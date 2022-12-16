https://crimea.ria.ru/20221216/vse-sudy-kryma-zakryty-iz-za-soobscheniy-o-minirovanii-1125930392.html
Все суды Крыма закрыты из-за сообщений о минировании
Все суды Крыма закрыты из-за сообщений о минировании - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Все суды Крыма закрыты из-за сообщений о минировании
Все суды на территории Крыма вынуждено остановили работу в связи с сообщениями о минировании. Об этом сообщили в управлении судебного департамента РК. РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T11:41
2022-12-16T11:41
2022-12-16T11:41
новости крыма
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
мчс крыма
суды крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243218_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73876f48002f201b2d8038613a08970b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Все суды на территории Крыма вынуждено остановили работу в связи с сообщениями о минировании. Об этом сообщили в управлении судебного департамента РК.Сейчас сотрудники правоохранительных органов вместе с МЧС осматривают помещения судов, входы и выходы из зданий, все прилегающие территории. Часть судов после проведенной проверки уже преступили к работе.Проверочные мероприятия продолжаются в Джанкойском, Белогорском, Кировском, Первомайском, Симферопольском, Красногвардейском и Бахчисарайском районных судах, Алуштинском, Ялтинском и Судакском городских судах, а также в Киевском районном суде Симферополя."На текущий момент фактов, изложенных в сообщениях, не установлено", — добавили в ведомстве.Аналогичные сообщения о минировании поступили в пятницу утром в образовательные учреждения Бахчисарая, Керчи и Ленинского района. Детей и преподавателей эвакуировали, в школы прибыли кинологи.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании храмов. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в октябре сообщал, что с начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в восемь раз.С начала учебного в Крыму об эвакуации учеников из зданий образовательных организаций в связи с поступившими сигналами о минировании сообщалось более десятка раз.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предпринимаемые сегодня военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи снова "заминировали" детские сады и школыВ Симферополе эвакуируют районную администрациюВ Керчи эвакуируют школы, больницы и ТЦ
https://crimea.ria.ru/20221216/novye-minirovaniya-shkoly-i-sady-kerchi-i-leninskogo-rayona-evakuiruyut-1125926798.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243218_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0835a51bd7dd2d56e72cdae10b4fa255.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, мчс крыма, суды крыма
Все суды Крыма закрыты из-за сообщений о минировании
Все суды в Крыму остановили работу из-за сообщений о минировании
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Все суды на территории Крыма вынуждено остановили работу в связи с сообщениями о минировании. Об этом сообщили в управлении судебного департамента РК.
"Случаи ложных сообщений о якобы минировании крымских судов продолжаются. Подобные сообщения сегодня поступили во все суды. Работа судов была вновь приостановлена, сотрудников эвакуировали, поступившая информация подвергнута правоохранителями тщательной проверке на местах. Доступ на территорию и в здания судов ограничен", — указано в сообщении.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов вместе с МЧС осматривают помещения судов, входы и выходы из зданий, все прилегающие территории. Часть судов после проведенной проверки уже преступили к работе.
Проверочные мероприятия продолжаются в Джанкойском, Белогорском, Кировском, Первомайском, Симферопольском, Красногвардейском и Бахчисарайском районных судах, Алуштинском, Ялтинском и Судакском городских судах, а также в Киевском районном суде Симферополя.
"На текущий момент фактов, изложенных в сообщениях, не установлено", — добавили в ведомстве.
Аналогичные сообщения о минировании поступили
в пятницу утром в образовательные учреждения Бахчисарая, Керчи и Ленинского района. Детей и преподавателей эвакуировали, в школы прибыли кинологи.
Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании храмов.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в октябре сообщал, что с начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок
числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в восемь раз.
С начала учебного в Крыму об эвакуации учеников из зданий образовательных организаций в связи с поступившими сигналами о минировании сообщалось более десятка раз.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предпринимаемые сегодня военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым: