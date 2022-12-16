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Керченская паромная переправа приостановила работу - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Керченская паромная переправа приостановила работу
Керченская паромная переправа приостановила работу - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Керченская паромная переправа приостановила работу
В Керченском проливе приостановили паромное сообщение. Об этом сообщили в минтрансе Крыма со ссылкой на первого заместителя ведомства Николая Лукашенко. РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T18:15
2022-12-16T18:19
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Керченском проливе приостановили паромное сообщение. Об этом сообщили в минтрансе Крыма со ссылкой на первого заместителя ведомства Николая Лукашенко.В Крыму действует штормовое предупреждение. По информации крымского главка МЧС, на территории полуострова порывы юго-восточного ветра достигают 17-22 м/с.Для водителей фур, которые ожидают своей очереди на паром, организованы перехватывающие парковки в Керчи и поселке Ильич Краснодарского края. Здесь есть пункты обогрева, работает столовая и волонтеры.Движение грузового транспорта по Крымскому мосту могут открыть до Нового года, сейчас этот вопрос обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам губернатора, на первом этапе речь идет только о пустых большегрузах. Что касается груженых фур, то для них Крымский мост откроют ориентировочно к весне. А пока же есть возможность ехать через переправу или по альтернативному сухопутному маршруту, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает до 700 грузовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер перевернул прогулочный катер с пассажирамВ Крыму на Ангарском перевале выпал снег
https://crimea.ria.ru/20221216/krymskiy-most-19-dekabrya-zakroyut-dlya-avtomobiley-1125928965.html
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керченская паромная переправа, новости крыма, крым, керченский пролив, транспорт, керчь
Керченская паромная переправа приостановила работу

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за погодных условий

18:15 16.12.2022 (обновлено: 18:19 16.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Керченском проливе приостановили паромное сообщение. Об этом сообщили в минтрансе Крыма со ссылкой на первого заместителя ведомства Николая Лукашенко.
По его информации, движение временно приостановили из-за погодных условий.
В Крыму действует штормовое предупреждение. По информации крымского главка МЧС, на территории полуострова порывы юго-восточного ветра достигают 17-22 м/с.
Для водителей фур, которые ожидают своей очереди на паром, организованы перехватывающие парковки в Керчи и поселке Ильич Краснодарского края. Здесь есть пункты обогрева, работает столовая и волонтеры.
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту могут открыть до Нового года, сейчас этот вопрос обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам губернатора, на первом этапе речь идет только о пустых большегрузах. Что касается груженых фур, то для них Крымский мост откроют ориентировочно к весне. А пока же есть возможность ехать через переправу или по альтернативному сухопутному маршруту, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает до 700 грузовиков.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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