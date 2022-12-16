https://crimea.ria.ru/20221216/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-priostanovila-rabotu-1125946384.html

Керченская паромная переправа приостановила работу

Керченская паромная переправа приостановила работу - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Керченская паромная переправа приостановила работу

В Керченском проливе приостановили паромное сообщение. Об этом сообщили в минтрансе Крыма со ссылкой на первого заместителя ведомства Николая Лукашенко. РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T18:15

2022-12-16T18:15

2022-12-16T18:19

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Керченском проливе приостановили паромное сообщение. Об этом сообщили в минтрансе Крыма со ссылкой на первого заместителя ведомства Николая Лукашенко.В Крыму действует штормовое предупреждение. По информации крымского главка МЧС, на территории полуострова порывы юго-восточного ветра достигают 17-22 м/с.Для водителей фур, которые ожидают своей очереди на паром, организованы перехватывающие парковки в Керчи и поселке Ильич Краснодарского края. Здесь есть пункты обогрева, работает столовая и волонтеры.Движение грузового транспорта по Крымскому мосту могут открыть до Нового года, сейчас этот вопрос обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам губернатора, на первом этапе речь идет только о пустых большегрузах. Что касается груженых фур, то для них Крымский мост откроют ориентировочно к весне. А пока же есть возможность ехать через переправу или по альтернативному сухопутному маршруту, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает до 700 грузовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер перевернул прогулочный катер с пассажирамВ Крыму на Ангарском перевале выпал снег

https://crimea.ria.ru/20221216/krymskiy-most-19-dekabrya-zakroyut-dlya-avtomobiley-1125928965.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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