, пер. Планеристов, ул. Маркевича, ул. Широкая, пер. Широкий, ул. Запорожская, ул. Машинистов, пер. Строителей, ул. Энтузиастов, ул. Цимлянская, ул. Муромская, ул. Луганская, ул. Черниговская, ул. Новая, пер. Киевский, Киевский тупик, пер. Полтавский, ул. Урожайная, ул. Мраморная, пер. Мраморный, ул. Полтавская, ул. Шахтеров, Евпаторийское шоссе (частично), ЖК "Жигулина Роща".Читайте также на РИА Новости Крым:Многоводная неделя: Крым накопил почти рекордные объемы водыВ Крыму предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливнейКачественные фильмы о природе Крыма помогут ее сохранению — ученые

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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