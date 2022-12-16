https://crimea.ria.ru/20221216/vse-sudy-kryma-zakryty-iz-za-soobscheniy-o-minirovanii-1125930392.html

Все суды Крыма закрыты из-за сообщений о минировании

Все суды Крыма закрыты из-за сообщений о минировании - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Все суды Крыма закрыты из-за сообщений о минировании

Все суды на территории Крыма вынуждено остановили работу в связи с сообщениями о минировании. Об этом сообщили в управлении судебного департамента РК. РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T11:41

2022-12-16T11:41

2022-12-16T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Все суды на территории Крыма вынуждено остановили работу в связи с сообщениями о минировании. Об этом сообщили в управлении судебного департамента РК.Сейчас сотрудники правоохранительных органов вместе с МЧС осматривают помещения судов, входы и выходы из зданий, все прилегающие территории. Часть судов после проведенной проверки уже преступили к работе.Проверочные мероприятия продолжаются в Джанкойском, Белогорском, Кировском, Первомайском, Симферопольском, Красногвардейском и Бахчисарайском районных судах, Алуштинском, Ялтинском и Судакском городских судах, а также в Киевском районном суде Симферополя."На текущий момент фактов, изложенных в сообщениях, не установлено", — добавили в ведомстве.Аналогичные сообщения о минировании поступили в пятницу утром в образовательные учреждения Бахчисарая, Керчи и Ленинского района. Детей и преподавателей эвакуировали, в школы прибыли кинологи.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании храмов. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в октябре сообщал, что с начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в восемь раз.С начала учебного в Крыму об эвакуации учеников из зданий образовательных организаций в связи с поступившими сигналами о минировании сообщалось более десятка раз.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предпринимаемые сегодня военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи снова "заминировали" детские сады и школыВ Симферополе эвакуируют районную администрациюВ Керчи эвакуируют школы, больницы и ТЦ

https://crimea.ria.ru/20221216/novye-minirovaniya-shkoly-i-sady-kerchi-i-leninskogo-rayona-evakuiruyut-1125926798.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, мчс крыма, суды крыма