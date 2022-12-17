Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе более 70 улиц больше суток будут без воды - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221217/v-simferopole-bolee-70-ulits-bolshe-sutok--budut-bez-vody-1125952013.html
В Симферополе более 70 улиц больше суток будут без воды
В Симферополе более 70 улиц больше суток будут без воды - РИА Новости Крым, 17.12.2022
В Симферополе более 70 улиц больше суток будут без воды
Жители больше семидесяти улиц крымской столицы и одного села останутся без водоснабжения до 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T10:12
2022-12-17T10:12
крым
симферополь
вода в крыму
общество
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111444/69/1114446962_0:248:3189:2042_1920x0_80_0_0_e6a38d066ffc8affcbbc643efbed1e0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Жители больше семидесяти улиц крымской столицы и одного села останутся без водоснабжения до 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Отмечается, что отключения связаны с работами по переустройству водоводов на новые трубопроводы.С 23 часов 20 декабря до 6 утра 22 декабря воды не будет в селе Перово, а также в Симферополе по адресам:пер. Пищевой, ул. Узловая (частично), ул. Гер. Сталинграда, ул. М. Василевского, ул. М. Донского, ул. Енисейская, ул. Иртышская, Енисейский проезд, Байкальский проезд, ул. Амурская, ул. Обская, ул. Ленская, ул. Валдайская, Сакский проезд, ул. Глухова, Высоковольтный проезд, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Сигнальная, ул. Сиреневая, ул. Льдозаводская, ул. Контейнерная, пер. Контейнерный, пер. Ухтомского, ул. Ухтомского, Семафорный проезд, ул. Генова, пер. Арктический, ул. Тюльпанная, пер. Тюльпанный, ул. Л. Украинки, проезд Проводников, ул. Фиалковая, ул. Новаторов, ул. Паровозная, ул. Станционная, ул. Летчиков, ул. Локомотивная, пер. Альпинистов, ул. Азовская, пер. Проводников, ул. Проводников, ул. Москалева, ул. Туристов, пер. Туристов, ул. Альпинистов, пер. Крутой, ул. Западная, ул. Строителей, ул. Планеристов, ул. Харьковская, пер. Планеристов, ул. Маркевича, ул. Широкая, пер. Широкий, ул. Запорожская, ул. Машинистов, пер. Строителей, ул. Энтузиастов, ул. Цимлянская, ул. Муромская, ул. Луганская, ул. Черниговская, ул. Новая, пер. Киевский, Киевский тупик, пер. Полтавский, ул. Урожайная, ул. Мраморная, пер. Мраморный, ул. Полтавская, ул. Шахтеров, Евпаторийское шоссе (частично), ЖК "Жигулина Роща".Читайте также на РИА Новости Крым:Многоводная неделя: Крым накопил почти рекордные объемы водыВ Крыму предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливнейКачественные фильмы о природе Крыма помогут ее сохранению — ученые
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111444/69/1114446962_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_5cdbfc3a3e862fff11d18a5bc3404f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, вода в крыму, общество, жкх крыма и севастополя
В Симферополе более 70 улиц больше суток будут без воды

"Вода Крыма": более 70 улиц Симферополя и одно село останутся без воды до 22 декабря

10:12 17.12.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПитомец пьет воду из-под крана в приюте для бездомных животных "Надежда на жизнь" в Грозном
Питомец пьет воду из-под крана в приюте для бездомных животных Надежда на жизнь в Грозном - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Жители больше семидесяти улиц крымской столицы и одного села останутся без водоснабжения до 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
Отмечается, что отключения связаны с работами по переустройству водоводов на новые трубопроводы.
С 23 часов 20 декабря до 6 утра 22 декабря воды не будет в селе Перово, а также в Симферополе по адресам:
пер. Пищевой, ул. Узловая (частично), ул. Гер. Сталинграда, ул. М. Василевского, ул. М. Донского, ул. Енисейская, ул. Иртышская, Енисейский проезд, Байкальский проезд, ул. Амурская, ул. Обская, ул. Ленская, ул. Валдайская, Сакский проезд, ул. Глухова, Высоковольтный проезд, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Сигнальная, ул. Сиреневая, ул. Льдозаводская, ул. Контейнерная, пер. Контейнерный, пер. Ухтомского, ул. Ухтомского, Семафорный проезд, ул. Генова, пер. Арктический, ул. Тюльпанная, пер. Тюльпанный, ул. Л. Украинки, проезд Проводников, ул. Фиалковая, ул. Новаторов, ул. Паровозная, ул. Станционная, ул. Летчиков, ул. Локомотивная, пер. Альпинистов, ул. Азовская, пер. Проводников, ул. Проводников, ул. Москалева, ул. Туристов, пер. Туристов, ул. Альпинистов, пер. Крутой, ул. Западная, ул. Строителей, ул. Планеристов, ул. Харьковская, пер. Планеристов, ул. Маркевича, ул. Широкая, пер. Широкий, ул. Запорожская, ул. Машинистов, пер. Строителей, ул. Энтузиастов, ул. Цимлянская, ул. Муромская, ул. Луганская, ул. Черниговская, ул. Новая, пер. Киевский, Киевский тупик, пер. Полтавский, ул. Урожайная, ул. Мраморная, пер. Мраморный, ул. Полтавская, ул. Шахтеров, Евпаторийское шоссе (частично), ЖК "Жигулина Роща".
"Полное восстановление водоснабжения ожидается в течении дня 22декабря. Информация о подвозе будет размещена дополнительно", - уточнили в организации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Многоводная неделя: Крым накопил почти рекордные объемы воды
В Крыму предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливней
Качественные фильмы о природе Крыма помогут ее сохранению — ученые
 
КрымСимферопольВода в КрымуОбществоЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала